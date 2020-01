Mit den guten US-Konjunkturdaten waren sichere Häfen wie das Gold nicht gefragt. Die Feinunze gab Gewinne aus dem frühen Handel wieder ab und verlor 0,2 Prozent auf 1.554 Dollar. Dennoch seien die langfristigen Aussichten für das Edelmetall mit der Geldpolitik der Notenbanken, den weiter herrschenden Unsicherheiten im Handelsstreit sowie einem fallenden Dollar recht positiv, sagte Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda.

AMTSENTHEBUNGSVERFAHREN TRUMP

Mit der Verlesung der Anklage hat das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump begonnen. Der demokratische Abgeordnete Adam Schiff, trug im Senat die beiden Impeachment-Anklagepunkte gegen Trump in der Ukraine-Affäre vor: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Es ist erst das dritte Amtsenthebungsverfahren in der US-Geschichte.

EU / GROßBRITANNIEN

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat sich für eine "privilegierte Partnerschaft" mit Großbritannien bei europäischen Rüstungsprojekten nach dem Brexit ausgesprochen.

KONJUNKTURDATEN USA

Das US-Arbeitsministerium wird wichtige Wirtschaftsdaten, wie den monatlichen Arbeitsmarktbericht, künftig anders veröffentlichen. Die Informationen sollen der Öffentlichkeit ohne Zeitverzug über die Internetseite direkt zugänglich gemacht werden, so das Ministerium. Bisher erhalten Nachrichtenagenturen vorab Einblick in marktrelevante Konjunkturdaten, die in speziellen Räumen mit Einhaltung einer Sendesperrfrist aufbereitet werden können.

POLITIK FRANKREICH

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr antreten. Sie muss aber noch von ihrer Partei Rassemblement National offiziell als Kandidatin nominiert werden.

USA/KANADA/MEXIKO

Der US-Kongress hat das neue Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko gebilligt.

AUTOSEKTOR EUROPA

Die mögliche Verhängung von US-Strafzöllen auf europäische Autos ist bei kürzlichen Gesprächen von EU-Handelskommissar Phil Hogan in Washington nach dessen Angaben kein Thema gewesen. Im Streit um das Atomabkommen mit dem Iran hatte die US-Regierung nach Angaben der Bundesregierung kürzlich mit Autozöllen gedroht.

DEUTSCHE BANK

hat nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing Fortschritte bei der Realisierung ihres im vergangenen Sommer eingeleiteten Konzernumbaus erreicht.

EON

hat die Höhe der Barabfindung für die verbliebenen Innogy-Minderheitsaktionäre auf je 42,82 Euro festgelegt. Man halte derzeit über die Tochtergesellschaft Eon Verwaltungs SE 90 Prozent aller Innogy-Aktien, teilte Eon mit.

AIRBUS/BOMBARDIER

Bombardier stellt ein Gemeinschaftsprojekt mit Airbus zum Bau von Mittelstreckenflugzeugen auf den Prüfstand. Steigende Produktionskosten und weitere Investitionen zur Fertigung der A220-Maschinen, der früheren CSerie der Kanadier, bedrohten künftige Renditen, so Bombardier. Möglicherweise müsse auch der Wert des Joint Ventures abgeschrieben werden.

BIONTECH

verstärkt sich im Bereich der T-Zell-Therapien und übernimmt Neon Therapeutics in den USA in einem reinen Aktiendeal für 67 Millionen Dollar.

CASINO

Der Konzernumsatz sank im vierten Quartal um 1,4 Prozent auf 9,23 Milliarden Euro. Auf organischer Basis legte er auf Jahressicht um 3,6 Prozent zu. Im Gesamtjahr kletterte der Umsatz um 0,9 Prozent auf 34,65 Milliarden Euro.

RICHEMONT

hat seinen Umsatz im dritten Geschäftsquartal trotz eines starken Rückgangs auf dem wichtigen Markt Hongkong gesteigert. Dazu trug vor allem das Schmuck-Geschäft mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 6 Prozent bei. Von Oktober bis Dezember legte der Umsatz auf 4,16 (Vj: 3,92) Milliarden Euro zu. Analysten hatten mit einem Rückgang auf 4,13 Milliarden Euro gerechnet.

RIO TINTO

Nach operativ und wetterbedingten Rückschlägen 2019 wird Rio Tinto in diesem Jahr wieder mehr Eisenerz absetzen. Das Unternehmen will ab dem australischen Umschlagplatz 330 bis 343 Millionen Tonnen Erz losschlagen. 2019 waren es 327,4 Millionen, davon im vierten Quartal 86,8 Millionen Tonnen.

FACEBOOK

Der beliebte Messaging-Dienst Whatsapp bleibt offenbar zunächst doch werbefrei. Die Muttergesellschaft Facebook habe die Pläne, Anzeigen bei Whatsapp zu schalten, aufgegeben, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

FOXCONN / FIAT CHRYSLER

Der Apple-Zulieferer Foxconn steigt offenbar in den Markt für Elektroautos ein. Zusammen mit Fiat Chrysler will der Konzern laut einem Bericht Elektrowagen entwickeln.

