+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1990 +0,43% 1,1939 1,1957 +6,9%

EUR/JPY 126,78 +0,28% 126,43 126,64 +4,0%

EUR/CHF 1,0799 +0,10% 1,0789 1,0773 -0,5%

EUR/GBP 0,8940 +0,09% 0,8932 0,8938 +5,6%

USD/JPY 105,77 -0,11% 105,89 105,91 -2,8%

GBP/USD 1,3409 +0,31% 1,3367 1,3378 +1,2%

USD/CNH 6,8233 -0,38% 6,8495 6,8505 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 11.693,51 0,542 11.630,51 11.737,76 +62,2%

Der Dollar war weiter auf dem Weg nach unten, der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Der Euro stand mit 1,1935 zuletzt nicht weit entfernt von seinem Jahreshoch bei 1,1966 Dollar. Auf den höchsten Stand seit Mai 2019 ist derweil der Yuan gegenüber dem Dollar gestiegen. Der Dollar leidet weiter unter den jüngsten Beschlüssen der US-Notenbank, die deren geldpolitisch lockeren Kurs untermauern. Goldman Sachs rechnet mit einer verstärkten Abwertung. Die Societe Generale sieht den Euro bis kommendes Jahr bis auf 1,25 Dollar steigen. Im asiatischen Handel zieht der Euro weiter an und hat bei 1,1997 Dollar ein neues Jahreshoch markiert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 43,07 42,61 +1,1% 0,46 -24,8%

Brent/ICE 45,80 45,28 +1,1% 0,52 -25,7%

Der schwächere Dollar stützte die Preise der in Dollar gehandelten Rohstoffe kaum. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,3 Prozent. Händler verwiesen auf Angaben der US-Energiebehörde, wonach die Ölproduktion in den USA im Juni zum Mai um 4,2 Prozent gestiegen war.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.988,53 1.970,15 +0,9% +18,38 +31,1%

Silber (Spot) 28,71 28,28 +1,5% +0,44 +60,9%

Platin (Spot) 946,80 934,13 +1,4% +12,68 -1,9%

Kupfer-Future 3,05 3,04 +0,3% +0,01 +8,1%

Der Goldpreis zog leicht an, Marktbeobachter verwiesen auf höhere Inflationserwartungen als tendenziell stützend. In Asien setzte sich der Anstieg fort.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die Bahngewerkschaft EVG droht mit Streik, sollten die Zugbegleiter wie jüngst von Bund und Ländern vorgeschlagen die Einhaltung der Mundschutzregeln kontrollieren müssen.

- In den USA hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von sechs Millionen Fällen überschritten. Das sind fast ein Viertel der weltweit rund 25 Millionen nachgewiesenen Fälle. Mehr als 183.000 Infizierte in den USA starben bereits.

- Angesichts erneut ansteigender Corona-Infektionen in mehreren Staaten der Europäischen Union fordert die EU-Kommission Bürger und Politik zu verstärkten Anstrengungen im Kampf gegen das Virus auf: "Das Risiko einer weiteren Eskalation ist sehr real", sagte die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides der Zeitung Welt. "Der Mangel an Sorgfaltspflicht ist ein Grund, warum Covid-19-Infektionen in einigen Teilen Europas wieder ansteigen", fügte Kyriakides hinzu.

BELARUS

Angesichts der andauernden Proteste in Belarus gehen die Sicherheitskräfte weiter massiv gegen die Opposition vor. Am Montag nahmen sie die Regierungskritikerin Lilia Wlassowa fest, die Mitglied des von der Opposition ins Leben gerufenen Koordinierungsrates ist.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im August weiter belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 53,1 (Juli: 52,8) Punkte, ist der höchste Stand seit Januar 2011. Bereits im Juli hatte der Index ein neun-Jahres-Hoch markiert. Der August war der vierte Monat in Folge, in dem der Caixin-PMI über der Marke von 50 Punkten liegt, die auf eine Expansion hindeutet. Werte unter 50 signalisieren eine Schrumpfung.

