Nach einem Treffen haben die verbliebenen Vertragspartner des internationalen Atomabkommens mit dem Iran ihre Unterstützung für den Vertrag bekräftigt. Die Teilnehmer seien einig darin, "das Iran-Abkommen zu bewahren und einen Weg zu finden, die vollständige Umsetzung des Abkommens trotz der aktuellen Herausforderungen zu gewährleisten", schrieb die deutsche EU-Diplomatin und Sitzungsleiterin Helga Schmid. An den Gesprächen nahmen Vertreter aus Großbritannien, China, Frankreich, Deutschland, Russland und dem Iran teil. Nicht vertreten waren die USA, die im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren.

Für Fed-Gouverneurin Lael Brainard steht die US-Wirtschaft unverändert vor erheblichen Risiken. Anhaltende Stimuli der US-Notenbank seien erforderlich, sagte Brainard. "Da der Aufschwung wahrscheinlich für einige Zeit mit Gegenwind konfrontiert sein wird, wird es in den kommenden Monaten wichtig sein, dass der geldpolitische Kurs von der Stabilisierung zur Akkommodierung übergeht", erklärte Brainard und nannte zusätzliche Regierungsausgaben und die damit verbundene Finanzpolitik als einen Schlüsselfaktor, der das Tempo einer Wirtschaftserholung beeinflussen dürfte

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche erneut gesunken, diesmal um 6,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 5,8 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 4,7 Millionen Barrel.

Der Indexbetreiber Qontigo hat im Rahmen der Überprüfung der Indexzusammensetzungen zum September-Termin eine Reihe von Änderungen im Stoxx-600-Index angekündigt. Unter anderem werden zum 21. September ADO Properties und Varta neu in den Index aufgenommen, während Hochtief, Tui und Fraport den Index verlassen müssen.

hat zwei Anleihen in Höhe von zusammen 1 Milliarden Euro ausgegeben. Das Geld soll unter anderem für die Teilrückzahlung des milliardenschweren Staatskredits verwendet werden, den Adidas zur Überbrückung in der Corona-Pandemie aufgenommen hat.

hat den ersten Schritt seines Deals mit dem Infrastrukturspezialisten Telxius vollzogen und 6.000 Mobilfunkstandorte übertragen. Der Gesamtkaufpreis von 896 Millionen Euro für die Standorte der ersten Tranche soll in zwei Teilbeträgen gezahlt werden: 85 Prozent in der zweiten Jahreshälfte und der Rest im dritten Quartal 2025. Die verbleibenden ca. 40 Prozent des gesamten Standortperimeters sollen in einer zweiten Tranche wie geplant im August 2021 an Telxius übertragen werden.

Die Hamburger Rechtsanwaltskanzlei Leipold hat nach eigenen Angaben für mehrere geschädigte Anleger beim Landgericht München I sogenannte "Arrestbefehle" in Höhe von 2,7 Millionen Euro gegen den ehemaligen Wirecard-CEO Markus Braun erwirkt. Laut Mitteilung der Kanzlei haben die Anleger durch den Arrestbeschluss die Möglichkeit, sich zunächst Vermögen von Braun zu sichern und anschließend einen Schadensersatzprozess zu führen.

Die Gläubiger von Galeria Karstadt Kaufhof wollen die insolvente Warenhauskette retten: Auf der Gläubigerversammlung stimmten sie dem Insolvenzplan zu.

muss den Zusammenschluss seiner italienischen und spanischen Geschäfte zu einer paneuropäischen Medien-Holding namens MediaForEurope vorerst auf Eis legen. Ein Gericht in Amsterdam blockiert die Fusion nach einem Einwand von Vivendi. Demnach missachtet das Vorhaben Aktionärsrechte.

Der Konsumgüterkonzern will ab 2030 keine fossilen Zutaten mehr für seine Putz- und Waschmittelprodukte verwenden. Stattdessen sollen Inhaltsstoffe aus erneuerbaren oder recycelten Quellen zum Einsatz kommen. Der Schritt ist Teil der Initiative Clean Future, für die Unilever 1 Milliarde Euro in die Hand nimmt.

will noch im September einen Antigen-Schnelltest für eine Infektion mit Sars-Cov-2 auf den Markt bringen. Wie Roche mitteilte, soll der Test innerhalb von 15 Minuten ein Ergebnis liefern. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA will Roche die sogenannte Emergency Use Authorisation für das Produkt beantragen.

ändern ihre Pläne für eine Nachverfolgung von Covid-19-Infektionen. Sie planen ein System, das keine Installation einer separaten App vorsieht, wie Vertreter der beiden Unternehmen dem Fernsehsender CNBC bestätigten. Das System soll in künftigen Versionen der Betriebssysteme iOS und Android enthalten sein.

