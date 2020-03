indizes in diesem Artikel SDAX 9.044,1

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:06 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1012 -0,32% 1,1048 1,1030 -1,8%

EUR/JPY 119,29 +0,12% 119,14 119,21 -2,2%

EUR/CHF 1,0573 -0,15% 1,0589 1,0589 -2,6%

EUR/GBP 0,8931 +0,13% 0,8920 0,8895 +5,5%

USD/JPY 108,31 +0,44% 107,84 108,10 -0,4%

GBP/USD 1,2330 -0,44% 1,2384 1,2405 -7,0%

USD/CNH 7,1030 -0,15% 7,1138 7,1165 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 6.424,26 -1,717 6.536,51 6.372,76 -10,9%

Der Dollar machte auf breiter Front Boden gut. Der Euro kostete im späten US-Handel etwa 1,1045 nach 1,1125 Dollar am späten Freitag. Die Erholung des Dollar sollte laut Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass grundsätzlich die Dollar-Schwäche, die im Verlauf der vergangenen Woche eingepreist worden sei, gerechtfertigt sei. Aktuell habe der Devisenmarkt darauf reagiert, dass Rating-Agenturen Großbritannien und Südafrika als riskanter einstuften und der mexikanische Peso noch unter der Rating-Herabstufung der vergangenen Woche leide. Allgemein schienen die USA also fiskalisch solider dazustehen als viele andere Volkswirtschaften.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 21,22 20,09 +5,6% 1,13 -64,6%

Brent/ICE 23,04 22,76 +1,2% 0,28 -64,4%

Erneut massiv unter Abgabedruck standen die Ölpreise. Der WTI-Preis rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 20 Dollar je Barrel - den tiefsten Stand seit 18 Jahren. Ein nachhaltiger Fall unter dieses Niveau würde weiteres Abwärtspotenzial eröffnen, sagte Carlo Alberto De Casa, Chief Analyst bei ActivTrades. Wegen der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Konjunktur bricht die Ölnachfrage ein, was zu einem massiven Überangebot führt. Der Effekt wird dadurch verstärkt, dass bisher nicht mit Fördersenkungen auf der Angebotsseite reagiert wird, unter anderem wegen des Streits zwischen Saudi-Arabien und Russland. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 6,6 Prozent auf 20,09 Dollar, für Brent ging es um 8,7 Prozent auf 22,76 Dollar nach unten. Im asiatisch dominierten Handel am Dienstag stabilisieren sich die Preise etwas.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.614,56 1.623,50 -0,6% -8,94 +6,4%

Silber (Spot) 14,11 14,15 -0,3% -0,04 -21,0%

Platin (Spot) 731,15 727,50 +0,5% +3,65 -24,2%

Kupfer-Future 2,18 2,16 +0,6% +0,01 -22,4%

Der Goldpreis gab zu Wochenbeginn erneut nach. Hier würden weiter Gewinne realisiert, hieß es. Daneben habe der leicht erholte Dollar belastet, weil er das Edelmetall verteuert. Die Feinunze verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 1.618 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUSPANDEMI

- DEUTSCHLAND

Trotz versprochener Hilfen können viele Firmen in der Corona-Krise nicht auf die Stützungsprogramme von Bund und Ländern zugreifen, wie Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis dem Handelsblatt sagte. Im Rahmen des Kreditprogramms der staatlichen Förderbank KfW bekommen nur Unternehmen ein Darlehen, die dieses innerhalb von fünf Jahren voraussichtlich wieder zurückzahlen können.

- ENTWICKLUNGSLÄNDER / UNO

Zur Bewältigung der Corona-Krise in Entwicklungsländern hat die UNO die internationale Gemeinschaft zum Schnüren eines 2,5 Billionen Dollar schweren Hilfspakets aufgerufen.

- ITALIEN

In Italien, dem am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Land der Welt, scheinen die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens mittlerweile Wirkung zu zeigen. Der Anstieg bei den Neuinfektionen sank am Montag auf ein neues Tief von 4,1 Prozent. Vor vier Tagen war der Anstieg noch etwa doppelt so hoch, vor zwei Wochen mehr als vier Mal so hoch. Allerdings ist die Zahl der Todesopfer weiter hoch. So sarben in den vorangegangenen 24 Stunden 812 Menschen an Covid-19.

- RUSSLAND / USA

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wollen Russland und die USA enger zusammenarbeiten. Wie genau die engere Zusammenarbeit aussehen soll, erklärte der Kreml nicht.

- TSCHECHIEN

hat seine wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Ausgangsbeschränkungen erneut verlängert. Die Maßnahmen gelten vorerst weiter bis Karsamstag.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen ist im März auf -9 von -7 im Februar gesunken. Erwartet wurde ein Rückgang auf -18.

INDEXÄNDERUNG SDAX

Adler Real Estate verliert im Zuge einer außerplanmäßigen Anpassung den Platz im SDAX und wird per 2. April durch Baywa ersetzt.

BAYER

hat nun auch die EU-Zulassung für Darolutamid zur Behandlung erwachsener Männer erhalten, deren kastrationsresistenter Prostatakrebs ein hohes Risiko für die Entwicklung von Metastasen aufweist.

