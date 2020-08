Der Dollar neigte zunächst zur Schwäche, holte die Verluste aber dann wieder auf. Der Euro stand zuletzt mit 1,1790 Dollar nahe am Tagestief. Im Blick steht das diesmal virtuelle Notenbankertreffen in Jackson Hole. Dort dürfte Fed-Chairman Jerome Powell das Ergebnis der Strategieprüfung vorstellen. Analysten gehen davon aus, dass die Fed ihr Ziel für Preisstabilität mit einem durchschnittlichen Inflationsziel neu definieren wird. Die Fed dürfte auch zusagen, die Zinssätze nicht zu erhöhen, bis das neue Ziel erreicht sei.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 42,51 42,62 -0,3% -0,11 -25,8%

Brent/ICE 45,23 45,13 +0,2% 0,10 -27,1%

Die Erdölpreise zogen in Richtung Fünfmonatshochs an. Gleich mehrere Tropenstürme im Golf von Mexiko zwangen die dort aktiven Ölbohrunternehmen, große Teile der Förderung lahmzulegen. Regierungsbehörden sprachen von einer um 58 Prozent gesunkenen Rohölförderung auf See im betroffenen Gebiet. Das befeuerte die Ölpreise. Der Fasspreis für US-Leichtöl der Sorte WTI zog um 0,2 Prozent auf 42,43 Dollar an, europäisches Referenzöl der Sorte Brent verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 45,07 Dollar. Schwache Daten ließen die Ölpreise aber von den Tageshochs zurückkommen: Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Juli abgeschwächt - nach einer deutlichen Erholung im Mai und Juni, wie der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) zeigte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.931,54 1.933,38 -0,1% -1,84 +27,3%

Silber (Spot) 26,52 26,63 -0,4% -0,10 +48,6%

Platin (Spot) 927,20 919,00 +0,9% +8,20 -3,9%

Kupfer-Future 2,92 2,93 -0,2% -0,01 +3,6%

Mit dem im Tagesverlauf erholten Dollar und den festen Aktienkursen gab Gold zunächst Gewinne ab und sackte dann sogar ins Minus. Die Feinunze verlor 0,7 Prozent auf 1.927 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Die Bundesregierung hat eine Reisewarnung für die Region rund um Paris sowie die Mittelmeerregion erlassen. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Hauptstadtregion Île de France einschließlich Paris sowie die Region Provence-Alpes-Côte-d'Azur werde wegen hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus derzeit gewarnt.

DEUTSCHLAND/EU/RUSSLAND

Nach Hinweisen der behandelnden Berliner Ärzte auf eine Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die russischen Behörden eindringlich zur Aufklärung aufgefordert. "Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden", sagte sie. Die Europäische Union verurteilt schärfstens den "mutmaßlichen Angriff auf Nawalnys Leben", erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell.

TÜRKEI/GRIECHENLAND

Die in einem erbitterten Streit um Gasvorkommen liegenden Nachbarn Griechenland und Türkei haben für Dienstag rivalisierende Militärmanöver im östlichen Mittelmeer angekündigt.

USA - PRÄSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF

Die US-Republikaner haben Donald Trump offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt.

ERNEUERBARE ENERGIEN DEUTSCHLAND

Die Energiepolitiker der Unionsfraktion wollen Betreibern von Erneuerbaren-Anlagen die Versorgung mit dem eigenen Ökostrom erleichtern. "Die Eigenstromnutzung soll in allen Bereichen gestärkt werden", heißt es in einem Positionspapier zur geplanten Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG).

QIAGEN

führt seinen neuen Covid-19-Test auf dem US-Markt ein. Hierbei soll es sich um einen einfach zu bedienenden, digitalen Test handeln, der auf einem portablen Gerät ausgeführt wird. Er soll in 10 Minuten Antikörper nachweisen können bei Menschen, die dem SARS-CoV-2 Virus, dem Auslöser von COVID-19, ausgesetzt waren.

DOW JONES INDUSTRIAL

Im Zuge des größten Indexumbaus seit 2013 werden die Aktien von Salesforce, Amgen und Honeywell International im Dow Jones Index die Plätze von Exxon Mobil, Pfizer und Raytheon übernehmen. Wie der Indexbetreiber S&P Dow Jones in der Nacht zu Dienstag mitteilte ist Auslöser des selten umfangreichen Revirements die Ankündigung von Apple, seine Aktien im Verhältnis 1:4 zu splitten. Dadurch sinke die Gewichtung von Technologie im Dow Jones Index. Umgesetzt werden sollen die Änderungen am 31. August.

CA IMMO

hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient und wurde dabei nur begrenzt durch gesenkte oder gestundete Mieten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie belastet. Allerdings hinterließen coronabedingte Negativeffekte bei der Neubewertung des Portfolios Spuren, durch Wertminderungen von Immobilien mit Hauptnutzungsarten Hotel und Einzelhandel sowie regional in Zentral- und Osteuropa. Für das Gesamtjahr traut sich das Gewerbeimmobilienunternehmen nun eine Prognose zu, der operative Gewinn FFO I soll oberhalb von 126 Millionen Euro landen nach 133,3 Millionen 2019. Den Dividendenvorschlag von 1,00 Euro für 2019 hält CA Immo aufrecht. In den ersten sechs Monaten erwirtschaftete CA Immo ein FFO I von 68,2 Millionen Euro, ein Plus von knapp 6 Prozent zum Vorjahreswert.

FACEBOOK

Der US-Onlineriese und die französische Regierung haben einen Steuerstreit gegen die Zahlung von 106 Millionen Euro beigelegt.

TIKTOK

Im Streit um ein drohendes Verbot der Video-Plattform Tiktok haben die Betreiber die Regierung von US-Präsident Donald Trump verklagt. Das Unternehmen reichte am Montag wie angekündigt Klage bei einem Bundesgericht in Kalifornien ein. Sie richtet sich gegen ein Anfang August von Trump unterzeichnetes Dekret, das auf ein Verbot von Tiktok ab Mitte September hinausläuft, sollte der chinesische Mutterkonzern Bytedance die Plattform bis dahin nicht verkauft haben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2020 01:42 ET (05:42 GMT)