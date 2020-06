Mit der Ankündigung der US-Notenbank zur Erweiterung ihrer Anleihekäufe geriet der Dollar etwas unter Druck. Der Euro stieg im Gegenzug wieder über die Marke von 1,13 Dollar und notierte im späten US-Handel bei etwa 1,1320.

Der Dollar schwächelt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weiter. "Die Fed verlängert die Lebensader risikoreicher Vermögenswerte", sagt Chefmarktstratege Michael McCarthy von CMC Markets. Er verweist auf Währungen mit einem höheren Beta wie die den australischen und den neuseeländischen Dollar. Beide Währungen legen am Morgen zum Greenback zu.

Das gilt auch für das Pfund. Bereits am Vortag hatte Sterling aufgewertet. Hintergrund sind die optimistischen Äußerungen des britischen Premierministers Boris Johnson auf eine Einigung mit der EU im Handelsstreit. Analysten teilen dieses Optimismus nicht und sehen das britische Pfund im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bis 1,15 Dollar abwerten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 36,98 37,12 -0,4% -0,14 -37,2%

Brent/ICE 39,49 39,72 -0,6% -0,23 -37,3%

Heftige Preisschwankungen erlebten die Ölpreise. Die Angst vor einer zweiten Welle der Coronavirus-Pandemie und einer damit einhergehenden Konjunkturschwäche drückte den Preis für die US-Sorte WTI zeitweise um über 4 Prozent. Mit der Erholung der Aktienmärkte und dem leicht schwächeren Dollar ging es dann wieder nach oben. WTI stieg um 2,4 Prozent auf 37,12 Dollar. Brent verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 39,72 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.727,17 1.725,50 +0,1% +1,67 +13,8%

Silber (Spot) 17,34 17,45 -0,6% -0,11 -2,8%

Platin (Spot) 823,95 814,50 +1,2% +9,45 -14,6%

Kupfer-Future 2,60 2,57 +1,4% +0,04 -7,5%

Der Goldpreis profitierte nur kurz von seinem Status als "sicherer Hafen". Zwischenzeitliche Gewinne wurden wieder abgegeben und das Edelmetall rutschte ins Minus. Etwas Unterstützung kam aber auch hier von der Fed und der Aussicht auf längerfristig niedrige Zinsen am Anleihemarkt. Das zinslos gehaltene Gold erhält so keine Konkurrenz durch höhere Anleiherenditen. Positiv für das Edelmetall war auch ein nachgebender Dollar, der Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligte. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.728 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Italien

Regierungschef Giuseppe Conte hat erstmals die Eckpunkte des geplanten riesigen Konjunkturprogramms für den Neustart des Landes nach der Corona-Krise benannt. Hauptaugenmerk solle dabei der Digitalisierung in allen Bereichen gelten, sagte Conte am Montag. Immense Investitionen will Conte nach eigenen Angaben in die Infrastruktur pumpen. Außerdem will die Regierung Italien "entbürokratisieren", in Bildung und Forschung investieren und das Justizsystem reformieren. Ein eigenes Kapitel ist einer geplanten Steuerreform und dem Kampf gegen Steuerflucht gewidmet.

- China

In Peking sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als 100 neue Coronavirus-Infektionsfälle gemeldet worden. Der "Ursprung und das Ausmaß" dieses erneuten Ausbruchs in der chinesischen Hauptstadt würden untersucht, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die chinesischen Behörden hätten vergangene Woche nach mehr als 50 Tagen ohne Neuinfektionen einen neuen Infektionsherd in Peking gemeldet.

- USA

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine Sondergenehmigung für die Malaria-Mittel Hydroxychloroquin und Chloroquin zum Einsatz gegen das Coronavirus zurückgezogen. Es könne nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die Medikamente bei der Behandlung der Lungenerkrankung Covid-19 wirksam seien, schrieb FDA-Chefwissenschaftlerin Denise Hinton.

- TÜRKEI

In der Türkei hat sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von zwei Wochen verdoppelt. Binnen 24 Stunden seien 1.592 Neuinfektionen und 18 Todesfälle gemeldet worden, erklärte Gesundheitsminister Fahrettin Koca. Am 2. Juni dagegen hatte die Zahl der täglichen Neuinfektionen noch bei 786 Fällen gelegen.

BEZIEHUNGEN USA - DEUTSCHLAND

US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, die Zahl der in Deutschland stationierten US-Soldaten auf 25.000 senken zu wollen. Trump begründete dies am Montag damit, dass Deutschland zu wenig für die Verteidigung ausgebe. Kritiker werfen Trump vor, die Beziehungen zu den europäischen Bündnispartnern zu schwächen - und das in einer Zeit, in der Russland unter Präsident Wladimir Putin international immer aggressiver auftritt.

