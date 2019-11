Volle US-Lager belasteten. Die Rohölvorräte in den USA hatten sich in der Vorwoche unerwartet ausgeweitet. Auch das private American Petroleum Institute (API) hatte eine deutliche Zunahme gemeldet. Gebremst wurde das Abwärtsmomentum von den positiven Wirtschaftsdaten und vom Beige Book. WTI gab 0,5 Prozent nach auf 58,11 Dollar, Brent verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 64,06 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.457,14 1.454,81 +0,2% +2,33 +13,6%

Silber (Spot) 17,00 16,99 +0,1% +0,01 +9,7%

Platin (Spot) 894,94 895,37 -0,0% -0,43 +12,4%

Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,3% -0,01 +0,8%

Der Goldpreis verlor 0,4 Prozent auf 1.455 Dollar. Die guten Daten, das optimistisch stimmende Beige Book und die Hoffnungen im Handelskonflikt hätte Anleger in risikoreichere Anlagen wie Aktien umschichten lassen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

DIGITALSTEUER

Die US-Regierung will Anfang kommender Woche mögliche Strafmaßnahmen gegen Frankreich wegen der Digitalsteuer für Internetkonzerne verkünden. Das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer kündigte am Mittwoch einen Bericht zu seiner Untersuchung zu der Steuer für Montag an. Lighthizer werde dann auch Maßnahmen vorschlagen, die sich aus der Untersuchung ergeben hätten.

MEXIKO KONJUNKTUR

Die mexikanische Notenbank hat ihre ökonomische Wachstumsschätzung für die Jahre 2019 und 2020 gesenkt. Die konjunkturelle Schwäche gestalte sich ausgeprägter und langwieriger als zuvor veranschlagt.

INNOGY

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 einen Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum verzeichnet. Das bereinigte EBIT sank um 27,1 Prozent auf 1,060 Milliarden Euro. Das bereinigte Nettoergebnis ging um 53,7 Prozent auf 212 Millionen Euro zurück. Das Unternehmen senkte seinen Ausblick. Als Grund nannte Innogy erhebliche strukturelle Effekten bei der Berichterstattung infolge der Übernahme durch den Konzern Eon. Die im Zusammenhang mit der Transaktion zu veräußernden Geschäftsaktivitäten seien in das neue Segment Divestment Business überführt worden und würden dort als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen. Folglich könnten sie nicht länger zum bereinigten EBIT und zum bereinigten Nettoergebnis beitragen. Der Außenumsatz sank um 1,1 Prozent auf 24,139 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet die Eon-Tochter nunmehr ein bereinigtes EBIT von rund 1,600 Milliarden Euro und ein bereinigtes Nettoergebnis von rund 400 Millionen Euro.

OSRAM/AMS

Der österreichische Sensor- und Chiphersteller AMS kommt mit seinem Übernahmeangebot für Osram bislang nur schleppend voran: Bis zum Mittwochabend wurden dem Unternehmen zum Stückpreis von 41 Euro 3,3 Prozent der Osram-Aktien angedient, wie die AMS AG mitteilte. Üblicherweise warten die meisten Investoren allerdings bis kurz vor dem Ende der Annahmefrist, bis sie ihre Aktien andienen. Im Falle von Osram haben sie noch bis einschließlich 5. Dezember Zeit dazu.

SEB

Die auch in Deutschland tätige schwedische Bank SEB ist Medienberichten zufolge in einen riesigen Geldwäscheskandal verstrickt. Die Nachrichtenagentur TT und der Sender SVT berichteten am Mittwoch, dass über baltische Konten der SEB zweifelhafte Überweisungen im Wert von 45 Millionen Euro abgewickelt worden seien. Sie seien von Unternehmen mit Verbindungen zu suspekten Geldflüssen aus Russland veranlasst worden.

TELEFONICA

hat einen Plan verabschiedet, um bis 2020 zusätzliche Einnahmen von mehr als 2 Milliarden Euro zu erzielen. Dazu gehöre die Entscheidung, sich auf die Schlüsselmärkte Spanien, Brasilien, Großbritannien und Deutschland zu konzentrieren, teilte die Telefonica SA mit.

BOEING I

Die Luftfahrtbehörden in Europa und dem Nahen Osten wollen laut Kreisen offenbar unabhängige Zertifizierungsprüfungen der neuen Boeing-Maschine 777x vornehmen.

BOEING II

Ein Problem bei einem Test des neuen Boeing-Flugzeugs 777X war offenbar gravierender als bislang bekannt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen erfuhr, wurde bei einem Drucktest im September nicht nur eine Tür aus einer Maschine gerissen. Vielmehr sei die gesamte Struktur um den Notausgang herum herausgerissen worden. Das könnte die Auslieferung des neuen Langstreckenfliegers noch mehr verzögern.

HUDSON BUY

Um die ehemalige Muttergesellschaft der deutschen Warenhauskette Kaufhof gibt es einen Bieterkampf. Nach der Offerte einer Investorengruppe um den Hudson's-Bay-Chairman Richard Baker hat nun der Finanzinvestor Catalyst Capital Group ein höheres Angebot für den kanadischen Handelskonzern vorgelegt.

TESLA

Die Finanzaufsicht hat Tesla-Chef Elon Musk im Herbst aufgefordert, mehr Informationen über die deutlichen Kostensteigerungen beim Elektroautobauer im Jahr 2018 zu geben und über die Leasing-Bilanzierung im Jahr 2019. Nach dem öffentlichen Streit mit Musk scheint die Securities and Exchange Commission (SEC) nun die Bilanzierung des Unternehmens genauer überwachen zu wollen. Die Untersuchung ist aber inzwischen abgeschlossen.

