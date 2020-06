METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.710,44 1.712,00 -0,1% -1,57 +12,7%

Silber (Spot) 17,74 17,80 -0,4% -0,06 -0,6%

Platin (Spot) 841,10 840,40 +0,1% +0,70 -12,8%

Kupfer-Future 2,49 2,49 +0,2% +0,01 -11,4%

Der Goldpreis konnte am Vortag verlorenen Boden wieder etwas gut machen. Der Preis für die Feinunze stieg auf 1.716 Dollar gegenüber 1.698 Dollar zu Wochenmitte.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

USA - CHINA

Mitarbeiter der Präsidentschaftskampagnen von Donald Trump und Joe Biden sind laut Google zum Ziel von Online-Angriffen aus dem Iran und aus China geworden. Diese so genannten Phishing-Angriffe sind oft ein Versuch, Zugang zu E-Mail-Konten zu erhalten. Die Angriffe wecken unangenehme Erinnerungen an die Wahlkampagne von 2016, bei der russische Hacker Informationen von Mitarbeitern der Demokraten gestohlen und diese online gestellt haben.

FISKALPOLITIK FRANKREICH

Frankreich rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem massiven Anstieg seiner Staatsverschuldung. Die Schuldenlast werde in diesem Jahr auf 120,9 Prozent des BIP steigen, erklärte das Finanzministerium. Das ist mehr als doppelt so viel wie von der EU erlaubt. Die europäischen Stabilitätsregeln sind wegen der Corona-Krise aber vorerst außer Kraft gesetzt.

KONJUNKTURPAKET DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Absenkung ausgeschlossen. "Wir haben uns alle in die Hand versprochen, dass wir das nicht tun werden", sagte er in einem Interview dem Handelsblatt. Die Bundesregierung hat im Rahmen ihres 130 Milliarden Euro schweren Konjunkturprogramms beschlossen, den Mehrwertsteuersatz befristet für ein halbes Jahr von 19 auf 16 Prozent zu senken. Die Maßnahme soll für die zweite Jahreshälfte gelten. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hatte am Donnerstag ins Spiel gebracht, die Absenkung ins Jahr 2021 hinaus zu verlängern, solle die Wirtschaft im Herbst einen Rückschlag erleiden.

BAUINDUSTRIE DEUTSCHLAND

Die Tarifverhandlungen für die rund 850.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe sind erneut ohne Einigung vertagt worden.

HUGO BOSS

hat laufende Gespräche für den Posten des Vorstandsvorsitzenden bestätigt. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den zum 30. September ausscheidenden Hugo Boss-Chef, Mark Langer, befinde sich der Personalvorstand des Aufsichtsrats in laufenden Gesprächen mit Daniel Grieder, der zuvor CEO von Tommy Hilfiger Global & PVH Europe war.

ENI

gibt sich eine neue Geschäftsstruktur. Der Verwaltungsrat genehmigte die Schaffung der zwei neuen Bereiche "Natürliche Ressourcen" und "Energieentwicklung".

LVMH

überdenkt laut Kreisen den 16 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des US-Juweliers Tiffany & Co., nachdem die Branche durch die Coronavirus-Pandemie eingebrochen ist. LVMH-Chef Arnault habe für Dienstag eine Vorstandssitzung des von ihm kontrollierten Luxusgüterkonzerns LVMH einberufen, um den Kauf des US-Unternehmen zu besprechen, sagte eine informierte Person.

SAINT-GOBAIN

erwartet wegen der Corona-Krise ein herausforderndes zweites Quartal. Eine Prognose für das Gesamtjahr könne zurzeit nicht gegeben werden.

AMAZON

Tesla-Chef Elon Musk hat gegen Amazon und dessen Gründer Jeff Bezos ausgeteilt. Er forderte die Zerschlagung von Amazon, nachdem der Online-Händler ein Buch über die Corona-Pandemie zunächst zurückgewiesen hatte. Zuvor hatte der Autor Alex Berenson in einem Tweet gesagt, dass Kindle Direct Publishing, Amazons Angebot für E-Books im Selbstverlag, das Buch "Unreported Truths about Covid-19 and Lockdowns" zurückgewiesen hat. In dem Buch wird bezweifelt, dass das Virus so tödlich ist wie Gesundheitsexperten sagen.

TWITTER

Der Kurzbotschaftendienst schließt nicht aus, das offizielle Konto von US-Präsident Donald Trump zu sperren, sollte dieser weiterhin aufwiegelnde Botschaften etwa zu den derzeitigen Protesten in den USA veröffentlichen. "Jeder Twitter-Account ist an die Twitter-Regeln gebunden", sagte der Strategie-Chef des US-Unternehmens, Nick Pickles, am Donnerstag bei einer Anhörung im britischen Parlament auf die Frage, ob der Dienst Trumps Konto notfalls auch abschalten würde.

