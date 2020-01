Der Referenzzinssatz für kurz- und langfristige Kredite in China ist den zweiten Monat in Folge unverändert geblieben. Der Einjahreszins stand wie im Dezember bei 4,15 Prozent, wie die chinesische Zentralbank mitteilte. Fünfjährige und längere Kredite blieben im Januar unverändert bei 4,8 Prozent.

GIBRALTA/BREXIT

Gibraltar erwägt einen Beitritt zum Schengen-Raum, um auch nach dem Brexit einen reibungslosen Grenzverkehr zu ermöglichen. Für die britische Exklave im Süden Spaniens ist die Frage der Grenzregelung bei den Brexit-Verhandlungen von entscheidender Bedeutung.

IRAN

Nach der Auslösung eines Streitschlichtungsmechanismus zur Rettung des internationalen Atomabkommens durch Deutschland, Frankreich und Großbritannien hat der Iran mit Konsequenzen gedroht. Sollten die drei Staaten den Mechanismus auf "unfaire" Weise nutzen, werde der Iran eine "ernsthafte Entscheidung" bezüglich der Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) treffen, sagte Parlamentspräsident Ali Laridschani.

POLITIK DEUTSCHLAND

Großunternehmen, die ohne Angabe von Gründen auf Frauen an der Unternehmensspitze verzichten, müssen künftig mit hohen Bußgeldern rechnen. Das kündigte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) im Interview mit Welt am Sonntag an.

RATING DEUTSCHLAND

Fitch hat die Spitzenbonität AAA für Deutschland bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

UKRAINE

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat das Rücktrittsgesuch seines Regierungschefs Olexii Gontscharuk abgelehnt.

STRAFZINSEN DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung bezweifelt laut einem Medienbericht offenbar die Rechtmäßigkeit sogenannter Strafzinsen, die viele Banken für mindestens sechsstellige Einlagen erheben. Nicht in jedem Falle sei deren Erhebung möglich.

US-FLUGHÄFEN

Wegen des Ausbruchs einer mysteriösen Lungenkrankheit in der chinesischen Stadt Wuhan haben die US-Behörden ihre Sicherheitsvorkehrungen an einigen Flughäfen verschärft.

DAIMLER

Chef Ola Källenius ruft die IG Metall laut einem Medienbericht zur Zurückhaltung bei den anstehenden Tarifverhandlungen auf. Einen weiteren Stellenabbau innerhalb der kommenden fünf Jahre wollte der CEO im Interview mit der Automobilwoche nicht ausschließen.

LUFTHANSA I

Nach dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran vor anderthalb Wochen streicht die Lufthansa-Gruppe alle Verbindungen in die iranische Hauptstadt bis einschließlich 28. März.

LUFTHANSA II

Bei der Lufthansa und ihren Tochter-Airlines bahnen sich längere und deutlich breitere Streiks an. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will im festgefahrenen Tarifkonflikt wieder streiken und diese deutlich ausweiten. Details will die Gewerkschaft am Mittwoch bekanntgeben.

MERCK KGAA

will sich nach den jüngst vollzogenen Übernahmen auf den Schuldenabbau im Konzern konzentrieren und die nächsten zwei Jahre auf große Zukäufe verzichten. Grundsätzlich blieben aktive Zukäufe und Übernahmen aber ein wichtiger Erfolgsfaktor, sagte Vorstandschef Stefan Oschmann dem Handelsblatt.

JENOPTIK

hat den Verkauf der Division Vincorion, in der das mechatronische Geschäft gebündelt ist, abgeblasen. Die vorliegenden Angebote entsprechen nicht den Erwartungen des Konzerns, wie die Jenoptik AG mitteilte.

METRO

Die Spekulationen über den Umfang möglicher Marktschließungen und den Wegfall von Arbeitsplätzen bei Real gehen kurz vor der für Ende Januar angepeilten Unterschrift unter den Verkaufsvertrag der angeschlagenen Supermarktkette weiter. Wie der Spiegel berichtet, will das Käufer-Konsortium um den Frankfurter Immobilieninvestor X+Bricks laut Insidern rund 50 Real-Märkte behalten und weniger als 30 Filialen schließen.

DATAGROUP / DIEBOLD NIXDORF

verstärkt sich im Bereich Cloud Services für Banken und erwirbt die Mehrheit am deutschen IT-Dienstleister Portavis von Diebold Nixdorf. Ein Kaufvertrag für 68 Prozent der Anteile wurde unterzeichnet, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

BOEING

Die Wiederzulassung der 737 MAX könnte sich noch weiter nach hinten verschieben. Der Flugzeughersteller hat eigenen Angaben zufolge ein weiteres Software-Problem entdeckt, was eine Wiederzulassung durch die US-Flugaufsichtsbehörde FAA nochmals verzögern könnte. Derweil hat die Ratingagentur Fitch das langfristige Rating auf A- von zuvor A gesenkt.

