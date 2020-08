Fester - Im DAX schlossen fast alle Titel im Plus, besonders gesucht waren Konjunkturaktien. BASF stiegen um 1,7 Prozent, bei den Finanzwerten kletterten Allianz um 0,8 Prozent und Deutsche Börse um 2,5 Prozent. Bei den Stahlwerten stiegen Salzgitter um 4,1 Prozent, hier hatten die Analysten der DZ Bank zudem den fairen Wert erhöht. Eon legten um 0,3 Prozent zu, obwohl die Jahresprognose gesenkt wurde. Analysten hatten dies aber erwartet und hoffen, dass Corona-Effekte nun bilanziell verarbeitet sind. Die Mittelfristziele bestätigte der Versorger. Um 54 Prozent haussierten die Aktien des Online-Reifenhändlers Delticom. Hier überraschte ein erhöhter Gewinnausblick.

XETRA-NACHBÖRSE

Der nachbörsliche Handel auf Lang & Schwarz verlief ruhig und unspektakulär, wie ein Händler sagte. Ceconomy legten knapp 2 Prozent zu, nachdem über den Umbau des Unternehmens informiert worden war. Knorr-Bremse reagierten nicht auf die Meldung zum Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden.

USA / WALL STREET

Fest - Die Anleger nutzten die am Vortag gesunkenen Kurse, denn am Dienstag war eine siebentägige Gewinnserie an ihr Ende gekommen. Die jüngste Schwäche der Technologiewerte scheint vorerst schon wieder vorbei zu sein, denn die technologielastigen Nasdaq-Indizes rückten überdurchschnittlich vor. Nach wie vor half die Hoffnung auf ein allmähliches Ende der Lockdowns, auf einen Impfstoff und auf die Hilfe der Staaten und Notenbanken. Das sehnsüchtig erwartete neue Konjunkturpaket, das Republikaner und Demokraten aushandeln, blieb indes weiter aus.

Bei den Einzelwerten stieg die Tesla-Aktie um 13 Prozent. Der Konzern kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 5 zu 1 an. Die Maßnahme soll am 31. August wirksam werden. Apple steigerten sich um 3,3 Prozent und führten den Dow an. Die Aktie profitierte von starken Zahlen des Zulieferers Foxconn, die einen Frühindikator für Apple liefern.

Die US-Anleihen blieben weiter nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger Titel erhöhte sich um 2,5 Basispunkte auf 0,67 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1810 +0,23% 1,1783 1,1792 +5,3%

EUR/JPY 126,02 +0,07% 125,93 126,14 +3,4%

EUR/CHF 1,0754 +0,04% 1,0750 1,0746 -0,9%

EUR/GBP 0,9040 -0,03% 0,9042 0,9041 +6,8%

USD/JPY 106,72 -0,14% 106,87 106,97 -1,9%

GBP/USD 1,3064 +0,24% 1,3033 1,3043 -1,4%

USD/CNH 6,9397 +0,07% 6,9348 6,9335 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 11.525,26 0,172 11.505,51 11.583,76 +59,9%

Der Dollar konnte zwischenzeitliche leichte Gewinne nicht verteidigen. Für den Dollar-Index ging es um 0,3 Prozent nach unten. Mit den US-Inflationsdaten verstärkten sich die Abgaben im Dollar leicht, der Euro stieg bis auf 1,18 Dollar. Die Blicke seien aber vor allem auf die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein Konjunkturprogramm gerichtet, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,55 42,67 -0,3% -0,12 -26,4%

Brent/ICE 45,35 45,43 -0,2% -0,08 -26,9%

Mit Gewinnen haben sich die Ölpreise gezeigt. Wie die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) zeigten auch die offiziellen Daten einen deutlichen Rückgang. Die pessimistischen Aussagen der Opec belasteten dagegen nicht. Die Coronavirus-Pandemie dürfte noch schlimmere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und ihren Ölbedarf haben als bisher erwartet, hieß es im Monatsbericht. Für das Jahr 2020 wird mit einem Nachfragerückgang um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 2,5 Prozent auf 42,67 Dollar und damit auf ein Fünfmonatshoch, Brent gewann 1,9 Prozent auf 45,33 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,20 1.918,08 +0,6% +11,13 +27,1%

Silber (Spot) 25,83 25,54 +1,1% +0,29 +44,7%

Platin (Spot) 941,20 936,00 +0,6% +5,20 -2,5%

Kupfer-Future 2,87 2,89 -0,7% -0,02 +1,8%

Der Goldpreis erholte sich nur vorübergehend von den kräftigen Vortagesabgaben und rutschte im späten Geschäft wieder leicht ins Minus. Teilnehmer sehen Gold nach der Rally als anfällig für Gewinnmitnahmen. Die Feinunze verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 1.911 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Fallzahlen Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 219.964 angegeben - ein Plus von 1.445 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 220.859 Infizierte.

