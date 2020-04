ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 11,07 11,57 -4,3% -0,50 -81,4%

Brent/ICE 16,38 19,33 -15,3% -2,95 -74,5%

Preiseinbruch - US-Leichtöl der Sorte WTI mit Lieferung im Mai, das am Dienstag letztmalig gehandelt wurde, zeigte zunächst erneut einen negativen Preis, erholte sich aber anschließend und stand zum US-Settlement bei 10,01 US-Dollar je Fass. Zu Wochenbeginn hatte das Barrel im Tief bei minus 40,32 Dollar gelegen. Der Preis für US-Erdöl, das im Juni geliefert wird, brach um 35,5 Prozent auf 13,17 Dollar ein. Für das europäische Referenzöl Brent ging es um 22,2 Prozent auf 19,89 Dollar nach unten, den tiefsten Stand seit 2002. Am frühen Mittwoch brechen die Preise in Asien weiter ein.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.685,29 1.687,10 -0,1% -1,82 +11,1%

Silber (Spot) 14,80 14,89 -0,6% -0,10 -17,1%

Platin (Spot) 748,95 750,35 -0,2% -1,40 -22,4%

Kupfer-Future 2,22 2,23 -0,6% -0,01 -21,1%

Beim Gold tat sich wenig. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 1.686 Dollar und damit den tiefsten Stand seit rund zwei Wochen. Jedoch rechnen Analysten mit keinem deutlicheren Fall unter die Marke von 1.700 Dollar, da im Hinblick auf die weiter bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten der "sichere Hafen" Gold gesucht bleiben dürfte.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAKRISE

- Erste Forschungsergebnisse in den USA deuten darauf hin, dass das Malaria-Mittel Hydroxychloroquin nicht bei der Bekämpfung des Coronavirus hilft.

- DEUTSCHLAND

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekommt laut einem Medienbericht zusätzlich fast acht Milliarden Euro für die Beschaffung von Schutzmaterial.

- EU

Angesichts massiver Differenzen der Mitgliedstaaten über Hilfen in der Coronavirus-Krise sind beim EU-Gipfel diese Woche keine konkreten Entscheidungen zum Vorgehen gegen die längerfristigen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie zu erwarten. EU-Ratspräsident Charles Michel schlug in seinem Einladungsschreiben vor, die EU-Kommission mit der Ausarbeitung eines Wiederaufbauplans zu beauftragen. Umfang und Finanzierung der Hilfen bleiben demnach offen.

- GROßBRITANNIEN

Die Zahl der Corona-Todesfälle in britischen Krankenhäusern ist auf mehr als 17.300 gestiegen. Im Vergleich zum Vortag gab es einen Anstieg um 828 Todesfälle. Die Zahl der Infektionsfälle lag bei mehr als 129.000.

- LATEINAMERIKA

In Lateinamerika droht nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der Coronavirus-Pandemie ein beispielloser Wirtschaftseinbruch: Das Bruttoinlandsprodukt der Region werde in diesem Jahr um 5,3 Prozent schrumpfen.

- MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat bei der zweiten außerplanmäßigen Sitzung in Folge die Zinsen gesenkt. Der Tagesgeldsatz wurde von 6,50 auf nun 6,00 Prozent nach unten genommen.

- USA

In den USA haben die Republikaner von Präsident Donald Trump und die oppositionellen Demokraten ein fast eine halbe Billion Dollar schweres neues Corona-Hilfspaket vereinbart. Rund 320 Milliarden Dollar sind für kleine und mittlere Unternehmen bestimmt. Die Betriebe sollen mit den Mitteln ihre Mitarbeiter weiter bezahlen können.

- USA

Vorerst keine Green Cards mehr: US-Präsident Donald Trump will wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie die Einwanderung in die Vereinigen Staaten für mindestens 60 Tage großteils aussetzen.

- USA/CHINA

Als erster US-Bundesstaat verklagt Missouri wegen der Coronavirus-Pandemie die chinesische Regierung. Missouris Generalstaatsanwalt Eric Schmitt wirft Peking vor, die Welt über die Lungenerkrankung Covid-19 "belogen" und zu wenig zur Eindämmung des Virus unternommen zu haben. Das Verfahren könnte zu Schadenersatzforderungen gegen China führen.

HANNOVER RÜCK

rechnet aufgrund der Corona-Krise im Bereich der Kapitalanlagen und in der Schaden-Rückversicherung mit erhöhten Belastungen. Angesichts der Unsicherheit wurde das Gewinnziel für 2020 zurückgezogen. Im ersten Quartal habe der Nettogewinn leicht zugelegt, was aber keinen Rückschluss auf das Gesamtjahr zulasse, hieß es.

TALANX

hat den Ausblick für das laufende Jahr zurückgezogen. Im ersten Quartal verdiente Talanx mit 223 Millionen Euro etwas weniger als im Vorjahr mit 235 Millionen.

MORPHOSYS

hat Roland Wandeler zum neuen Chief Commercial Officer ernannt. In der neu geschaffenen Position soll er als Mitglied des Vorstands den globalen Vertriebsbereich verantworten.

PFEIFFER VACUUM

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Vorjahreszahlen (in Millionen Euro):

BERICHTET

1. QUARTAL 1Q20 ggVj 1Q19

Auftragseingang 173 +16% 149

Umsatz 153 -0,3% 154

EBIT 12,8 -29% 18,1

EBIT-Marge 8,4 -- 11,8

Pfeiffer Vacuum will am 5. Mai 2020 weitere Einzelheiten zum ersten Quartal 2020 bekanntgeben.

RTL

hat einen neuen Großaktionär. Silchester International hält einen Anteil von 5,01 Prozent.

KERING

hat im ersten Quartal stark unter der Corona-Krise gelitten und hält nun sein Geld zusammen. Die Einnahmen sanken um 15,4 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Die Dividende für 2019 soll 30 Prozent geringer ausfallen als bislang angekündigt.

ROCHE

hat im ersten Quartal von einem starken Pharmageschäft besonders in Europa profitiert und den Umsatz gesteigert. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte Roche. Der Umsatz soll demnach im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen, der Gewinn je Aktie zulegen. Zudem peilt der Konzern wie geplant eine höhere Dividende an. Die Konzernverkäufe stiegen in den ersten drei Monaten um 7 Prozent auf 15,1 Milliarden Schweizer Franken. Analysten hatten 14,65 Milliarden erwartet.

VIVENDI/LAGARDERE

Der Mischkonzern Vivendi hat sich mit 10,6 Prozent an Lagardere beteiligt.

NETFLIX

Die Coronavirus-Krise hat dem weltgrößten Bezahl-Streamingdienst eine Rekordzahl an Neukunden gebracht. Im ersten Quartal erhöhte Netflix die weltweite Zahl der Abonnenten um 15,77 Millionen. Analysten hatten mit lediglich 8,22 Millionen neuen Kunden gerechnet, die Prognose des Unternehmens lag bei 7 Millionen.

TEXAS INSTRUMENTS

hat im ersten Quartal zwar erneut einen Gewinn- und Umsatzrückgang verbucht, die Erwartungen des Marktes allerdings übertroffen. Zudem lag der Ausblick des Unternehmens im Rahmen der Erwartungen.

