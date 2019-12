Der US-Dollar gab etwas nach im Vorfeld der Entscheidung der US-Notenbanksitzung am Mittwoch, abzulesen am 0,2 Prozent leichteren Dollarindex. Von der US-Notenbank wie auch von der EZB werden allgemein keine neue geldpolitischen Maßnahmen erwartet, zumal die US-Notenbank zuletzt betont hatte, zunächst abwarten zu wollen nach den bereits erfolgten Zinssenkungen im zuende gehenden Jahr. Das Pfund Sterling baute die jüngsten Gewinne noch etwas weiter aus, weil viele Anleger weiter auf einen Sieg der Konservativen von Premierminister Boris Johnson setzten und damit auf baldige Klarheit, was den Brexit betrifft. Nach einem zwischenzeitlichen Achtmonatshoch von 1,3215 Dollar kostete das Pfund zuletzt 1,3185 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,94 59,24 -0,5% -0,30 +21,5%

Brent/ICE 63,96 64,34 -0,6% -0,38 +15,6%

Beim Öl tat sich wenig. Die Preise stiegen leicht mit der Hoffnung, dass die weiteren Strafzölle im Handelsstreit noch vermieden werden können.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.463,74 1.464,44 -0,0% -0,71 +14,1%

Silber (Spot) 16,62 16,70 -0,5% -0,08 +7,3%

Platin (Spot) 918,53 921,99 -0,4% -3,46 +15,3%

Kupfer-Future 2,76 2,76 +0,2% +0,01 +4,4%

Die Feinunze Gold kostete zuletzt in den USA am Dienstag 1.464 Dollar, 2 Dollar mehr als am Vortag.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

PARLAMENTSWAHL GROSSBRITANNIEN

Kurz vor der Parlamentswahl am Donnerstag sieht eine letzte Umfrage einen schrumpfenden Vorsprung der konservativen Tory-Partei von Premierminister Boris Johnson. In der am Dienstagabend veröffentlichten Umfrage des Instituts YouGov sagten 43 Prozent der Teilnehmer, sie wollten für die Tories stimmen, 34 waren für die oppositionelle Labour-Partei. Dies würde 339 Mandate für die Konservativen bedeuten, 20 weniger als bei der vorherigen YouGov-Umfrage von Ende November.

USA / RUSSLAND

Das Weiße Haus erklärte, Trump habe den russischen Außenminister Sergej Lawrow vor "jedem russischen Versuch einer Einmischung in die Wahlen der USA gewarnt". Lawrow wies die Angaben des Weißen Hauses kurz darauf bei einer Pressekonferenz zurück. Das Thema Einmischung in Wahlen sei gar nicht zur Sprache gekommen: "Wir haben nicht einmal über Wahlen gesprochen."

FREIHANDELSABKOMMEN USA/MEXIKO/KANADA

Nach zähen Verhandlungen haben Vertreter der Regierungen der USA, Mexikos und Kanadas das neue Freihandelsabkommen USMCA unterzeichnet. Das Abkommen ist eine neugestaltete Auflage des 25 Jahre alten Nafta-Freihandelsabkommens, das die drei Volkswirtschaften eng miteinander verband. US-Präsident Donald Trump hatte auf die Neugestaltung gedrängt, da er sein Land durch Nafta benachteiligt sah. Dem republikanischen Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, zufolge wird das Abkommen aber nicht mehr im laufenden Jahr vom Kongress ratifiziert. Der Senat werde sich erst nach dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Trump damit befassen.

HANDELSSTREIT USA - CHINA

Laut Lawrence Kudlow, oberster Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, haben die USA eine Verschiebung für den 15. Dezember angedrohter neuer Strafzölle auf chinesische Importe nicht beschlossen. Beide Seiten arbeiteten weiter an einer Handelsvereinbarung. "Wenn es nicht die Art Vereinbarung ist, die er will, dann werden die für den 15. Dezember angesetzten Zölle in Kraft treten", sagte Kudlow mit Blick auf US-Präsident Trump.