- Fallzahlen Griechenland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Griechenland hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie die Gesundheitsbehörden des Landes mitteilten, verzeichnete das Land am Mittwoch Tag 262 Neuansteckungen und damit so viele wie an keinem anderen Tag seit Beginn der Pandemie. Zudem seien zwei weitere infizierte Menschen gestorben, was die Zahl der Corona-Toten auf insgesamt 216 steigert.

- USA / Russland

US-Gesundheitsminister Alex Azar hat Bedenken angesichts der Zulassung eines Corona-Impfstoffs in Russland geäußert - der ersten solchen Zulassung weltweit. "Es ist wichtig, dass wir sichere und effektive Impfstoffe bereitstellen und dass die Testdaten transparent sind", sagte Azar am Ende seines dreitägigen Staatsbesuchs in Taipeh am Mittwoch. Die Impfstoffentwicklung sei kein "Wettrennen", bei dem es nur darum gehe, wer Erster wird.

- Robert-Koch-Institut

Ein Impfstoff gegen das Coronavirus könnte nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) bis zum Herbst verfügbar sein. "Die Impfstoffentwicklung gegen SARS-CoV2 läuft unter Verfolgung verschiedener Ansätze weltweit unter Hochdruck", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier des Instituts.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND I

Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder hätte nach Einschätzung führender Meinungsforscher die größten Erfolgsaussichten als Kanzlerkandidat der Unionsparteien. Söder liege derzeit in Umfragen mit Abstand vorne - "in der Gesamtbevölkerung und erst recht bei Unionsanhängern", sagte der Geschäftsführer des Umfrage-Instituts Infratest-Dimap, Michael Kunert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Kunert betonte: "Die meisten nehmen Söder in Corona-Zeiten als einen guten Krisen-Manager wahr."

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND II

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat sich skeptisch zu einer möglichen Koalition seiner Partei mit der Linken geäußert. Hinsichtlich der Regierungsfähigkeit der Linkspartei gebe es "noch viele Fragen, da wird es sicherlich viel zu diskutieren geben", sagte Scholz am Mittwochabend in der ARD-Talksendung "maischberger. die woche".

RÜSTUNGSAUFTRÄGE USA / UNGARN

Ungarn hat seinen bislang größten Rüstungsdeal mit den USA abgeschlossen. Das teilte der US-Botschafter in Budapest, David Cornstein, am Mittwoch mit. Demnach will Ungarn US-Raketen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar (850 Millionen Euro) kaufen. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI berichtete, unterzeichneten Cornstein und der ungarische Verteidigungsminister Tibor Benko eine Absichtserklärung über den Kauf von Mittelstreckenraketen des Typs AMRAAM des US-Herstellers Raytheon für die ungarische Luftwaffe.

TAIWAN / USA

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen will Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit den USA aufnehmen. Dies sei Teil der breit angelegte Anstrengungen, die Partnerschaft Taiwans mit Washington zu vertiefen, sagte sie in einer Online-Rede, die am Mittwoch verbreitet wurde.

STAATSDEFIZIT USA

Das staatliche US-Defizit hat sich in den ersten zehn Monaten des Finanzjahres mehr als verdreifacht, weil die Staatsausgaben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie weiterhin die Steuereinnahmen des Bundes übersteigen. Wie das US-Finanzministerium mitteilte, summierte sich die Haushaltslücke von Oktober bis Juli auf insgesamt 2,8 Billionen US-Dollar, das sind 224 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. Quartal 2Q20 ggVj 2Q20 ggVj 2Q19

Umsatz 27.041 +38% 25.633 +30% 19.664

EBITDA AL bereinigt 9.829 +56% 8.924 +42% 6.283

Erg nach Steuern/Dritten berein. 1.278 -4% 1.597 +20% 1.329

Ergebnis nach Steuern/Dritten 754 -20% 989 +5% 944

Free Cashflow AL 2.425 +57% 2.017 +30% 1.546

Umsatz Deutschland 5.446 +1% 5.364 -0,4% 5.388

Umsatz USA 17.297 +76% 15.977 +63% 9.826

Umsatz Europa 2.843 -5% 2.906 -2% 2.978

Umsatz Systemgeschäft 1.616 -3% 1.640 -2% 1.673

Umsatz Group Development 716 +5% 693 +1% 683

Umsatz GHS 649 -4% 658 -3% 678

EBITDA AL bereinigt Deutschland 2.218 +3% 2.183 +1% 2.153

EBITDA AL bereinigt USA 6.304 +119% 5.498 +91% 2.872

EBITDA AL bereinigt Europa 978 -1% 975 -2% 991

EBITDA AL bereinigt Systemgeschäft 98 -23% 115 -9% 127

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 13, 2020 01:44 ET (05:44 GMT)