Das Pfund zog mit den neuen Nachrichten zum Brexit an. Die britische Währung sprang in der Spitze bis auf 1,28 Dollar nach Ständen um 1,2550 Dollar am Vorabend. Auslöser waren neben der Bloomberg-Meldung über eine Annäherung zwischen EU und Großbritannien Aussagen von EU-Chefunterhändler Michel Barnier, dass ein Vertrag noch in dieser Woche möglich sei. Dies wurde dahingehend gewertet, dass die Gespräche erfolgreich verliefen. Der Euro erholte sich im Windschatten des Pfunds auf rund 1,1030 Dollar, nachdem er vorübergehend unter 1,10 Dollar gefallen war.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,93 52,81 +0,2% 0,12 +9,8%

Brent/ICE 58,89 58,74 +0,3% 0,15 +6,2%

Während der US-chinesische Handelsstreit am Aktienmarkt in den Hintergrund rückte, ging am Ölmarkt erneut die Angst vor einer Nachfrageschwäche als Folge des Konflikts um. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,5 Prozent auf 52,81 Dollar, Brent ermäßigte sich um 1,0 Prozent auf 58,74 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.484,11 1.481,13 +0,2% +2,98 +15,7%

Silber (Spot) 17,45 17,42 +0,2% +0,03 +12,6%

Platin (Spot) 886,74 885,00 +0,2% +1,74 +11,3%

Kupfer-Future 2,60 2,61 -0,4% -0,01 -1,6%

Der "sichere Hafen" Gold gab nach anfänglichen Gewinnen nach, auch belastet von den wieder gestiegenen Anleihezinsen. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 1.481 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DEUTSCHLAND

Die Opposition im Bundestag will das Maut-Debakel um Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in einem Untersuchungsausschuss aufklären.

NAHVERKEHR DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs stärker fördern als bisher geplant. Insgesamt seien 1,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023 geplant, hieß es aus dem Bundesfinanzministerium.

EU-KOMMISSION

Frankreichs Präsident Macron will nach dem Scheitern seiner EU-Kommissarskandidatin Sylvie Goulard erst nach dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel einen neuen Personalvorschlag machen.

EU

Wegen des Widerstands Frankreichs haben sich die EU-Staaten nicht auf den Start von Beitrittsverhandlungen mit den Balkan-Ländern Albanien und Nordmazedonien einigen können.

US- GELDPOLITIK

Mit ihren jüngsten Zinssenkungen wird die US-Notenbank Inflation und Beschäftigungswachstum auf das gewünschte Niveau heben können, meint Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve of San Francisco.

CECONOMY

Der Mutterkonzern von Media-Markt und Saturn könnte sich am Donnerstag von seinem Vorstandsvorsitzenden Jörn Werner trennen. Der Aufsichtsrat werde "über Vorstandsangelegenheiten, u.a. über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung" von Werner beraten, teilte das Unternehmen mit.

INTERSHOP

ist im dritten Quartal operativ tiefer in die roten Zahlen gerutscht und hat ihre Jahresprognose kassiert. In den ersten neun Monaten des Jahres lag der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bei rund 23 (Vorjahr: 24) Millionen Euro. Der EBIT-Verlust weitete sich auf 4,6 (3,7) Millionen Euro aus. Der Cloud-Auftragseingang sprang um 52 Prozent auf 4,8 Millionen Euro, die Cloud-Umsätze stiegen um 19 Prozent auf 4,6 Millionen.

RIO TINTO

hat im dritten Quartal aus der australischen Pilbara-Region mehr Eisenerz ausgeliefert. Gegenüber dem Vorquartal stiegen die Lieferungen um 1 Prozent auf 86,1 Millionen Tonnen, gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der Konzern laut Mitteilung ein Plus von 5 Prozent. In den Monaten zuvor hatten schlechtes Wetter und operative Probleme die Auslieferungen des Bergbaukonzerns gedrückt.

ROCHE

hat in den ersten neun Monaten den Umsatz prozentual zweistellig gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr erneut angehoben. Beflügelt wird der Konzern besonders vom Pharmageschäft, wo viele neue Medikamente zu einem deutlichen Umsatzplus beigetragen haben.

TELEKOM AUSTRIA

hat im dritten Quartal den Umsatz um 3,4 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro gesteigert. Den Nettogewinn steigerte das Unternehmen auf 136,3 (Vorjahr: 114,7) Millionen Euro. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt.

GENERAL MOTORS

GM-Chefin Mary Barra hat sich am Dienstag mit Vertretern der Gewerkschaft United Auto Workers getroffen. Beide Seiten versuchen, den bereits 30 Tage lang andauernden Streik in den US-Werken von GM zu beenden, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

UNITED AIRLINES

blickt nach einem guten dritten Quartal optimistischer auf das Gesamtjahr. Die Belastungen aus dem Flugverbot der Boeing 737 Max konnte die US-Fluggesellschaft dank einer starken Nachfrage bisher überkompensieren.