KLIMAPOLITIK DEUTSCHLAND

Als erstes deutsches Bundesland hat Berlin den Klimanotstand ausgerufen. Alle Beschlüsse des Senats sollen künftig darauf ausgerichtet werden, die deutsche Hauptstadt "schnellmöglichst" klimaneutral zu machen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 4,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,8 Millionen und bei Benzin eine Zunahme von 3,3 Millionen Barrel.

AURUBIS

Der Konzern will angesichts eines Gewinneinbruchs für das abgelaufene Geschäftsjahr eine niedrigere Dividende zahlen. Wie Aurubis mitteilte, will er der Hauptversammlung eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie vorschlagen. Analysten hatten dies erwartet. Im Vorjahr hatte die Aurubis AG noch 1,55 Euro je Anteil ausgeschüttet. Für das Gesamtjahr wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

Gj Gj18/19 ggVj Gj18/19 ggVj Gj17/18

Umsatz 11.897 +2% 10.812 -8% 11.694

EBIT operativ 208 -37% 205 -38% 332

Ergebnis vor Steuern operativ 192 -42% 189 -43% 329

Ergebnis nach Steuern operativ 138 -48% 144 -46% 265

Ergebnis je Aktie operativ 3,08 -48% 3,33 -43% 5,87

Dividende je Aktie 1,25 -19% 1,25 -19% 1,55

DEUTZ

übernimmt den Vertriebs- und Servicepartner DPS Power Group und stärkt damit das Vertriebs- und Servicenetz in Belgien und den Niederlanden.

LEONI

benötigt in den kommenden drei Jahren zusätzliche Finanzmittel. Die verfügbare Liquidität müsse zur Absicherung der Finanzierung um 200 Millionen Euro erhöht werden, teilte das Unternehmen mit.

VONOVIA

hat seine Beteiligung an der schwedischen Hembla AB deutlich aufgestockt und die Annahmefrist verlängert. Nach Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist liege der Anteil nun bei rund 94,1 Prozent des Grundkapitals, teilte der Konzern mit.

ADO PROPERTIES

Thierry Beaudemoulin ist zum Chief Executive Officer (CEO) bestellt worden. Er wird Ran Laufer ersetzen, dessen Amt als Chief Executive Officer am Berichtstag endete.

HORNBACH BAUMARKT/HORNBACH HOLDING

haben nach einem deutlichen Ergebnisanstieg im dritten Quartal die Gewinnausblicke erhöht. Bei einem Anstieg des Nettoumsatzes um 4,8 Prozent auf knapp 1,055 Milliarden Euro nach 1,006 Milliarden im Vorjahr habe sich das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) nach vorläufigen Zahlen von 4 auf gut 29 Millionen Euro erhöht, so Hornbach Baumarkt, das Ergebnis vor Steuern (EBT) von 1,4 auf rund 15 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun damit, dass das bereinigte EBIT im "mittleren bis oberen zweistelligen Prozentbereich" wachsen wird statt "um mehr als 40 Prozent". Die Umsatzprognose bestätigte das Unternehmen ebenso wie die Holding und rechnet mithin mit einem Anstieg im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich. Die Holding erhöhte die Prognose für das Wachstum des bereinigten EBIT auf "im unteren bis mittleren zweistelligen Prozentbereich" von "um mehr als 20 Prozent".

HSBC

Die Schweizer Tochter der HSBC Holdings hat in den USA einen Millionenvergleich im Verfahren um Steuerhinterziehung geschlossen. Das Geldhaus werde 192 Millionen US-Dollar zur Beilegung des Konfliktes zahlen, teilte das US-Justizministerium mit. Der Bank wurde vorgeworfen, im Zeitraum von 2000 bis 2010 US-Kunden dabei geholfen zu haben, Offshore-Vermögenswerte und -Erträge nicht angegeben zu haben.

