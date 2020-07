Patent für das Rheuma-Präparat Enbrel bestätigt.

Bei den Anleihen stieg die Rendite zehnjähriger US-Papiere bei sinkenden Notierungen um 2,4 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1264 +0,11% 1,1251 1,1256 +0,4%

EUR/JPY 121,02 +0,10% 120,90 120,95 -0,7%

EUR/CHF 1,0653 +0,11% 1,0642 1,0641 -1,9%

EUR/GBP 0,9021 +0,05% 0,9016 0,9032 +6,6%

USD/JPY 107,43 -0,02% 107,46 107,45 -1,2%

GBP/USD 1,2494 +0,14% 1,2477 1,2463 -5,7%

USD/CNH 7,0685 +0,00% 7,0683 7,0689 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 9.248,76 0,125 9.237,26 9.247,01 +28,3%

Am Devisenmarkt geriet der Dollar mit den starken Konjunkturdaten etwas unter Druck, da er als sicherer Hafen weniger gefragt war. Der Euro rückte vor auf 1,1253 Dollar gegenüber 1,1222 am Mittwochmorgen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,82 39,82 0% 0,00 -31,7%

Brent/ICE 42,08 42,03 +0,1% 0,05 -32,7%

Die Ölpreise stiegen mit den laut offiziellen Daten sinkenden Rohöllagerbeständen in den USA. Bereits am Vortag hatte das private American Petroleum Institute (API) einen Rückgang der US-Lagerbestände vermeldet. Die US-Sorte WTI stieg um 1,2 Prozent auf 39,74 Dollar je Barrel, Brent gewann 1,6 Prozent auf 41,91 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,03 1.769,90 -0,2% -2,87 +16,5%

Silber (Spot) 17,92 17,93 -0,0% -0,01 +0,4%

Platin (Spot) 824,08 812,00 +1,5% +12,08 -14,6%

Kupfer-Future 2,74 2,72 +0,7% +0,02 -2,8%

Gold war als vermeintlich "sicherer Hafen" ebenfalls nicht gefragt. Nachdem der Preis am Dienstag den höchsten Stand seit fast neun Jahren erreicht hatte, nahmen Anleger Gewinne mit. Die Feinunze gab um 0,6 Prozent nach auf 1.772 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor einer beschleunigten Ausbreitung des neuartigen Coronavirus gewarnt. Mehr als die Hälfte aller weltweit registrierten Infektionsfälle seien im vergangenen Monat gemeldet worden, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz. Die Corona-Krise sei "nicht annähernd vorbei", betonte Tedros mit Blick auf mehr als eine halbe Million Todesfälle und mehr als 10,5 Millionen Infektionen weltweit.

- USA

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist auf eine neue Rekordhöhe gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden 52.898 neue Ansteckungsfälle verzeichnet, wie die Johns-Hopkins-Universität am Mittwochabend (Ortszeit) mitteilte.

- USA

Wegen des drastischen Wiederanstiegs von Corona-Infektionen dürfen Restaurants in Los Angeles und weiteren Städten Kaliforniens keine Gäste mehr im Inneren bewirten. Die Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie gelte für mindestens drei Wochen, sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom am Mittwoch.

- Westjordanland

Angesichts steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat die Palästinensische Autonomiebehörde eine fünftägige Abriegelung des gesamten Westjordanlands angekündigt.

US-NOTENBANK

Die US-Währungshüter haben sich bei ihrer Ratssitzung am 9. und 10. Juni mit einer weiteren Stützung der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft beschäftigt. Zu den diskutierten Maßnahmen gehört, Wertpapiere mit längerer Laufzeit zu kaufen und detaillierter darzulegen, bei welchen Entwicklungen die Notenbank ihre Stützungsmaßnahmen auslaufen lassen würde, wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht.

ÖLPREIS

Saudi-Arabien hat damit gedroht, wieder in den Preiskampf einzusteigen, sollten die anderen Opec-Mitglieder nicht ihre Zusagen zur Reduzierung der Ölförderung einhalten. Der saudische Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman setzte kürzlich ein Ultimatum und forderte Angola und Nigeria auf, konkrete Zusagen zur Reduzierung der Förderung zu machen.

