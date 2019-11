indizes in diesem Artikel SDAX 12.097,0

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.459,72 1.461,35 -0,1% -1,64 +13,8%

Silber (Spot) 17,04 17,10 -0,3% -0,06 +10,0%

Platin (Spot) 903,71 908,06 -0,5% -4,35 +13,5%

Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,4% -0,01 +0,8%

Der Goldpreis legte mit anhaltender Vorsicht etwas zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.462 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

USA / TÜRKEI

Die USA haben die Türkei für den Beginn von Tests des russischen Luftabwehrsystems S-400 kritisiert. "Das ist besorgniserregend", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag in Washington. Er rief die Türkei auf, das Luftabwehrsystem nicht vollständig in Betrieb zu nehmen.

KOLUMBIEN

Die Protestbewegung in Kolumbien hat für Mittwoch zu einem erneuten Generalstreik aufgerufen.

GELDPOLITIK USA

Fed-Gouverneurin Lael Brainard sieht die US-Geldpolitik nach den jüngsten drei Zinssenkungen vorerst am richtigen Ort. Es werde noch Zeit benötigen, bis die drei Zinsschritte in der Wirtschaft angekommen seien, sagte die stimmberechtigte Notenbankerin in einer Rede in New York.

ROHÖL-LAGERBESTÄNDE USA

Die Rohöllagerbestände USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 6,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,4 Millionen Barrel nach plus 3,4 Millionen eine Woche zuvor.

GELDPOLITIK JAPAN

Ein Ratsmitglied der japanischen Notenbank hat angesichts der Nebenwirkungen durch dauerhaft niedrige Zinsen vor einer vorzeitigen weiteren Lockerung der Geldpolitik gewarnt. "Wenn die Abschwächung ausländischer Volkswirtschaften infolge von Handelskonflikten moderat ausfällt, wären auch die Auswirkungen auf die japanische Wirtschaft begrenzt. Damit hätte die Notenbank Zeit, die ökonomischen Indikatoren zu analysieren und geldpolitische Maßnahmen abzuwägen", sagte Makoto Sakurai in einer Rede.

NORD STREAM 2

Der Chef des ukrainischen Staatsversorgers Naftogaz, Yuriy Vitrenko, hat Deutschland vor einem Weiterbau der Gaspipeline Nord Stream 2 gewarnt. Russland nutze die Leitung als "geopolitische Waffe", sagte Vitrenko bei einem Fachgespräch in Berlin.

AROUNDTOWN

hat diese Zahlen zum dritten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Mieteinnahmen 230 +20% 205 +7% 192

Ergebnis nach Steuern/Dritten 508 +22% -- -- 418

Ergebnis je Aktie 0,26 -24% 0,27 -21% 0,34

KNORR-BREMSE

hat diese Zahlen zum dritten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q19 ggVj 3Q19 ggVj 3Q18

Auftragseingang 1.572 -10% -- -- 1.749

Umsatz 1.711 +2% 1.748 +5% 1.672

EBITDA 313 +7% 325 +11% 294

EBIT 250 +2% 268 +9% 246

Ergebnis nach Steuern/Dritten 91 -50% -- -- 182

Ergebnis je Aktie 0,56 -50% -- -- 1,13

ZOOPLUS

Finanzvorstand Andreas Grandinger werde zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheiden, um andere berufliche Aufgaben zu übernehmen, teilte die Zooplus AG mit. Zu seinem Nachfolge wurde zum 1. Januar 2020 Andreas Maueröder, zurzeit Leiter Finanzen des im SDAX notierten Unternehmens, bestellt.

ACS

Die spanische Hochtief-Mutter ACS verkauft einen Mehrheitsanteil von 74 Prozent an sechs von ihrer Sparte Iridium gehaltenen Schattenmaut-Konzessionen in Spanien an Hermes Infrastructure. Die Konzessionen haben einen Gesamtwert von mehr als 950 Millionen Euro, wie der Konzern mitteilte.

UNICREDIT

hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2023 vollständig aus der Finanzierung von Kohlebergbauprojekten auszusteigen und will seine Aktivitäten mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang bringen.

DELL

ist im dritten Geschäftsquartal bei einem leichten Umsatzanstieg wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Wegen der Knappheit bei Intel-Chips senkte der Konzern aber seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr, was den Anlegern sauer aufstieß. Die Aktie verlor im nachbörslichen Handel knapp 4 Prozent.

HP

erzielte Umsätze in der abgelaufenen Periode per Ende Oktober von 15,41 (Vorjahr: 15,37) Milliarden US-Dollar. Dabei verdiente HP netto 388 Millionen Dollar nach zuvor 1,45 Milliarden Dollar, wobei das Vorjahresergebnis von einem einmaligen Steuereffekt profitiert hatte. Auf bereinigter Basis verdiente HP 60 Cent je Titel, ein Anstieg um 11 Prozent. Analysten hatten mit 58 Cents gerechnet.

