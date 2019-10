Bitcoin ist zurück am Widerstand von 10.000 Dollar. Der Preis der Kryptwährung liegt aktuell mit 9.500 Dollar wieder leicht darunter, nachdem er bereits an der "big figure" gekratzt hatte. Noch am Donnerstag hatte der Preis bei 7.500 Dollar gelegen. "China soll sich aufgeschlossener gegenüber Krypto-Währungen zeigen, das hilft dem Sentiment", so ein Händler. Der chinesische Präsident Xi Jinping hat sich positiv zur Blockchain-Technologie geäußert. Er sagte, dass China diese Gelegenheit ergreifen sollte.

Am Ölmarkt stiegen hingegen die Preise mit aufkommenden Hoffnungen auf eine Lösung im Handelsstreit. Das Barrel der Sorte WTI legte 0,8 Prozent zu auf 56,68 Dollar, Brent stiegen 0,6 Prozent auf 62,02 Dollar. Bereits im Wochenverlauf hatten die Ölpreise deutlich zugelegt, da die US-Rohöllagerbestände überraschend gesunken waren.

Der Goldpreis gab zwischenzeitliche Gewinne mit Hoffnungen auf einen US-China-Handelsdeal wieder ab. Der Preis für die Feinunze notierte af Vortagesniveau bei 1.505 Dollar.

ARGENTINIEN

Die Argentinier haben inmitten einer schweren Wirtschaftskrise ihren Präsidenten Mauricio Macri abgewählt. Bei der Präsidentschaftswahl verlor der wirtschaftsliberale Amtsinhaber schon in der ersten Runde deutlich gegen den Mitte-Links-Oppositionspolitiker Alberto Fernández. Der Peronist Fernández, der gemeinsam mit der umstrittenen Ex-Präsidentin Cristina Kirchner angetreten war, lag nach Auszählung fast aller Stimmen bei etwa 48 Prozent.

ÄTHIOPIEN

Bei Protesten gegen den äthiopischen Regierungschef Abiy Ahmed und gewaltsamen Zusammenstößen zwischen verschiedenen Volksgruppen sind in Äthiopien nach Polizeiangaben mindestens 67 Menschen getötet worden.

GRIECHENLAND

S&P hat das langfristige Rating für Griechenland auf BB- von B+ nach oben genommen mit einem positiven Ausblick. Die kurzfristige Einstufung wurde mit B bestätigt.

ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND

Die Windbranche hat in einer Studie vor massiven Jobverlusten und Einnahmeausfällen gewarnt. Sollte die Krise beim Zubau der Windkraft an Land anhalten, drohen bis 2030 mehr als ein Viertel (27 Prozent) der derzeit 64.200 Arbeitsplätze verloren zu gehen. Das geht aus einer Kurzstudie der Beratungsgesellschaft Prognos im Auftrag des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hervor.

ATOM-ENTSCHÄDIGUNGSFONDS DEUTSCHLAND

Die große Koalition will einen Entschädigungsfonds für das Endlager in Morsleben (Sachsen-Anhalt) einrichten. Damit sollen die "strukturellen Nachteile des Standorts durch die Lagerung radioaktiver Abfälle" abgefedert werden, heißt es in einem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von Union und SPD, aus dem das Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert.

HAUSHALTSDEFIZIT USA

Die US-Regierung hat im abgelaufenen Fiskaljahr 2019 (per Ende September) ihr höchstes Haushaltsdefizit seit sieben Jahren ausgewiesen. Das Defizit legte im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 984 Milliarden US-Dollar zu, wie das Finanzministerium mitteilte.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne der großen chinesischen Industriebetriebe sind im September den zweiten Monat in Folge gesunken. Sie gingen um 5,3 Prozent zurück im Vergleich zum Vorjahr. Im August hatte der Rückgang 2 Prozent betragen.

DEUTSCHLAND

Die Linkspartei mit Ministerpräsident Bodo Ramelow hat in Thüringen ein Rekordergebnis erzielt, Rot-Rot-Grün verliert aber wohl die Mehrheit im neuen Landtag: Laut Hochrechnungen wurde die Linke mit als 30 Prozent klar stärkste Kraft. Die CDU mit Spitzenkandidat Mike Mohring verlor deutlich, die SPD verschlechterte sich weiter. Die Grünen könnten mit Verlusten im Landtag bleiben, der FDP könnte der Einzug gelingen.

Die Entscheidung über die künftigen SPD-Vorsitzenden fällt derweil in einer Stichwahl zwischen den beiden Kandidatenduos Geywitz/Scholz und Esken/ Walter-Borjans. TÜRKEI / EU EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) fordert, dass die EU ihre Hilfe zur Unterstützung von syrischen Flüchtlingen in der Türkei künftig zurückfährt.

