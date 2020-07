Am Morgen kommt der Euro im asiatisch geprägten Geschäft leicht zurück. Doch übergeordnet bleibt es bei der Dollarschwäche. "Eine Kombination aus fallenden Realzinsen und steigenden Kursen bei riskanteren Vermögenswerten war in den vergangenen Monaten das vorherrschende Bild auf allen Märkten", heißt bei Goldman Sachs zur Dollarschwäche.

Die Ölpreise drehten ins Plus. Händler verwiesen zur Begründung vor allem auf den schwachen Dollar, der Sorgen in Bezug auf einen Angebotsüberschuss in den Hintergrund gedrängt habe. Doch die Sorgen bezüglich eines Nachfragerückgangs aufgrund der Coronavirus-Pandemie hätten einen stärkeren Anstieg verhindert, hieß es. Der Preis für WTI stieg um 0,8 Prozent auf 41,61 Dollar, für Brent ging es um 0,3 Prozent aufwärts auf 43,46 Dollar.

Gold hatte das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2011 deutlich übersprungen und stieg auf 1.939 Dollar, ein Tagesplus von 2,0 Prozent. Das neue Allzeithoch wurde bei 1.946 Dollar markiert. Die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, vor allem aber die Sorge vor einer zweiten Coronawelle in Europa und Asien wurden im Handel als Treiber genannt. Auch die aktuelle Dollar-Schwäche half dem Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- WHO

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sieht in dauerhaften Grenzschließungen kein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Corona-Pandemie. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte eine Überprüfung des derzeitigen Status der Corona-Pandemie als "internationaler Gesundheitsnotfall" an.

- Deutschland

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten anordnen.

- Großbritannien/Spanien

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat die britische Quarantäne-Anordnung für aus Spanien heimkehrende Urlauber heftig kritisiert. Die bei britischen Urlaubern beliebten spanischen Regionen hätten derzeit niedrigere Raten von Infektionen mit dem Coronavirus als Großbritannien, sagte Sánchez.

- Brasilien

Stellvertretend für das brasilianische Gesundheitspersonal hat ein Zusammenschluss von Gewerkschaften den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag angerufen, eine Untersuchung gegen Brasiliens Präsidenten Jair Bolsonaro wegen dessen Umgang mit der Corona-Krise einzuleiten. Die Arbeitnehmervertreter werfen dem rechtspopulistischen Staatsoberhaupt Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, wie aus dem eingereichten Schriftsatz hervorgeht.

FINANZSKANDAL MALAYSIA

Malaysias Ex-Regierungschef Najib Razak ist in einem seiner Prozesse um den Finanzskandal bei einem Staatsfonds schuldig gesprochen worden. Der Richter sagte, die Staatsanwaltschaft habe Najibs Schuld in allen Anklagepunkten nachgewiesen. Sein Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Dem 67-Jährigen droht eine jahrzehntelange Haftstrafe. Zu Najibs Regierungszeit waren Milliardensummen aus dem Staatsfonds 1MDB veruntreut worden.

DEUTSCHLAND / USA

Der frühere US-Armeeoffizier Douglas Macgregor soll neuer Botschafter seines Landes in Deutschland werden. Präsident Donald Trump will den pensionierten Oberst als Nachfolger für den im Juni zurückgetretenen Botschafter Richard Grenell nominieren, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Unter den deutschen Exporteuren macht sich vorsichtiger Optimismus breit. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie steigen im Juli von minus 2,2 auf plus 6,9 Punkte. "Die Erholung der Wirtschaft in vielen Ländern kommt der deutschen Exportwirtschaft zugute", teilte das Ifo Institut mit.

MINDESTLOHN DEUTSCHLAND

Vor einer schnellen Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro pro Stunde hat der Chef der Mindestlohnkommission, Jan Zilius, gewarnt. "Von heute auf morgen den Mindestlohn auf 12 Euro anzuheben, wäre höchst problematisch", sagte Zilius der Rheinischen Post. "Wir würden mit einer zu schnellen Erhöhung auf 12 Euro die Tarifverhandlungen für untere Lohngruppen obsolet machen."

