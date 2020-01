Nach wochenlangen Streiks und Protesten ist die französische Regierung im Streit um die Rentenreform auf die Gewerkschaften zugegangen. Premierminister Edouard Philippe stellte in Aussicht, die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre vorerst aus dem Gesetzentwurf zu streichen.

KATAR/IRAN

Das Golf-Emirat Katar und der Iran haben sich nach Angaben des katarischen Herrschers für eine Politik der Deeskalation am Golf ausgesprochen.

KOHELAUSSTIEG DEUTSCHLAND

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat unmittelbar vor einem Treffen mit Kanzleramtsminister Helge Braun konkrete Zusagen des Bundes über die Bedingungen des Kohleausstiegs für die Länder gefordert.

Unterdessen will die EU-Kommission den Kohleregionen in Deutschland und den anderen EU-Staaten mit einer Milliardenförderung beim Ausstieg aus der Kohlewirtschaft helfen, wie aus dem Entwurf einer Verordnung für den "Just Transition Fund" hervorgeht, der den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt.

USA/CHINA

Die USA und China wollen künftig halbjährlich Gespräche führen, um über offene Handelsfragen und Wirtschaftsreformen zu diskutieren. Neben anderen Offiziellen sollen die Gespräche von US-Finanzminister Steven Mnuchin und Chinas Vizepremier Liu He geführt werden, teilten die Büros von Mnuchin und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Dies solle im Rahmen der so genannten Phase-eins-Einigung am Mittwoch vereinbart werden.

USA / IRAN

Die USA haben Sanktionen gegen acht Vertreter der iranischen Führung und gegen die Metallindustrie des Landes verhängt. US-Präsident Donald Trump hatte diese nach den iranischen Raketenangriffen auf von US-Soldaten genutzte Stützpunkte im Irak neue Sanktionen gegen Teheran bereits angekündigt.

ÖLMARKT USA

Laut Daten des Öldienstleisters Baker Hughes ging die Anzahl der in Betrieb befindlichen US-Ölförderstellen in der zurückliegenden Woche um 11 auf 659 zurück.

FLUGZEUGZULIEFERER

In den USA schließen sich der Technologiekonzern Woodward und der Verbundstoffanbieter Hexcel Corp im Zuge eines Aktientauschs zusammen. Beide Unternehmen versorgen unter anderem Flugzeugbauer wie Airbus und Boeing mit Teilen. Der kombinierte Konzern namens Woodward Hexcel würde mit einem Gesamtumsatz von 5,3 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr und 16.000 Mitarbeitern zu den größten Zulieferern der Luft- und Raumfahrtindustrie gehören.

MODEBRANCHE

Vor Beginn der Berliner Fashion Week dringt Umweltministerin Svenja Schulze darauf, dass die Modebranche nachhaltiger produziert.

SIEMENS

Die Klima-Aktivistin Luisa Neubauer von "Fridays For Future" fordert von Siemens, den ihr angebotenen Aufsichtsratsposten mit einem Vertreter von "Scientists for Future" zu besetzen.

VOLKSWAGEN

hat den weltweiten Absatz der Marke VW 2019 dank einer regen Nachfrage unter anderem aus Europa, Südamerika und Asien-Pazifik um 0,5 Prozent erhöht. Insgesamt lieferte VW 6,28 Millionen Fahrzeuge aus. Der Konzern verzeichnete einen deutlichen Anstieg des Kundeninteresses an elektrifizierten Modellen und setzte mehr als 80.000 E-Fahrzeuge ab, ein Plus von rund 60 Prozent. Im größten Einzelmarkt China stiegen die Auslieferungen trotz rückläufigen Gesamtmarkts um 1,7 Prozent auf 3,16 Millionen Fahrzeuge.

WIRECARD

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Wirecard AG, Wulf Matthias, hat im Rahmen der Aufsichtsratssitzung den Vorsitz des Gremiums aus persönlichen Gründen niederlegt. Der Aufsichtsrat hat Thomas Eichelmann zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Matthias wird dem Aufsichtsrat weiterhin als einfaches Mitglied angehören.

AIRBUS

hat die Auslieferungen im vergangenen Jahr um 8 Prozent gesteigert. Insgesamt wurden 863 Verkehrsmaschinen. Airbus erhielt zugleich 1.131 Bestellungen, netto belief sich der Auftragseingang auf 768 Maschinen. 2018 waren es 747 Maschinen gewesen.

WACKER CHEMIE

erwartet ein weiteres schwaches Jahr im Polysilizium-Geschäft. Finanzvorstand Tobias Ohler rechnet damit, dass die Durchschnittspreise des Grundmaterials für Solarmodule 2020 weiter sinken. "Die Verbesserung auf der Kostenseite wird das gerade ausgleichen", sagte er der Börsen-Zeitung.

VIVENDI / MEDIASET

Vivendi hat die Zustimmung der Mediaset-Aktionäre zum Aufbau einer Mediaset-Dachgesellschaft als nicht ordnungsgemäß kritisiert. Vivendis Vertreter war von der Abstimmung ausgeschlossen worden.

ZUR ROSE

Die Versandapotheke verstärkt ihre Leitung und ernennt Bernd Gschaider zum Chief Operations Officer. Die Position wurde neu geschaffen worden. Gschaider war seit 2016 für Amazon tätig.

