es. Coca-Cola gewannen 3,2 Prozent. Der Brausehersteller hatte einen Gewinnsprung und alle Ziele für 2019 erreicht.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeigte sich mit den WHO-Schlagzeilen fast unverändert bei 1,58 Prozent, nachdem sie zuvor auf den niedrigsten Stand seit Oktober gesunken war. Die Titel rentierten zudem unter dem Niveau dreimonatiger Schatzwechsel. Diese inverse Renditekurve gilt als Warnsignal für eine drohende Rezession.

Der ICE-Dollarindex büßte 0,1 Prozent ein. Im Handel wurde auf den Fed-Entscheid des Vortages verwiesen und die Aussicht auf eine lang andauernde Phase niedriger Zinsen. Mit einem Sprung nach oben reagierte das britische Pfund auf die Bestätigung der Leitzinsen durch die Bank of England. Die Devise stieg in der Spitze auf 1,3111 Dollar nach 1,3025 vor der Entscheidung. Die Notenbank hatte einen Tag vor dem EU-Austritt Großbritanniens ihren Leitzins nicht angetastet. Der Beschluss fiel dabei eindeutiger aus als erwartet, zumal auch eine Senkung für möglich gehalten worden war.

Die Ölpreise schlossen auf dem tiefsten Stand seit Anfang August. Marktteilnehmer befürchteten einen Nachfragerückgang, sollte die Virusepidemie auf die Konjunktur durchschlagen. WTI reduzierte sich um 2,2 Prozent auf 52,14 Dollar, Brent verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 58,29 Dollar. Derweil gab es Berichte, das Erdölkartell Opec könnte die Märzsitzung wegen des Virus vorziehen. Händler werteten auch dies als bärisches Signal für den Ölmarkt. Denn offensichtlich werde die Opec wegen der womoglich sinkenden Nachfrage nervös, hieß es.

Im asiatisch dominierten Handel am Freitag erholen sich die Ölpreise deutlich. Händler erklären dies damit, dass die WHO trotz der Ausrufung des internationalen Gesundheitsnotstands ausdrücklich keine Reisebeschränkungen für China empfohlen hat.

Der Goldpreis hatte zunächst von den Entwicklungen um das Coronavirus profitiert, doch das Ausbleiben von WHO-Empfehlungen zu Reise- und Handelsbeschränkungen ließ die Preise ins Minus rutschen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 1.574 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Gesamtjahr 2019 um 3,1 Prozent gewachsen. Wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab, stieg das Aufkommen auf rund 735,9 Milliarden Euro und damit mehr als von den Steuerschätzern erwartet. Diese hatten im Oktober 2019 rund 733,9 Milliarden vorhergesagt.

EZB- GELDPOLITIK

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat sich skeptisch zur Schaffung eines digitalen Zentralbankgeldes geäußert. "Viele Fragen rund um digitales Zentralbankgeld sind noch offen", sagte Weidmann. Die Deutsche Bundesbank arbeitet nach seinen Worten intensiv daran, die Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken noch besser zu erforschen. Danach könne man prüfen, welchen Zweck digitales Zentralbankgeld erfüllen könne und ob sich die Risiken beherrschen ließen, sagte er.

VERBRAUCHERVERTRAUEN GROSSBRITANNIEN

Der von GfK erhobene Index für das Verbrauchervertrauen verbesserte sich um 2 Punkte auf minus 9. Damit stieg der Index erstmals seit September 2017 zwei Monate in Folge. Im Dezember hatte er um 3 Punkte zugelegt.

INDUSTRIEAKTIVITÄT CHINA

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im Januar auf 50,0 (Dezember: 50,2). Ökonomen hatten exakt diesen Stand prognostiziert. Der Subindex für die Produktion verringerte sich auf 51,3 (Vormonat: 53,2). Der Index für neue Exportorder - ein Indikator für die Auslandsnachfrage nach chinesischen Gütern - fiel auf 48,7 (50,3). Der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg auf 54,1 (Vormonat: 53,5) Punkte.

