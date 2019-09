Die Ölpreise gaben fast die Hälfte ihrer massiven Vortagesgewinne wieder ab, weil Saudi-Arabien offenbar das alte Produktionsniveau schneller als erwartet wieder herstellen kann. So soll der staatliche Ölkonzern Aramco kurz davor stehen, etwa 70 Prozent der ausgefallenen Fördermenge von 5,7 Millionen Barrel pro Tag wieder nach oben zu pumpen. Die volle Förderkapazität soll laut Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman Ende den Monats wieder stehen. WTI-Öl verbilligte sich um 6,0 Prozent auf 59,13 Dollar je Barrel, Brent fiel um 7,3 Prozent auf 64,07 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.503,35 1.503,10 +0,0% +0,25 +17,2%

Silber (Spot) 17,95 18,03 -0,4% -0,08 +15,8%

Platin (Spot) 942,48 942,00 +0,1% +0,48 +18,3%

Kupfer-Future 0,00 2,61 0% 0 -1,4%

Gold bewegte sich nach den Gewinnen des Vortags seitwärts und pendelte um 1.500 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

ISRAEL

Nach der Parlamentswahl steuert Israel auf eine schwierige Regierungsbildung zu. Ministerpräsident Netanjahu und sein Herausforderer Gantz liegen laut Prognosen dreier Fernsehsender nach Schließung der Wahllokale fast gleichauf. Demnach käme der rechtsgerichtete Likud von Netanjahu auf 31 bis 33 Parlamentssitze, die Mitte-Rechts-Liste Blau-Weiß von Ex-Generalstabschef Gantz auf 32 bis 34 der 120 Sitze in der Knesset. Sollten sich die Prognosen bestätigen, stehen dem Wahlsieger schwierige Gespräche über eine Regierungsbildung bevor. Es zeichnet sich ab, dass weder der Likud und seine traditionellen Verbündeten noch Gantz' Lager die Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset erreichen.

HONGKONG

Vertreter der Hongkonger Demokratie-Bewegung haben bei einem Besuch in Washington eindringlich an den US-Kongress appelliert, sich für den Schutz der Bürgerrechte in der chinesischen Sonderverwaltungszone einzusetzen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,6 Millionen Barrel nach minus 4,5 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,8 Millionen Barrel.

ÖLPRODUKTION SAUDI-ARABIEN

Nach den Angriffen auf seine Ölanlagen zeigt sich Saudi-Arabien zuversichtlich für den Hochlauf der Ölproduktion. Bis Ende September werde man landesweit wieder 9,8 Millionen Barrel am Tag produzieren. Bisher sei die Hälfte der Produktionskapazität wiederhergestellt, die bei den Angriffen am Samstag verloren gegangen war, so der Energieminister.

SAUDI-ARABIEN

hat nach den Angaben seines Energieministers keine Erkenntnisse darüber, wer hinter den Luftangriffen auf seine Ölanlagen steht. Zuvor hatte ein US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP in Washington gesagt, Washington halte es für endgültig gesichert, dass die Attacken von iranischem Boden aus geführt worden seien.

SPANIEN

Spanien wählt im November zum vierten Mal binnen vier Jahren ein neues Parlament: Der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sanchez kündigte für den 10. November Neuwahlen an, nachdem er keine Unterstützung für ein weiteres Mandat finden konnte. Kurz zuvor hatte König Felipe VI. nach Gesprächen mit den Parteichefs entschieden, keinem von ihnen einen Regierungsauftrag zu erteilen. Kein Kandidat verfüge über "den nötigen Rückhalt im Abgeordnetenhaus".

USA / IRAN

US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Worten an einem möglichen Treffen mit dem iranischen Staatschef Hassan Ruhani am Rande einer UN-Versammlung nächste Woche in New York nicht mehr interessiert. "Ich schließe nie etwas aus, aber ich ziehe es vor, ihn nicht zu treffen", sagte Trump am Dienstag während eines Besuchs im US-Bundesstaat Kalifornien. Noch bevor Trump nun sein Desinteresse an einem solchen Treffen bekundete, hatte allerdings bereits Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei "jegliche Verhandlungen mit den USA" ausgeschlossen.

HANDELSBILANZ JAPAN

Die Ausfuhren brachen im August um 8,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ein. Ökonomen hatten im Factset-Konsens nur mit einem Rückgang von 2,3 Prozent gerechnet. Vor allem der Export von Anlagen zur Chipherstellung und Autoteilen nach China trug zum Einbruch bei. Das Handelsbilanzdefizit lag im August bei 136,3 Milliarden Yen, umgerechnet 1,14 Milliarden Euro. Im Vormonat hatte es bei 251 Milliarden Yen gelegen.

DEUTSCHE BANK

Die EZB prüft nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die Eröffnung eines Verfahrens gegen die Deutsche Bank. Demnach hat das größte deutsche Geldhaus zwischen 2014 und 2017 unerlaubt eigene Anleihen zurückgekauft. Hierbei handele es sich um sogenannte Nachranganleihen.

SIEMENS

Die Ratingagentur Fitch Ratings hat bei Siemens das kurzfristige Emittentenausfall-Rating (IDR) erhöht auf F1+ von F1.

TLG IMMOBILIEN

hat drei Anleihen platziert und sich damit 1 Milliarde Euro besorgt. Der durchschnittliche Kupon der Papiere beträgt 1,875 Prozent. Mit dem Geld will TLG die jüngst angekündigte Übernahme des Wettbewerbers Aroundtown finanzieren.

DEUTSCHE KONSUM REIT

will dank der starken Nachfrage mehr neue Aktien ausgeben als zunächst geplant. Wie das Immobilienunternehmen wenige Stunden nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung am Vortag mitteilte, will es nun bis zu 2 Millionen statt 1,5 Millionen neue Aktien ausgeben. Den Erlös will das Unternehmen für weitere Zukäufe verwenden. Basierend auf dem Schlusskurs vom Dienstag von 16,40 Euro könnte die Gesellschaft mit der Kapitalmaßnahme bis zu 32,8 Millionen Euro einnehmen.

LAFARGEHOLCIM

investiert 160 Millionen Schweizer Franken in verbesserte Anlagen und Technologien zur CO2-Reduzierung. Damit sollen die jährlichen CO2-Emissionen in Europa bis 2022 um weitere 15 Prozent auf vergleichbarer Basis, entsprechend 3 Millionen Tonnen, reduziert werden.