KONJUNKTUR USA

Der Präsident der Federal Reserve von Atlanta, Raphael Bostic, sieht in der Krise Grenzen für die Unterstützung der Wirtschaft durch die Notenbank (Fed). Zudem zeigte er sich vor dem Hintergrund einer langsamer als erwarteten Erholung besorgt, dass die Hilfe der Regierung nachlässt. Jüngste Daten deuteten darauf hin, dass sich die laufende Erholung verlangsamt, sagte Bostic. "Diese Erholung wird sich wesentlich länger hinziehen als viele meiner Meinung nach erwartet hatten", sagte der Notenbanker.

ÖKOSTROM DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will das Aus für Tausende Ökostromanlagen verhindern, die im kommenden Jahr aus ihrer 20-jährigen Förderung herausfallen. Das geht aus dem Reformvorschlag für das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hervor, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte. Die Anlagenbetreiber dürfen ihren erneuerbaren Strom dazu übergangsweise weiter ins Netz einspeisen und erhalten dafür eine Vergütung vom Netzbetreiber. Außerdem will die Bundesregierung den Ökostrom-Ausbau deutlich steigern, um das Erneuerbaren-Ziel von 65 Prozent bis 2030 zu erreichen.

AURELIUS

Die Beteiligungsgesellschaft verliert ihren Finanzvorstand. Steffen Schiefer hat sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung niedergelegt, teilte die Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA mit. Der Aufsichtsrat habe bereits mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen und werde dazu zu gegebener Zeit eine Entscheidung mitteilen. Bis dahin werden die bisherigen Aufgaben von Schiefer von den weiteren vier Vorständen interimsmäßig übernommen.

FREENET

kauft bis zu 5 Millionen Aktien zurück, entsprechend 3,9 Prozent des Grundkapitals. Das Volumen des Programms, das am 1. September beginnt und bis maximal zum Jahresende läuft, soll insgesamt rund 100 Millionen Euro betragen. Das Unternehmen hatte bei Bekanntgabe der Übernahme der Freenet-Beteiligung Sunrise durch Liberty Mitte August bereits angedeutet, ein Aktienrückkaufprogramm durchzuführen.

SYZYGY

wird für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividendenausschüttung vorschlagen. Mit der Anpassung des bisher für das Geschäftsjahr 2019 angekündigten Gewinnverwendungsvorschlag von 0,20 Euro pro Aktie trage man der Geschäftsentwicklung sowie dem aktuell unsicheren Marktumfeld Rechnung. Syzygy rechnet 2020 weiter mit rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich zwischen 10 bis 20 Prozent sowie einer EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich.

ASTRAZENECA

Der Covid-19-Impfstoffkandidat des Pharmakonzerns hat in den USA die Spätphase der klinischen Entwicklung erreicht. Für die Phase-III-Studie werden bis zu 30.000 Teilnehmer gesucht, um den als AZD1222 bezeichneten Impfstoff zu testen, wie Astrazeneca mitteilte. Im Juli hatte AstraZeneca mitgeteilt, eine Studie im frühen bis mittleren Stadium habe gezeigt, dass der Impfstoff "gut verträglich sei und robuste Immunantworten" gegen SARS-CoV-2 erzeuge, das Virus, das Covid-19 verursacht.

SUEZ/VEOLIA ENVIRONNEMENT/ENGIE

Der Abfallentsorger Suez will sich nicht ohne weiteres von Veolia Environnement übernehmen lassen. Das Unternehmen hat eine Reihe von Bedenken gegen den geplanten Kauf eines Suez-Aktienpakets in Höhe von knapp 30 Prozent durch Veolia angemeldet. Veolia will dem Energiekonzern Engie sein 29,9 Prozent schweres Suez-Paket für 2,9 Milliarden Euro als ersten Schritt für eine mögliche Übernahme abkaufen.

VATTENFALL

beteiligt sich in seinem Heimatmarkt an einem Projekt zur CO2-freien Herstellung von Stahl mit dem schwedischen Stahlkonzern SSAB und dem schwedischen Bergbauunternehmen LKAB.

AMAZON

hat nach eigenen Angaben eine Erlaubnis der US-Flugsicherheitsbehörde FAA für Paket-Zustellungen mit Drohnen erhalten.

