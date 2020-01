Der kanadische Dollar wertete zu seinem US-Pendant kräftig ab. Die kanadische Zentralbank hatte ihren geldpolitischen Kurs zwar bestätigt, aber einen als "taubenhaft" interpretierten Begleitkommentar veröffentlicht. Im späten US-Handel kostete ein US-Dollar 1,3140 Kanada-Dollar, im Tagestief waren es 1,3030. Im asiatischen Handel am Donnerstag zeigt sich der Yen als vermeintlich sicherer Währungshafen weiter gesucht mit Sorgen um eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus. Der Dollar kostete zuletzt 109,59 Yen nach knapp 110 Yen am Vortag zur gleichen Zeit.

Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus und davon ausgehend negativen Konjunkturimpulsen und die Befürchtung eines Überangebots drückten die Ölpreise. US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich um 2,8 Prozent auf 56,74 Dollar je Barrel, europäisches Referenzöl der Sorte Brent ermäßigt sich um 2,1 Prozent auf 63,21 Dollar. Die Internationale Energie-Agentur sieht eine weiter steigende US-Schieferölproduktion, die den Einfluss ausländischer Anbieter wie den des Erdölkartells Opec reduzieren dürfte. Im Späthandel drückte auch auf die Kurse, dass die Rohöllagerbestände in den USA in der zurückliegenden Woche um 1,6 Millionen Barrel gestiegen sind, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.

Der Goldpreis trat mehr oder weniger auf der Stelle, die Feinunze notierte wenig verändert bei 1.558 Dollar. Da China einer der wichtigsten Absatzmärkte für physisches Gold sei, müsse mit Nachfrageeinbußen gerechnet werden, sollte sich das Virus weiter ausbreiten, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BREXIT

Das britische Parlament hat das Brexit-Gesetz endgültig gebilligt. Damit kann das Gesetz nun von Königin Elizabeth II. in Kraft gesetzt werden, möglicherweise bereits am Donnerstag.

ITALIEN

Italiens Außenminister Luigi Di Maio ist als Parteichef der Fünf-Sterne-Bewegung zurückgetreten. Er forderte seine Partei auf, bis zum Ende der Wahlperiode 2023 in der Regierung zu bleiben. Sein Rücktritt könnte die Koalitionsregierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte wenige Tage vor einer wichtigen Regionalwahl weiter schwächen.

JAPAN

Die Exporte Japans sind im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat stärker geschrumpft als befürchtet. Allerdings fiel der Rückgang nicht so hoch aus wie im November und die Exporte nach China sind das erste Mal seit zehn Monaten gestiegen. Im Dezember wurden 6,3 Prozent weniger Waren ins Ausland geliefert, wie das japanische Finanzministerium mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Minus von 5,2 Prozent gerechnet. Im November gingen die Exporte um 7,9 Prozent zurück.

USA

US-Präsident Donald Trump will den Bürgern weiterer Staaten die Einreise in die USA verbieten oder erschweren. Trump sagte nicht, welche Länder auf die Liste gesetzt werden sollen. Das "Wall Street Journal" hatte zuvor berichtet, die US-Regierung wolle sieben Länder neu auf die Liste setzen, darunter Nigeria und weitere afrikanische und asiatische Länder.

TABAKBRANCHE

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Warnung vor E-Zigaretten noch einmal verschärft.

MERCK KGAA

hat von der EU-Kommission die Marktzulassung für den neuen Fertigpen Gonal-F mit 150 I.E. Injektionslösung erhalten. Der DAX-Konzern erweitert damit seine Produktfamilie für das Hormonpräparat zur Behandlung von Unfruchtbarkeit.

VOLKSWAGEN

muss in Kanada wegen des Dieselskandals eine weitere Millionenstrafe zahlen. Ein Gericht in Toronto billigte einen zwischen dem Autobauer und der kanadischen Regierung erzielten Vergleich. Er sieht eine Strafzahlung von 196,5 Millionen kanadischen Dollar vor.

HOCHTIEF

Die australische Hochtief-Tochter Cimic will sich aus dem Geschäft im Mittlerer Osten zurückziehen und ihre 45-prozentige Minderheitsbeteiligung an der BIC Contracting (BICC) verkaufen. In diesem Zusammenhang fällt eine einmalige Ergebnisbelastung nach Steuern von etwa 1,1 Milliarden Euro an.

CEWE

baut den kommerziellen Onlinedruck am Standort Dresden aus. Die dafür anfallenden Kosten sind bereits im Ergebnis 2019 berücksichtigt, das dennoch "klar" am oberen Ende des geplanten Zielkorridors von 58 Millionen Euro liegen soll.

VERBIO

wird dank einer erhöhten Nachfrage und eines hohen Auftragsbestands zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr und geht nun davon aus, im Geschäftsjahr 2019/20 per Ende Juni ein EBITDA von rund 110 Millionen Euro zu erzielen. Bislang war Verbio von 65 Millionen Euro ausgegangen.

WINDELN.DE

hat im vierten Quartal weniger umgesetzt als geplant und sein operatives Gewinnziel nicht geschafft: Der Breakeven beim bereinigten EBIT soll nun erst im ersten Quartal 2021 statt Anfang 2020 erreicht werden. Windeln.de setzte zwischen 22,9 und 23,1 Millionen Euro um. Den bereinigten EBIT-Verlust verringerte das Unternehmen auf 1,9 bis 1,6 Millionen Euro von 4,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