CHINA

hat angekündigt, seinen Markt für ausländische Unternehmen weiter zu öffnen. "In diesem Jahr wird die Regulierung ausländischer Beteiligungen an Finanzdienstleistungen wie Wertpapierhandel, Fonds- und Termingeschäften aufgehoben. In der Autobranche werden ab 2022 sämtliche Einschränkungen ausländischer Beteiligungen aufgehoben", sagte Chinas Botschafter in Deutschland, Wu Ken, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

RUSSLAND

In einem international umstrittenen Referendum hat laut offiziellen Teilergebnissen eine deutliche Mehrheit der Russen für die von Staatschef Wladimir Putin vorgeschlagene Verfassungsreform gestimmt. Wie die zentrale Wahlkommission am Mittwoch nach Auszählung von knapp 30 Prozent aller abgegebenen Stimmen mitteilte, votierten 74 Prozent der Wähler für die umfangreichen Verfassungsänderungen, dank derer Putin bis 2036 Präsident bleiben könnte.

US-AUTOABSATZ

2. Quartal 2020 2019 Veränderung gg Vj

VOLKSWAGEN 69.933 98.736 -29%

BMW

- Marke BMW 50.957 83.976 -39,3%

- Marke Mini 5.288 9.044 -41,5%

PORSCHE 12.192 15.233 -19,9%

GENERAL MOTORS 492.489 k.A. -34%

FIAT CHRYSLER 367.086 597.685 -39%

HONDA 293.502 k.A. -27,9%

NISSAN 177.328 351.185 -49,5%

HYUNDAI 50.135* k.A. -22%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

*Juni-Absatzzahlen

BAYER

hat Anleihen über insgesamt 6 Milliarden Euro platziert. Die Emission besteht aus vier Tranchen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren.

WIRECARD

Die Softbank Group sucht die Distanz zur Wirecard AG, nachdem der japanische Konzern nur wenige Monate vor der Insolvenz des deutschen Bezahldienstleisters noch diesem mit einer Geldspritze von 900 Millionen Euro geholfen hatte. Das fünfjährige Abkommen zur Zusammenarbeit des mit Wirecard gegründeten Investmentarms solle gekündigt werden, berichten informierte Personen.

Aktionärsschützer fordern den sofortigen Rauswurf von Wirecard aus dem DAX. Der bisherige Verbleib von Wirecard im deutschen Leitindex tue dem DAX, der Börse und dem Standort Deutschland nicht gut, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Die nächste Überprüfung der Zusammensetzung des Dax steht im September an. Dies ist für Tüngler jedoch zu spät.

GRENKE

Das Neugeschäft des Leasingunternehmens hat im zweiten Quartal deutlich unter der Coronavirus-Krise gelitten. Nach zwei schwachen Monaten habe sich das Neugeschäft im Juni jedoch wieder etwas belebt, teilte das MDAX-Unternehmen mit. Eine aktualisierte Prognose für das laufende Geschäftsjahr traut sich Grenke angesichts der pandemienbedingten Unsicherheit aber nach wie vor nicht zu.

HUGO BOSS

hat Oliver Timm ab 2021 als Chief Sales Officer (CSO) in den Vorstand bestellt.

NOVARTIS

Der Pharmakonzern muss wegen fragwürdiger Vertriebspraktiken zahlen. Wie der Konzern mitteilte, hat er einen Vergleich mit New Yorker Behörden über 678 Millionen US-Dollar geschlossen. Dem Unternehmen war vorgeworfen worden, im Zeitraum von 2002 bis 2011 tausende von Veranstaltungen abgehalten zu haben, die als Schulungs-Events deklariert waren, aber letztlich dazu dienten, Ärzte zu bestechen.

BOEING

Die mit einem weltweiten Flugverbot belegte Boeing 737 Max hat erfolgreich eine Serie von Testflügen absolviert. Die dreitägige Testphase für die Maschine im US-Westküstenstaat Washington sei abgeschlossen, wie die US-Flugaufsichtsbehörde FAA mitteilte. Sie bezeichnete diese ersten Testflüge seit dem Flugverbot als "wichtigen Meilenstein" auf dem Weg zur Neuzulassung der Maschine.

COCA-COLA

stellt seine Saft-Marke Odwalla ein, ebenso wie ein Kühltransportnetz, das Geschäfte mit frischen Getränken beliefert. Odwalla ist eine der größten Marken, die Coca-Cola eingestellt hat. Im Zuge dessen werden rund 300 Stellen wegfallen, wie eine Konzernsprecherin sagte.