MIETENDECKEL BERLIN

Die deutsche Wohnungswirtschaft hat nach der Verabschiedung des Berliner Mietendeckels durch das Abgeordnetenhaus harte Kritik an den Regelungen geübt und eine Normenkontrollklage gegen das Gesetz verlangt. "Der Mietendeckel, wie er heute vom Berliner Senat verabschiedet wurde, schießt völlig über das Ziel hinaus und trifft vor allem diejenigen, die dauerhaft und verantwortlich in den Wohnungsmarkt investieren und ihre Wohnquartiere sozial orientiert pflegen", sagte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko.

AUSLASTUNG LNG-TERMINALS EUROPA

Europäische Terminals für Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) sind nur zu durchschnittlich 40 Prozent ausgelastet. Das teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) mit. Die Quote liege damit aber noch immer deutlich höher als noch vor einem Jahr, als sie im Juni rund 20 Prozent erreichte.

UMWELTPOLITIK FRANKREICH

Das französische Parlament hat ein umfassendes Gesetz gegen Müll verabschiedet.Damit dürfen nicht verkäufliche Textilien und Hygieneartikel ab 2022 nicht mehr vernichtet werden, sondern müssen gespendet oder recycelt werden. Zudem werden Kassenzettel für kleine Summen abgeschafft - außer der Kunde verlangt sie ausdrücklich.

BAYER

Die US-Umweltbehörde EPA hat im Streit um den Unkrautvernichter Glyphosat erneut die Position von Bayer unterstützt. Die aktiven Inhaltsstoffe des weltweit am meisten verbreiteten Herbizids seien sicher und stellten kein Risiko für Krebserkrankungen dar, teilte die EPA mit.

VOLKSWAGEN I

Der Autobauer stellt ab sofort die monatlichen Pressemitteilungen zu den Auslieferungszahlen ein. Das gelte für alle Marken und Märkte, teilten die Wolfsburger mit.

VOLKSWAGEN II

verkauft seine Anteile an der Getriebe-Tochter Renk für 530 Millionen Euro an die deutsch-schwedische Private-Equity-Gesellschaft Triton, wie die beteiligten Unternehmen mitteilten. An die übrigen Renk-Aktionäre erfolgt ein Übernahmeangebot. Volkswagen hält 76 Prozent bzw. rund 5,3 Millionen Aktien an der börsennotierten Renk AG.

RENAULT / NISSAN

Die Autobosse der Renault-Nissan-Allianz wollen die internen Querelen durch Arbeitsteilung beilegen. Nach den neuen Regeln der Zusammenarbeit sollen Nissan-CEO Makoto Uchida zufolge die Japaner die Führung in China übernehmen, Renault das Zepter in Europa in die Hand nehmen und Mitsubishi für Südostasien zuständig sein.

AMAZON

steigerte den Gewinn im vierten Quartal auf Jahressicht um 8 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar, nachdem der Überschuss im Vorquartal noch um über 25 Prozent eingeknickt war. Das Unternehmen hatte im Schlussquartal nur einen Gewinn zwischen 1,2 Milliarden und 2,9 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Parallel stieg der Umsatz um 21 Prozent auf 87,4 Milliarden Dollar.

IBM

IBM-Chefin Ginni Rometty tritt nach acht Jahren an der Spitze des US-Computer- und Softwaregiganten im April zurück. Nachfolger wird Arvind Krishna, der bei IBM bislang für das sogenannte Cloud Computing und künstliche Intelligenz zuständig ist.

TRATON

Die VW-Nutzfahrzeugtochter bietet 2,9 Milliarden Dollar für den US-Lkw-Hersteller Navistar. Traton hält an dem Unternehmen bereits 16,8 Prozent.

VISA

erzielte im ersten Geschäftsquartal einen Gewinn von 3,27 Milliarden Dollar, 10 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,46 Dollar, das war exakt der Wert, den die Analysten prognostiziert hatten. Der Nettoumsatz stieg um ebenfalls 10 Prozent auf 6,05 Milliarden Dollar. Hier hatten die Analysten mit 6,08 Milliarden Dollar etwas mehr erwartet.

