USA / WALL STREET

Fester - Am Markt machte sich ein Hauch Zuversicht breit. Die Folge war eine ebenso fragile wie volatile Erholungsbewegung. Zum Ende des Handels schwächelte die Erholung dann noch einmal, nachdem die USA eine Reisewarnung ausgesprochen hatten. Einerseits schürten schwache Konjunkturdaten zwar die ohnehin bereits stark ausgeprägten Rezessionsängste, andererseits fühlten sich die Anleger aber ermutigt von einer Vielzahl von Konjunkturstimuli quer über den Globus zur Milderung der Folgen der Coronavirus-Pandemie. Die Marktreaktion auf die Stimuli bestätige sein Haus in der schon länger vertretenen Ansicht, dass das Schlimmste noch nicht überstanden sei, sagte Charalambos Pissouros, Analyst bei JFD Group. Schließlich müssten die Menschen aus den Häusern herauskommen und die geldpolitischen und fiskalischen Impulse auch umsetzen. Angesichts steigender Ansteckungszahlen und Todesfälle sei das eine sehr schwere Aufgabe. Im Dow ging die Talfahrt der Boeing-Aktie weiter. Der Kurs gab um 4,1 Prozent nach. Boeing denkt laut Informanten offenbar darüber nach, die Dividende zu kürzen und auch Arbeiter in den Werken zu entlassen. Die Boeing-Aktie hat dieses Jahr schon 70 Prozent an Wert verloren. Steel Dynamics und Nucor zogen überdurchschnittlich an um rund 19 bzw 5 Prozent. Der Stahlhersteller Nucor hatte die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Lieferketten und Geschäft als bislang minimal bezeichnet. Mit der Gewinnprognose für das erste Quartal liegt Nucor außerdem ebenso deutlich über den Analystenerwartungen wie der Wettbewerber Steel Dynamics.

Am Anleihemarkt kam es nach dem starken Anstieg der Renditen zu einer Gegenbewegung, ehe im Spätgeschäft dann doch wieder ein Richtungswechsel stattfand. Die Zehnjahresrendite stieg um 1 Basispunkt auf 1,19 Prozent. Zu Wochenbeginn hatte sie noch bei rund 0,70 Prozent gelegen, ehe Spekulationen über ein 1 Billion schweres Maßnahmepaket der US-Regierung die Runde machten. Diese hätte mutmaßlich einen hohen Refinanzierungsbedarf zur Folge.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0762 +0,92% 1,0664 1,0700 -4,0%

EUR/JPY 118,24 -0,00% 118,25 117,83 -3,0%

EUR/CHF 1,0536 -0,04% 1,0540 1,0529 -3,0%

EUR/GBP 0,9216 -1,19% 0,9327 0,9179 +8,9%

USD/JPY 109,87 -0,88% 110,85 110,09 +1,0%

GBP/USD 1,1677 +2,11% 1,1435 1,1661 -11,9%

USD/CNH 7,0919 -0,91% 7,1572 7,1496 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 6.190,26 -1,574 6.289,26 6.008,76 -14,2%

Der Dollar profitierte weiter von den sprunghaft gestiegenen Anleiherenditen im Verlauf der Woche. Der Euro rutschte auf zuletzt 1,0670 Dollar, nachdem er zu Wochenbeginn noch über 1,12 Dollar gekostet hatte. Am frühen Donnerstag hatte der Euro noch 1,0965 gekostet. Innerhalb eines Tages verlor er damit auch vor dem Hintergrund der jüngsten EZB-Maßnahme rund 2,7 Prozent an Wert. Der Dollar-Index, der den Wert des Dollar gegenüber sechs wichtigen Währungen misst, stieg den dritten Tag in Folge um rund 1,5 Prozent. Zum Anstieg der US-Währung trug auch bei, dass die US-Notenbank mit anderen Notenbanken ein Programm aufgelegt hat, das diesen hilft, sich im Bedarfsfall mit Dollar einzudecken.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 26,34 25,22 +4,4% 1,12 -56,4%

Brent/ICE 29,03 28,47 +2,0% 0,56 -55,1%

Am Ölmarkt kam es nach dem Absturz vom Mittwoch zu einer massiven Gegenbewegung, die sämtliche Verluste wieder wettmachte. Das Barrel der US-Sorte WTI erholte sich um knapp 25 Prozent, bei Brent ging es im Späthandel um 13,5 Prozent nach oben. Positive Impulse gab es gleich mehrere. So wollen sich die USA nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Demnach will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung ihrer Ölförderung bewegen und zugleich Russland mit Sanktionen androhen. Außerdem wollen die USA die strategischen Ölreserven bis zum Maximum auffüllen. Laut Finanzminister Mnuchin sollten dafür 10 bis 20 Milliarden Dollar aufgebracht werden.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.494,71 1.467,59 +1,8% +27,12 -1,5%

