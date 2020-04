Im asiatisch dominierten Geschäft am Montag stürzt der auslaufende WTI-Kontrakt weiter ab um rund 15 Prozent, während Öl zur Lieferung einen Monat später im Juni lediglich um gut 5 Prozent fällt. "Die Preisfindung ist komplizierter als sonst üblich", so Marktteilnehmer Stephen Innes von Axicorp mit Blick auf den Kontraktwechsel.

Gold war mit der wiedererwachten Risikofreude der Anleger nicht gefragt. Die Feinunze verbilligte sich um 1,9 Prozent auf 1.685 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA

Der Laborleiter des Instituts für Virologie im chinesischen Wuhan hat Vorwürfe, seine Einrichtung könnte der Ursprung der Corona-Pandemie sein, zurückgewiesen. "Ich weiß, dass dies unmöglich ist", sagte Yuan Zhiming dem staatlichen Sender CGTN am Samstag.

FISKALPOILTIK DEUTSCHLAND

Führende SPD-Politiker haben in der Corona-Krise eine stärkere Belastung von Menschen mit hohen Einkommen gefordert. Eine Entlastung bräuchten jetzt "alle, die der Krise nicht mit einem satten Finanzpolster begegnen können", sagte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder plädiert für Steuersenkungen auf breiter Front, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie abzumildern. Der Bild-Zeitung sagte Söder: "Wir müssen auf die Krise klug antworten und wollen die Wirtschaft erst über Bürgschaften stabilisieren und dann mit Steuersenkungen durchstarten." Er fügte hinzu: "Die Gastronomie hat unter Corona sehr zu leiden, dort muss die Mehrwertsteuer dringend runter auf 7 Prozent. Der Soli gehört früher und für alle abgeschafft."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat derweil den von der anhaltenden Schließung in der Corona-Krise besonders betroffenen Hoteliers und Restaurantbetreibern finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt.

ITALIEN

In Italien ist am Sonntag mit 433 neuen Todesopfern der Corona-Pandemie die niedrigste Zahl seit einer Woche registriert worden. Zudem handelte es sich um die zweitniedrigste Totenzahl innerhalb eines Monats. Insgesamt starben in Italien seit Februar 23.660 Menschen. Mit 3.047 neuen Infektionsfällen lag die Rate der landesweiten Neuinfektionen bei 1,7 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte sind im März als Folge der Coronavirus-Pandemie stärker eingebrochen als erwartet. Sie gingen zum Vorjahr um 11,7 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang von 8 Prozent gerechnet. Die Importe gingen um 5 Prozent zurück. Einige Ökonomen sind der Ansicht, dass die negativen Auswirkungen der Pandemie möglicherweise nicht vollständig in den Konjunkturdaten erfasst wurden, weil der Lockdown in einigen Regionen erst Ende März begann. Einen besonders starken Rückgang verzeichneten die Exporte in die Vereinigten Staaten mit einem Minus von 16,5 Prozent, während die Lieferungen nach China um 8,7 Prozent sanken.

RATING PORTUGAL

Die Experten der Ratingagentur Fitch haben den Ausblick für Portugal wegen der Coronapandemie auf stabil von positiv gesenkt. Die Bonitätsbewertung bleibt unverändert BBB.

USA

Finanzminister Steven Mnuchin und die Demokraten im Kongress stehen offenbar kurz vor einer Einigung über Corona-Finanzhilfen für kleinere Unternehmen. US-Präsident Donald Trump hat derweil ein Hilfsprogramm in Höhe von 19 Milliarden Dollar für die Landwirtschaft angekündigt, die vom Ausbruch des Coronavirus schwer getroffen wurde.

AUTOBRANCHE DEUTSCHLAND

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet will der Automobilbranche in der Coronakrise mit umfassenden Maßnahmen unter die Arme greifen. "Unsere Automobilwirtschaft braucht schnell Perspektiven für Umsatz, Liquidität und Wachstum", sagte Laschet dem Handelsblatt.

GESCHÄFTSÖFFNUNGEN DEUTSCHLAND

Oberverwaltungsgerichte in Berlin und in Greifswald halten die behördlichen Anordnungen zur Schließung von Warenhäusern wegen der Corona-Krise für vertretbar. Die Richter wiesen in am Freitagabend veröffentlichten Entscheidungen Eilanträge dagegen zurück.

DEUTSCHE BANK

Wegen der massiven Verwerfungen durch die Coronakrise befürchtet die Deutsche Bank, dass sich Europas Banken auf höhere Risiken im Kreditgeschäft einstellen müssen: "Voraussichtlich werden wir mehr Ausfälle sehen als bislang", warnt der Leiter der Unternehmenssparte, Stefan Hoops, im Interview mit dem Handelsblatt.

CECONOMY

hat im zweiten Geschäftsquartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie-bedingten Ladenschließungen massiv gespürt. Operativ rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen, der Umsatz sank um 6,6 Prozent. Angesichts der Corona-bedingten Schließung der meisten Märkte teilte Ceconomy einschneidende Maßnahmen zur Kostensenkung und Steuerung der Liquidität mit.

RHÖN-KLINIKUM

Die B. Braun Melsungen AG hat als Aktionärin der Rhön-Klinikum AG die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung verlangt. Der Antrag steht im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Asklepios für Rhön-Klinikum.

BOEING

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat laut einem Bericht des Spiegel bei der US-Regierung formal angekündigt, dass Deutschland insgesamt 45 US-Kampfjets vom Typ F18 des US-Herstellers Boeing kaufen will.

PHILIPS

Der Erstquartalsunsatz ist leicht von 4,151 auf 4,159 Milliarden Euro gestiegen. Auf bereinigter Basis ging der Umsatz um 2 Prozent zurück. Das bereinigte EBITA belief sich auf 244 Millionen Euro, verglichen mit 364 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Für das Gesamtjahr 2020 strebt Philips ein "bescheidenes" vergleichbares Umsatzwachstum und eine Verbesserung der bereinigten EBITA-Marge an. Wegen all der Unsicherheiten im Zusammenhang mit Covid-19 wollte Philips jedoch keinen konkreten Ausblick geben.

SWISS RE

wird das im Februar in Aussicht gestellte Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Milliarde Franken vorerst nicht umsetzen.