CONTINENTAL

Standard & Poor's hat das Langfristrating auf BBB von BBB+ gesenkt. Der kurzfristige Bonitätsnote wurde mit A-2 bestätigt, der Ausblick ist negativ.

VOLKSWAGEN

Die VW-Finanzsparte hat drei Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und einem Gesamtvolumen von 2,15 Milliarden Euro begeben. Die Risikoaufschläge seien im Vergleich zu vorangegangenen Emissionen aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit einhergehenden Verwerfungen gestiegen, hieß es.

ALSTRIA OFFICE

hat wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie seinen Dividendenvorschlag zurückgezogen. Bis zum Montag hätten Mieter mit einem monatlichen Mietvolumen von rund 1 Million Euro angekündigt, dass sie ihre Miete in den kommenden Monaten nicht bezahlen würden, teilte Alstria mit.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat wegen der Coronavirus-Krise in der 13. Kalenderwoche nur 118.965 Passagiere abgefertigt. Der Rückgang in der Woche vom 23. bis zum 29. März betrug somit 90,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Beim Frachtaufkommen zeigte sich ein Minus von 27,5 Prozent, die Flugbewegungen brachen um 80,8 Prozent ein.

PROSIEBENSAT.1 MEDIA / MEDIASET

Mediaset hat sich nach eigenen Angaben einen Anteil von 20,1 Prozent an Prosieben gesichert. Nach Anteilserwerben durch die Tochter Mediaset Espana waren die Stimmrechte des Mediaset-Konzerns bei Prosiebensat.1 bereits in der vergangenen Woche auf 20,1 Prozent gestiegen.

VARTA

Nachfolgend ein Vergleich der endgültigen Gesamtjahreszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, ERgebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET BERICHTET* PROG PROG

GESAMTJAHR Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj19 ggVj Gj18

Konzernumsatz 363 +33% 364 +34% 344 +27% 272

EBITDA bereinigt 98 +94% 98 +95% 91 +81% 50

Konzernergebnis 51 +96% k.A. -- 48 +86% 26

Ergebnis je Aktie 1,28 +94% k.A. -- 1,21 +83% 0,66

Free Cash Flow -0,1 -- k.A. -- -- -- 10,9

* Vorläufige Eckdaten vom 17. Februar

ZALANDO

hat die Jahresprognose kassiert und rechnet im ersten Quartal mit einem Ergebnis sowie einem Umsatzwachstum und einem Bruttowarenvolumen deutlich unter den zuletzt erhobenen Schätzungen von Analysten. Der Analystenkonsens vom 11. März habe die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie noch nicht berücksichtigt, teilte Zalando mit und verschob auch die für den 20. Mai geplante Hauptversammlung.

NEMETSCHEK

blickt trotz des aktuell unsicheren Umfelds infolge der Corona-Pandemie relativ optimistisch auf das laufende Jahr. Den Umsatz sieht das Unternehmen mindestens auf Vorjahresniveau oder leicht darüber. Die EBITDA-Marge soll bei mehr als 26 Prozent liegen nach 29,7 Prozent im Vorjahr. Auswirkungen aus der Pandemie seien derzeit in Ausmaß, Dauer und geografischer Ausbreitung nicht verlässlich einschätzbar. Die ersten zwei Monate 2020 seien nach Plan verlaufen. Der Ausblick stehe aber unter dem Vorbehalt, dass sich das Umfeld nicht signifikant verschlechtere.

BIOTEST

hat 2019 einen niedrigeren Verlust als im Vorjahr verzeichnet. Für das laufende Jahr erwartet der Vorstand einen Umsatzanstieg von etwa 10 Prozent. Das EBIT soll bei minus 10 bis minus 5 Millionen Euro liegen. Beim bereinigten EBIT wird mit einem Anstieg auf 70 bis 85 Millionen Euro gerechnet. Auswirkungen aus der Coronavirus-Pandemie sind in dem Ausblick nicht enthalten.

HELLOFRESH

rechnet für Januar bis März mit 685 bis 710 Millionen Euro Umsatz und einem bereinigten EBITDA von 55 bis 75 Millionen Euro. Beides sei deutlich mehr als von Marktbeobachtern erwartet, hieß es in einer Ad-hoc-Mitteilung.

TOM TAILOR

hat die Veröffentlichung seines vollständigen Jahresabschlusses 2019 verschoben. Grund seien seien die deutliche Verschlechterung der Marktbedingungen in fast allen relevanten Märkten im Zusammenhang mit der Corona-Krise und die damit verbundenen Risiken für die Finanzierungs- und Liquiditätssituation des Konzerns.

ESSILORLUXOTTICA

hat Paul du Saillant zum neuen Chef ernannt. Er tritt die Nachfolge von Laurent Vacherot an, der in Ruhestand geht. Zudem wurde die Hauptversammlung verschoben. Abhängig von der Entwicklung der Lage soll entschieden werden, ob der Dividendenvorschlag bestätigt, reduziert oder ganz gestrichen wird.

L'OREAL

hat wegen der Coronavirus-Pandemie die Jahresprognose kassiert und die Hauptversammlung auf den 30. Juni verschoben. Der Umsatz im ersten Quartal werde voraussichtlich um 5 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum liegen, teilte L'Oreal mit.

