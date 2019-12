Am Morgen setzt sich die Pfund-Schwäche im asiatisch dominierten Devisenhandel fort. Der Britische Premierminister Boris Johnson will im Unterhaus ein Gesetzt verabschieden, das eine Verlängerung des EU-Austritts über die nun anbrechende Übergangsphase bis Ende 2020 ausschließt. Damit haben EU und Großbritannien nur ein Jahr Zeit, sich auf ein Handelsabkommen zu verständigen. Volkswirte halten diesen Zeitrahmen für ambitioniert. Eine Verlängerung der Frist wäre bis Mitte 2020 möglich, doch genau dies will Johnson mit seiner Gesetzesinitiative verhindern.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,25 60,21 +0,1% 0,04 +24,2%

Brent/ICE 65,41 65,34 +0,1% 0,07 +18,2%

Die Ölpreise legten aufgrund der guten Konjunkturdaten und der Fortschritte im Handelsstreit etwas zu. Allerdings bremste die Angst vor einer Überversorgung den Anstieg, denn in den USA wird mit einer Zunahme der Schieferölförderung im Januar gerechnet, wie aus einem Bericht der Energy Information Administration hervorging. WTI stieg um 0,2 Prozent auf 60,21 Dollar, während Brent 0,2 Prozent gewann auf 65,34 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.477,13 1.476,20 +0,1% +0,93 +15,2%

Silber (Spot) 17,06 17,05 +0,1% +0,01 +10,1%

Platin (Spot) 932,45 929,60 +0,3% +2,85 +17,1%

Kupfer-Future 2,82 2,82 +0,1% +0,00 +6,7%

Gold zeigte sich wenig verändert bei 1.477 Dollar je Feinunze. Der Anstieg der US-Anleiherenditen habe das Interesse an dem zinslos gehaltenen Edelmetall gedämpft, berichteten Händler.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK FRANKREICH

Frankreich-Reisenden steht ein "schwarzer Dienstag" bevor: Am 13. Protesttag gegen die Rentenreform haben die Gewerkschaften erneut zu landesweiten Streiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Wie die Bahngesellschaft SNCF mitteilte, fallen 75 Prozent der TGV-Hochgeschwindigkeitsverbindungen aus und 95 Prozent der Intercity-Züge. Auch grenzüberschreitende Züge und der Flugverkehr sind erneut gestört.

GROßBRITANNIEN / RUSSLAND

Premierminister Boris Johnson hat einen Parlamentsbericht über die mutmaßliche russische Einmischung in die britische Politik zur Veröffentlichung freigegeben. Eine Publikation werde den "für unsere nationale Sicherheit zuständigen Institutionen" nicht schaden, erklärte ein Sprecher Johnsons. Wann der 50-seitige Bericht veröffentlicht werden soll, blieb zunächst offen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will die Einwanderung in den Arbeitsmarkt für qualifizierte Nicht-Europäer attraktiver machen und erleichtern. Das bereits beschlossene Gesetz zur Fachkräftezuwanderung sei "ein Paradigmenwechsel in unserer Art, wie wir auf Fachkräfte außerhalb der EU zugehen wollen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Zuvor hatte sie mit weiteren Kabinettsmitgliedern, Vertretern der Wirtschaft und der Gewerkschaften eine gemeinsame Absichtserklärung zur Förderung der Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten unterzeichnet.

Die Große Koalition geht indes von einer parlamentarischen Bewilligung des Klimapakets noch in dieser Woche aus. "Das heutige Ergebnis der Arbeitsgruppe wurde mit breiter Mehrheit der Vertreter von CDU/CSU, SPD und Grünen sowie der Ländervertreter angenommen", erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unions-Bundestagsfraktion, Andreas Jung (CDU).

BRITISCHER BANKENSEKTOR

Das britische Bankensystem verfügt über genügend hochwertiges Kapital, um einer Krise standzuhalten, die schwerer ist als die Krise in den Jahren 2008 und 2009. Das ergab der jährliche Stresstest der Bank of England (BoE). Zudem habe jede der sieben getesteten Banken bestanden. Investoren sollten beachten, dass den Instituten dies nur dank der Kürzung von Dividenden und Bonuszahlungen gelungen sei.

DEUTSCHE BANK

Die Ratingagentur S&P hält es trotz der umfassenden Restrukturierung der Deutschen Bank AG für zu früh, dem Frankfurter Geldhaus schon eine bessere Bonitätsnote zuzugestehen. Das kommende Jahr werde zeigen, ob der Plan der Bank aufgehe, teilte S&P mit.

BASTEI LÜBBE

Joachim Herbst werde zum November 2020 zunächst als Finanzvorstand bestellt und solle nach einer Übergangsphase - mit Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Carel Halff - zusätzlich das Amt des Vorstandssprechers übernehmen.

TELE COLUMBUS

CEO Timm Degenhardt wird das Unternehmen verlassen. Er wird seinen am 31. August kommenden Jahres endenden Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht verlängern. Grund für seine Entscheidung seien die Veränderungen im Aufsichtsrat.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH

tritt wieder dem Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie bei, den das Unternehmen eigentlich per Ende des Jahres verlassen wollte. Die IG Metall habe ihre Bereitschaft und Unterstützung zugesagt, neue ergänzende Tarifvereinbarungen zu finden und abzuschließen, begründete der Autozulieferer, der an Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen arbeitet und die Personalaufwendungen senken will.

ACCOR

will in den kommenden zwei Jahren 1 Milliarde Euro an seine Aktionäre verteilen. 300 Millionen Euro der Summe sollen in das laufende Aktienrückkaufprogramm fließen, teilten der Hotelbetreiber mit. Teil des Plans ist auch der Verkauf von 85,8 Prozent des polnischen Hotelbetreibers Orbis für 1,6 Milliarden Euro.

BANKENSEKTOR GROSSBRITANNIEN

Das britische Bankensystem verfügt über genügend hochwertiges Kapital, um einer Krise standzuhalten, die schwerer ist als die Krise in den Jahren 2008 und 2009. Das ergab der jährliche Stresstest der Bank of England (BoE), wie diese am Montag mitteilte. Zudem habe jede der sieben getesteten Banken bestanden. Investoren sollten beachten, dass den Instituten dies nur dank der Kürzung von Dividenden und Bonuszahlungen gelungen sei.

BOEING

Angesichts weiterer Verzögerungen bei der Wiederfreigabe der Boeing 737 Max für den Flugdienst stoppt der US-Konzern vorübergehend die Produktion im Januar. Wie lange der Airbus-Konkurrent die Fertigung der Unglücksmaschine unterbrechen will, wurde nicht mitgeteilt.

BLOOMBERG

Die französische Finanzaufsicht AMF hat die Nachrichtenagentur Bloomberg zu einer Strafe von 5 Millionen Euro wegen Verbreitung von Falschnachrichten über den französischen Baukonzern Vinci verurteilt. Die Nachricht hatte 2016 einen Kurssturz der Vinci-Aktien ausgelöst.

BRITISH AIRWAYS

Die britische Pilotengewerkschaft Balpa hat im monatelangen Tarifstreit bei British Airways einem Kompromissangebot zugestimmt. Die Einigung war nach zähen Verhandlungen und einem Streik im September in Schlichtungsgesprächen erzielt worden. Das Unternehmen hatte zunächst eine Lohnsteigerung in Höhe von 11,5 Prozent über drei Jahre angeboten. Die Piloten forderten aber noch höhere Gehälter.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 17, 2019 01:37 ET (06:37 GMT)