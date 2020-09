+++++ DEVISENMARKT +++++

Der Euro zeigte sich zum Dollar wenig verändert bei 1,1830. Die Gemeinschaftswährung habe sich in einer Seitwärtsbewegung eingerichtet, hieß es von der Commerzbank. Die Handelsspanne liege etwas unter 1,18 Dollar auf der Unterseite und bei rund 1,1850 auf der Oberseite. Gegen einen Aufwärtstrend beim Euro spreche unter anderem das Infektionsgeschehen in Europa, zugleich sei für Dollarstärke nicht die richtige Zeit angesichts des tobenden US-Wahlkampfs.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,40 43,39 +0,0% 0,01 -24,3%

Brent/ICE 45,75 45,64 +0,2% 0,11 -26,3%

Uneinheitlich - Hurrikan "Laura" gewinnt an Stärke und bewegt sich auf die US-Bundesstaaten Texas und Louisiana zu. Die Ölförderung im Golf von Mexiko wurde deswegen vorsichtshalber weitgehend eingestellt, was den Ölpreis tendenziell stützte. Allerdings waren die Ölpreise seit ihren Tiefs Ende April bereits kräftig gestiegen. Und nicht zuletzt herrsche immer noch ein Überangebot an Öl, das durch "Laura" nicht beseitigt werden dürfte, hieß es. Andererseits sanken in der Vorwoche die Lagerbestände in den USA stärker als erwartet. In dieser Gemengelage gewann das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI 0,1 Prozent auf 43,40 Dollar. Brentöl verlor dagegen 0,5 Prozent auf 45,62 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.944,72 1.953,30 -0,4% -8,58 +28,2%

Silber (Spot) 27,25 27,53 -1,0% -0,27 +52,7%

Platin (Spot) 934,08 933,50 +0,1% +0,58 -3,2%

Kupfer-Future 2,96 2,96 +0,1% +0,00 +5,1%

Der Goldpreis erholte sich nach einer mehrtägigen Schwächephase. Die Feinunze gewann 1,3 Prozent auf 1.953 Dollar. Teilnehmer hätten die gesunkenen Kurse zum Einstieg genutzt, da sie den Goldpreis weiter im Aufwind erwarteten, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 237.936 angegeben - ein Plus von 1.507 seit dem Vortag. Unterdessen nehmen vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Regierungschefs der Bundesländer die Forderungen nach bundesweit einheitlichen Corona-Regeln zu.

- Norwegen warnt wegen des Anstiegs der Corona-Fallzahlen in Deutschland vor Reisen in die Bundesrepublik. Nur wenige Länder haben bisher von Deutschland als Reiseziel abgeraten. In Finnland bestehen seit Montag Einreisebeschränkungen für die meisten EU-Länder, darunter auch Deutschland.

- Die Stadt New York hat vor drastischen Einschnitten im U-Bahn-Verkehr für den Fall gewarnt, dass sie keine Corona-Milliardenhilfen der US-Bundesregierung für ihren öffentlichen Nahverkehr erhält.

EU

EU-Handelskommissar Phil Hogan hat wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln seinen Rücktritt eingereicht. Der 60-jährige Ire hatte im Zuge einer Reise in seine Heimat bei einem Abendessen der Golfgesellschaft gegen die Corona-Auflagen verstoßen.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 0,50 Prozent belassen.

IRAN/ATOMSTREIT

Der Iran gewährt Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) Zugang zu zwei Atomanlagen. Wie die IAEA und die iranische Atomenergiebehörde mitteilten, stimmte der Iran damit den schon seit Monaten geforderten Inspektionen "freiwillig" zu.

USA/RASSENUNRUHEN

Wegen der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Bundesstaat Wisconsin entsendet US-Präsident Donald Trump Einheiten der Nationalgarde in die Stadt Kenosha. In der Stadt wurden bei den Protesten am Dienstag zwei Menschen getötet, als hunderte Demonstranten wegen der Polizeischüsse auf den 29-jährigen Afroamerikaner Jacob Blake auf die Straße gingen.

TOURISMUSBRANCHE DEUTSCHLAND

Der Deutsche Reiseverband (DRV) befürchtet infolge der Coronakrise eine Pleitewelle in der Tourismusbranche. Das geht aus einer Umfrage des Verbands unter fast 650 Unternehmen hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Mehr als 60 Prozent der Reisebüros sehen sich demnach unmittelbar von der Insolvenz bedroht, bei den Reiseveranstaltern ist es gut die Hälfte.

INSTONE REAL ESTATE

hat im zweiten Quartal 2020 die Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Covid-19 Pandemie zu spüren bekommen, allerdings zum Ende des Quartals eine deutliche Nachfrageerholung verspürt und traut sich wieder eine Prognose zu. Zudem will Instone schneller wachsen und hat potenzielle Investitionsprojekte im Blick. Zur Finanzierung erhöht Instone das Kapital und erwartet daraus einen Nettoemissionserlös von rund 175 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis nach Steuern rutschte im ersten Halbjahr um 45,4 Prozent auf 13,7 Millionen Euro ab. Die bereinigten Umsatzerlöse konnten um 3,1 Prozent auf 179,6 Millionen Euro zulegen. Für 2020 rechnet Instone mit bereinigten Umsatzerlösen von 470 bis 500 Millionen Euro und einem bereinigten Ergebnis nach Steuern von 30 bis 35 Millionen Euro.

IMMOFINANZ

hat wegen gestiegener Forderungsabschreibungen infolge der Corona-Krise im ersten Halbjahr einen Verlust von 120,4 Millionen Euro eingefahren. Im Vorjahreszeitraum hatte Immofinanz noch ein Plus von 185 Millionen Euro erzeilt. Die Mieterlöse stiegen als Folge des Portfoliowachstums durch Zukäufe und Fertigstellungen um 10,4 Prozent 145,5 Millionen Euro. Das UNternehmen will wegen der möglichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende ausschütten.

SUNRISE

Der US-Medienkonzern Liberty Global will die Angebotsfrist zum Kauf des Mobilfunkanbieters Sunrise voraussichtlich am 11. September starten. Liberty bietet 110 Franken je Aktie. Sunrise wird so mit 6,8 Milliarden Franken bewertet. Sunrise empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Angebots. Liberty will Sunrise mit seiner Kabelnetz-Tochter UPC zusammenführen. Ein früherer Anlauf war 2019 hauptsächlich an Sunrise-Großaktionär Freenet gescheitert, der sein Paket von 24,42 Prozent nun aber andienen will. Die Mindestannahmeschwelle des Angebots liegt bei 66,6 Prozent.