GELDPOLITIK JAPAN

BOJ belässt Einlagensatz bei -0,1%; belässt Zielrendite 10-jähriger JGB bei rund 0%

BREXIT I

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach eigenen Angaben optimistisch, dass seine Regierung bereits im kommenden Monat ein Brexit-Handelsabkommen mit der EU schließen kann. "Ich glaube nicht, dass wir so weit voneinander entfernt sind", sagte Johnson am Montag nach seiner ersten direkten Teilnahme an den Verhandlungen mit Brüssel. Dabei hatte er unter anderem mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen beraten.

BREXIT II

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) beklagt den wachsenden Druck auf die Wirtschaft wegen der festgefahrenen Gespräche über die zukünftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien. Wichtig sei nun ein geschlossenes Auftreten der EU.

DEUTSCHE TELEKOM

Der japanische Technologiekonzern Softbank will sich möglicherweise von Anteilen an T-Mobile US trennen. Wie die Softbank Group mitteilte, prüft sie Verkäufe von Aktien an dem US-Mobilfunkunternehmen. Sie führt nach eigenen Angaben Gespräche mit T-Mobile und ihrer Konzernmutter Deutsche Telekom. Die mögliche Veräußerung ist Teil des Verkaufsprogramms von Vermögenswerten im Volumen von 4,5 Billionen Yen (umgerechnet 37,2 Milliarden Euro), das Softbank im März angekündigt hat.

LUFTHANSA

Von dem anstehenden Abbau von insgesamt 22.000 Arbeitsplätzen bei der Deutschen Lufthansa sind alle Geschäftsfelder und nahezu alle Unternehmen im Konzern betroffen. Allein der Flugbetrieb der Lufthansa Airline sei perspektivisch mit rechnerisch knapp 5.000 Stellen betroffen, davon 600 Stellen von Piloten, 2.600 von Flugbegleitern und 1.500 von Bodenmitarbeitern, teilte die Lufthansa mit. Bis zum 22. Juni will der Konzern Krisenvereinbarungen mit den Gewerkschaften treffen, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

SCHAEFFLER

Moody's Investors Service hat ihre Bonitätsnote für Schaeffler auf Ba1 von Baa3 gesenkt. Die Ratinganalysten begründeten die Herabstufung mit der andauernden Erosion der operativen Gewinnmargen von Schaeffler in einem weiterhin schwierigen Umfeld für die Automobilbranche und dem daraus resultierenden höheren Verschuldungsgrad. Der stabile Ausblick spiegele die starke Liquidität des Unternehmens wider.

ZALANDO

Großaktionär Kinnevik hat seine Sperrminorität bei Zalando aufgegeben. Die schwedische Gesellschaft hat nach eigenen Angaben 11,25 Millionen Aktien des Online-Modehändlers bei institutionellen Anlegern platziert, entsprechend einem Anteil von 4,4 Prozent. Den Erlös bezifferte Kinnevik auf 645 Millionen Euro. Kinnevik hält nun 21,3 Prozent an dem deutschen Unternehmen, nach zuvor 25,8 Prozent.

VERBUND / OMV

Gas Connect Austria steht vor einem Wechsel des Haupteigentümers. Der Stromversorger Verbund teilte mit, den Anteil von 51 Prozent an dem österreichischen Betreiber von Erdgasleitungen von dem Ölkonzern OMV übernehmen zu wollen. Dazu werde OMV ein verbindliches Angebot vorgelegt. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die restlichen 49 Prozent der Anteile gehören der Gesellschaft AS Gasinfrastruktur, die wiederum zu 60 Prozent im Besitz der Allianz ist und zu 40 Prozent dem italienischen Erdgas-Fernleitungsbetreiber Snam gehört.

CUREVAC

Das Tübinger Unternehmen will nach Angaben des Bundesfinanzministeriums demnächst in den USA an die Börse gehen. Curevac habe einen großen Kapitalbedarf "und beabsichtigt einen Börsengang an die Nasdaq in New York im Juli 2020", schreibt das Ministerium in einer Mitteilung an den Bundestag, die der Tageszeitung Welt vorliegt. "Der beabsichtigte Erwerb einer Bundesbeteiligung an Curevac soll sicherstellen, dass das Unternehmen nicht durch einen ausländischen Investor übernommen wird und ins Ausland abwandert."

===