Schulden LIBANON

Halter libanesischer Staatsschulden werden auf mindestens zwei Drittel ihrer Forderungen sitzen bleiben. Zu dieser Einschätzung kommt die Ratingagentur Moody's und senkt ihr Rating von Ca auf die niedrigste Stufe C, die für Zahlungsausfall steht.

LINDE

hat die Quartalsdividende für das dritte Quartal mit 0,963 US-Dollar je Aktie festgelegt. Damit bleibt die Ausschüttung im Vergleich zum Vorquartal unverändert.

VW

hat im Abgasskandal Autokäufern in den USA seit 2016 mehr als 9,5 Milliarden US-Dollar zurückerstattet. Das teilte die Federal Trade Commission (FTC) einem Bundesgericht in Kalifornien in einem abschließenden Bericht mit.

WIRECARD

Der insolvente Zahlungsdienstleister hat offenbar Glücksspieltransaktionen falsch verschlüsselt. Zudem seien mit gestohlenen Karten relativ viele Käufe getätigt und Transaktionen wieder rückgängig gemacht worden. Dies habe hohe Geldstrafen seitens der beiden großen Kreditkartennetzwerke Visa und Mastercard nach sich gezogen, sagten informierte Personen. Visa und Mastercard verhängten demnach vor mehr als zehn Jahren Geldbußen von jeweils mehr als 10 Millionen US-Dollar. Beide Konzerne seien gegenüber dem Geschäft von Wirecard misstrauisch geblieben.

FUCHS PETROLUB

rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie 2020 mit einem Einbruch des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 25 Prozent. Eine zweite Pandemiewelle und ein damit einhergehender weiterer rezessionsbedingter Nachfragerückgang seien in dieser Prognose noch nicht berücksichtigt. Im ersten Halbjahr habe der Umsatz erwartungsgemäß um 14 Prozent und das EBIT um 29 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, teilte der MDAX-Konzern mit.

DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG

hat im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal von steigenden Bewertungen ihrer Unternehmensbeteiligungen profitiert und Teile des Verlustes wieder aufgeholt, der im ersten Halbjahr angefallen war. Das Quartalsergebnis für die Periode April bis Juni werde voraussichtlich rund 52 Millionen Euro erreichen - nach 5 Millionen im Vorjahreszeitraum, teilte das Frankfurter Unternehmen mit. Der Fehlbetrag summiere sich nach neun Monaten damit auf rund 25 Millionen Euro - deutlich weniger als im Mai erwartet.

ING

bucht eine Wertberichtigung von 300 Millionen Euro in das abgelaufene zweite Quartal. Damit wird der Firmenwert vergangener Übernahmen in der Bilanz nach unten angepasst.

LVMH

hat im ersten Halbjahr wegen der Corona-Pandemie einen massiven Umsatz- und Gewinneinbruch verbucht. Das Unternehmen hofft darauf, dass sich seine Geschäfte im restlichen Jahresverlauf allmählich wieder erholen. In den ersten sechs Monaten des Jahres brach der Nettogewinn um 84 Prozent auf 522 Millionen Euro ein, von 3,27 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz ging um 27 Prozent auf 18,39 Milliarden Euro zurück. Im zweiten Quartal sei der Umsatz organisch um 38 Prozent gesunken.

MICHELIN

Der coronabedingte Einbruch der Reifenmärkte hat auch Michelin empfindlich getroffen. In den ersten sechs Monaten fiel unter dem Strich ein Verlust von 137 Millionen Euro an, nachdem im Vorjahr noch 844 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet wurden. Der operative Gewinn ging auf 177 Millionen von 1,35 Milliarden Euro zurück. Die Einnahmen fielen um 2,4 Milliarden auf knapp 9,4 Milliarden Euro.

INTEL

baut sein Technologieteam um. Chief Engineering Officer Venkata Renduchintala verlässt den Konzern zum 3. August. Die Personalveränderung erfolgt nur Tage, nachdem der Chiphersteller die Investoren mit Verzögerungen bei seinem neuesten Prozessordesign kalt erwischt hatte.

