Gold (Spot) 1.771,49 1.767,55 +0,2% +3,94 +16,8%

Silber (Spot) 17,90 17,85 +0,3% +0,05 +0,3%

Platin (Spot) 831,50 834,50 -0,4% -3,00 -13,8%

Kupfer-Future 2,66 2,66 -0,1% -0,00 -5,7%

Die anhaltende Dollarschwäche und die Inflationssorgen wegen der Dollarflut der Notenbank trieben den Goldpreis weiter an. Der Preis der Feinunze verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.770 Dollar, das höchste Niveau seit Oktober 2012.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- EU

Die Verhandlungen über den Corona-Hilfsplan der EU kommen nach den Worten von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron voran. "Die Verhandlungen kommen voran und jeder muss angehört werden", so Macron via Twitter Bis zum EU-Sondergipfel Mitte Juli müssten die EU-Partner von dem deutsch-französischen Vorschlag für den Hilfsplan überzeugt werden.

- EU/USA

Die EU erwägt einem Medienbericht zufolge, US-Bürgern nach einer schrittweisen Öffnung der EU-Außengrenzen ab dem 1. Juli wegen der Coronavirus-Krise weiterhin die Einreise zu verwehren. Die "New York Times" berichtete, auf einer vorläufigen Liste mit Ländern, für die ab Anfang Juli weiter Einreiseverbote gelten sollten, stünden unter anderem die USA, Russland und Brasilien.

- LATEINAMERIKA

In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der insgesamt verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Schwelle von 100.000 überschritten. Zugleich gibt es inzwischen 2,1 Millionen amtlich verzeichnete Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus. Rund die Hälfte der registrierten Corona-Todesfälle in dieser Weltregion trat in Brasilien auf. Das am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Land der Region ist Mexiko.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank wird die in den vergangenen Monaten umgesetzten Lockerungsschritte zunächst beobachten. Die Zusammenfassung der Meinungen der vergangenen Zinsentscheidung Mitte Juni signalisiert, dass sie bis auf Weiteres eine abwartende Position einnehmen dürfte.

KOREA

Nordkorea hat nach den zuletzt verschärften Spannungen mit Südkorea nun Signale der Deeskalation ausgesendet. Machthaber Kim Jong Un habe "Pläne zur militärischen Aktion ausgesetzt", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.

MEXIKO

Ein Erdbeben der Stärke 7,5 hat am Dienstag den Süden Mexikos erschüttert. Die Erschütterungen des Bebens waren nach mexikanischen Behördenangaben auch in der mehr als 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko-Stadt zu spüren gewesen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,9 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände reduzierten sich um 0,3 Millionen Barrel nach plus 4,3 Millionen eine Woche zuvor.

DAIMLER

Mercedes-Benz weitet seine Zusammenarbeit mit dem US-Chipkonzern Nvidia aus zur Entwicklung eines fahrzeuginternen Computersystems sowie einer KI-Computing-Infrastruktur.

SIEMENS

verstärkt seinen Geschäftsbereich Digital Industries mit dem Zukauf des britischen Technologie-Startups UltraSoC Technologies. Das Unternehmen ist auf die Einbettung von Überwachungs-Hardware spezialisiert.

WIRECARD

Die Finanzaufsicht Bafin hat ihre Anzeige wegen Marktmanipulation gegen Wirecard erweitert.

WIRECARD

Mitten in den Kursverfall der Wirecard-Aktie hinein musste der unter dem Verdacht der Bilanzfälschung stehende Ex-Vorstandschef Markus Braun Nachschusspflichten (Margin Calls) erfüllen. Am Donnerstag und Freitag vergangener Woche wurden daher Wirecard-Aktien aus dem Besitz von Braun im Gesamtvolumen von gut 155 Millionen Euro zu Stückpreisen zwischen 43,96 und 26,64 Euro verkauft.

BILFINGER

Vorstandschef Tom Blades hat die Mitte Mai gesenkte Jahresprognose für sein Unternehmen bestätigt. Die Talsohle scheine im Mai zumindest im Kernmarkt Europa durchschritten, so Blades laut dem vorab veröffentlichten Redetext für die virtuelle Hauptversammlung am Mittwoch.

LEG IMMOBILIEN

will mit neuen Aktien und Wandelschuldverschreibungen rund 800 Millionen Euro frisches Geld zur Finanzierung der jüngsten Akquisitionen einsammeln. Bis zu 2,37 Millionen neue Aktien werden dazu im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zum Kauf angeboten. Die neuen Aktien entsprechen 3,4 Prozent des Grundkapitals. Am Montag hatte LEG von der Übernahme von rund 7.500 Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis von 767 Millionen Euro berichtet.

QIAGEN

kann aus dem Verkauf seiner Minderheitsbeteiligung an der auf Genomanalyse spezialisierten US-Firma ArcherDX vor Steuern mit rund 120 Millionen Dollar rechnen.

AHLERS

hat im zweiten Geschäftsquartal während des Corona-Stillstandes signifikante Umsatz- und Gewinneinbußen hinnehmen müssen. Im ersten Halbjahr weitete der Konzern mit Marken wie Baldessarini, Pierre Cardin, Otto Kern und Pioneer den Verlust aus, erachtet seine Finanzposition aber als solide.

MEDIGENE

hat von der niederländischen Aufsichtsbehörde CCMO die Genehmigung zum Beginn der klinischen Studie mit MDG1021 erhalten.

DELL/VMWARE

Der PC-Konzern Dell prüft die Abspaltung seiner Mehrheitsbeteiligung am Cloud-Spezialisten VMware im Wert von rund 50 Milliarden Dollar, um die eigene Börsenbewertung zu steigern. Informierte Personen sagten, dass Dell verschiedene Optionen für die Beteiligung in Betracht ziehe. Möglich sei auch, dass Dell die restlichen Anteile an VMware übernehme.

GOOGLE

Das Justizministerium und eine Reihe von Generalstaatsanwälten wollen sich am Freitag treffen, um über die nächsten Schritte bei der Einleitung eines möglichen Kartellverfahrens gegen Google zu sprechen, wie es von mit dem Vorgang vertrauten Personen heißt.

June 24, 2020 01:40 ET (05:40 GMT)