Silber (Spot) 12,67 12,07 +5,0% +0,61 -29,0%

Platin (Spot) 620,70 594,55 +4,4% +26,15 -35,7%

Kupfer-Future 2,15 2,19 -1,8% -0,04 -23,2%

Gold wurde weiter eher gemieden, unter anderem weil das zinslos gehaltene Edelmetall relativ zu Anleihen zuletzt an Attraktivität verloren hat. Daneben verteuert der anhaltende Dollaranstieg das in Dollar gehandelte Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Der Preis, der vor zwei Wochen noch bei knapp über 1.700 Dollar ein Mehrjahreshoch markiert hatte, fiel weiter um 0,8 Prozent auf 1.474 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- EXPORT VON SCHUTZAUSRÜSTUNG

Der Export von Schutzausrüstung in andere Mitgliedstaaten der EU bedarf nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums keiner Genehmigung mehr. Grund ist, dass die EU-Kommission am 15. März eine eigene Durchführungsverordnung über ein Exportverbot medizinischer Schutzausrüstung an Drittstaaten erlassen hat.

G7-GIPFEL

US-Präsident Donald Trump hat das für Juni geplante Gipfeltreffen der G7-Staatengruppe in Camp David wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Stattdessen soll nun eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben Länder stattfinden, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Die Absage des Treffens solle den G7-Staaten dabei helfen, ihre Ressourcen auf den Kampf gegen die Corona-Krise zu fokussieren, hieß es.

- GROßBRITANNIEN

Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erwartet bereits in wenigen Monaten ein Ende der Corona-Krise in seinem Land. Das Vereinigte Königreich könne den Trend der Virus-Ausbreitung bereits in zwölf Wochen umkehren, sagte Johnson. Dazu sei es nötig, dass sich alle an die von der Regierung verhängten Maßnahmen hielten.

- ITALIEN

Italien hat China bei der Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus laut einer auf offiziellen Zahlen basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP überholt. Mit 427 weiteren Todesfällen in 24 Stunden stieg die Zahl der Corona-Toten in Italien am Donnerstag auf 3.405.

- MIETERSCHUTZ DEUTSCHLAND

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht will Mieter davor schützen, dass sie aufgrund von Geldnot durch die Corona-Krise ihre Grundversorgung mit Strom und Wasser oder sogar ihre Wohnungen oder Gewerberäume verlieren. Ihr Ministerium prüfe derzeit entsprechende Maßnahmen, sagte Lambrecht der Bild-Zeitung.

- UNTERNEHMENSHILFEN DEUTSCHLAND

Ab sofort gelten laut Bundesfinanzminister Olaf Scholz die von der Regierung beschlossenen Erleichterungen für Unternehmen in Form von Steuerstundungen und verringerten Steuervorauszahlungen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Besitzern kleiner Läden, Freiberuflern und Selbstständigen ohne Beschäftigte schnelle Hilfen in Aussicht gestellt. Es solle für diesen Personenkreis "Expressbürgschaften" geben, die binnen drei Tagen gewährt werden könnten, sagte Altmaier in einem am Freitag veröffentlichten Interview des Magazins Focus. Die Bundesregierung arbeite gerade an Regelungen für diese Betroffenen, damit sie "nicht durch die Maschen der Hilfsnetze fallen".

- USA

US-Präsident Donald Trump hat sich dafür ausgesprochen, dass sich die Regierung an Unternehmen beteiligt. Ein solcher Schritt könne beispielsweise Hotels oder Fluggesellschaften helfen, sagte er, ohne aber vom Kauf von Aktien durch die Regierung zu sprechen.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat ihre Referenzzinssätze für kurz- und langfristige Kredite im vergangenen Monat unverändert gelassen, da das Land die Coronavirus-Krise offenbar weitgehend unter Kontrolle hat. Die im August neu gefasste Loan Prime Rate (LPR) für einjährige Kredite blieb im März bei 4,05 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im Februar, wie die People's Bank of China mitteilte. Die LPR für fünfjährige und längerfristige Kredite blieb ebenfalls unverändert bei 4,75 Prozent.

GELDPOLITIK DÄNEMARK

Dänemarks Zentralbank hat entgegen dem allgemeinen Trend ihren Einlagenzins um 0,15 Prozentpunkte auf minus 0,6 Prozent angehoben. Damit werde auf Änderungen bei den Devisenverkäufen reagiert. Die übrigen Zinsen ließ die Zentralbank unverändert.

GELDPOLITIK GROßBRITANNIEN

Die Bank of England hat nach den Worten ihres Gouverneurs Andrew Bailey auch nach der überraschenden Lockerung von Donnerstag noch "Munition". Bailey sagte, die BoE sei in der Lage, sich geldpolitischen Spielraum zu schaffen. Er sei aber kein Freund negativer Zinsen.

ÖLPREISKRIEG SAUDI-ARABIEN/RUSSLAND

Die USA wollen sich nach Aussagen informierter Personen in den Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland einmischen, um den Ölmarkt zu stabilisieren. Demnach will die Trump-Administration Saudi-Arabien zu einer Kürzung der Ölförderung bewegen und zugleich Russland Sanktionen androhen. Urheber dieser Initiative sei die US-Öl-Lobby, da dutzende Ölfirmen vor der Pleite stünden.

VW

schließt US-Werk Chattanooga für eine Woche.

OSRAM/AMS