URUGUAY

Der nächste Präsident Uruguays wird in einer Stichwahl bestimmt: In der ersten Wahlrunde landeten laut Hochrechnungen Daniel Martínez von der regierenden Linkspartei Frente Amplio (Breite Front) und Luis Lacalle Pou von der rechtsgerichteten Nationalpartei vorn.

IMPORTPREISE DEUTSCHLAND

Die Importpreise in Deutschland sind im September stärker gestiegen als erwartet. Der Index der Einfuhrpreise kletterte im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg von 0,1 Prozent prognostiziert.

BAUBRANCHE DEUTSCHLAND

Eine Einigung bei den Mindestlöhnen für die rund 820.000 Bau-Beschäftigten ist vorerst gescheitert.

CHEMIEBRANCHE DEUTSCHLAND

Der Vorsitzende der Chemie-Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, warnt die deutsche Politik vor leichtfertigen Klimabeschlüssen, die die deutschen Industriestandorte und die Jobs gefährden. In dieser Hinsicht wünsche er sich "mehr Problembewusstsein", sagte der Gewerkschafter dem Tagesspiegel.

METALLBRANCHE DEUTSCHLAND

Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie rechnen angesichts der Rezession in ihrer Branche mit einem weiteren Stellenabbau und rufen die Gewerkschaften zu Zurückhaltung in der bevorstehenden Tarifrunde auf.

AROUNDTOWN/TLG

Die beiden Immolienunternehmen kommen ihrem Zusammenschluss näher. Sie haben nach dem Erwerb eines Aroundtown-Aktienpakets durch die TLG Immobilien AG "das Potenzial eines erfolgreichen Unternehmenszusammenschlusses und die bestmögliche Zusammenführung ihrer Geschäfte aus wirtschaftlicher, finanzieller, operativer, rechtlicher und steuerlicher Sicht analysiert", heißt es. Der TLG-Vorstand habe darauf mit Zustimmung des Aufsichtsrates mit Aroundtown ein rechtlich nicht verbindliches "Term Sheet" über wesentliche Eckpunkte eines möglichen Zusammenschlusses unterzeichnet.

COVESTRO

Dt. TELEKOM

will das Wachstum ihrer Fernsehplattform MagentaTV ankurbeln. Aktuell hat sie 3,5 Millionen Kunden. "Fünf Millionen wollen wir erreichen. In zwei bis drei Jahren könnten wir dort sein", sagte Deutschlandvorstand Dirk Wössner der FAZ.

METRO

Die Standard & Poor's (S&P) geht davon aus, dass der Handelskonzern Metro seine führende Position in Europa beibehalten und seinen Umsatz in den kommenden beiden Geschäftsjahren um jeweils 0,5 bis 1,5 Prozent wird steigern können. Dank der höheren Effizienz erwartet die Agentur, dass sich die bereinigte EBITDA-Marge nur geringfügig abschwächen wird. Das Rating wurde mit BBB- bestätigt.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

erhält im Streit mit Drillisch Rückendeckung. Ein Sachverständiger habe eine von 1&1 Drillisch bei Telefonica Deutschland geforderte rückwirkende Preissenkung abgelehnt. UNITED INTERNET / 1&1 DRILLISCH Nach der Niederlage bei einem Sachverständigen im Streit mit Telefonica Deutschland müssen United Internet und 1&1 Drillisch ihre Jahresprognose zusammenstreichen.

HSBC

Ein schwaches Europageschäft und das insgesamt schwierige Umfeld haben der britischen Bank HSBC das dritte Quartal verhagelt. Der Gewinn brach ein und verfehlte die Erwartungen deutlich. Für das laufende Schlussquartal kündigte die Bank hohe Belastungen aus Restrukturierungsmaßnahmen an. LVMH Der Luxusgüterkonzern will offenbar Tiffany & Co übernehmen. Laut informierten Personen soll LVMH in den vergangenen Wochen mit einem entsprechenden Schreiben an Tiffany herangetreten sein und rund 120 Dollar je Tiffany-Aktie bieten wollen.

PHILIPS

hat im dritten Quartal trotz deutlich höherer Einnahmen besonders in China einen Gewinneinbruch verzeichnet. Belastet wurde der niederländische Technologiekonzern von einer Abschreibung.

RENAULT

Standard & Poor's (S&P) reagiert mit einer Abstufung der Bonität auf die Gewinnwarnung des Autobauers Renault. Die Agentur senkte das Rating auf BBB- von zuvor BBB. MICROSOFT Das Geschäft mit Hardware wird bei Microsoft künftig eine größere Rolle spielen als bisher. "Es wird nicht nur wichtiger, es ist auch ein wesentlicher Teil unserer Strategie geworden", sagte der Chef von Microsofts Hardware-Sparte, Panos Panay, im Gespräch mit WamS.

