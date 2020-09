Sehr schwach - Angeführt vom Technologiesektor ist die Wall Street am Dienstag auf Talfahrt gegangen. Die US-Regierung plant neue Exportbeschränkungen, um Chinas Halbleiterbranche zu treffen. Der Technologiesubindex im S&P-500 verlor 5,8 Prozent. Die sogenannten FAANG-Aktien Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google fielen zwischen 1,7 (Netflix) und 6,7 Prozent (Apple). Die schlechte Stimmung erreichte auch den breiteren Markt. Die neue Eskalation im Handelsstreit zog weitere Kreise: Denn US-Präsident Donald Trump hatte angekündigt, dass er eine "Entkoppelung" von China plane und dorthin verlagerte Arbeitsplätze wieder zurück in die USA holen wolle. Daneben belastete auch der Absturz der Tesla-Aktie um 21,1 Prozent. Die Titel hatten wider Erwarten nicht den Aufstieg in den S&P-500 geschafft. Der Elektroautobauer hatte zudem eine 5 Milliarden Dollar schwere Aktienplatzierung vorgenommen. Und GM und Nikola nahmen Tesla in die Zange. Denn GM hat eine strategische Partnerschaft mit dem Hersteller von Fahrzeugen mit alternativen Antriebsarten geschmiedet. GM schossen um 7,9 Prozent empor, Nikola haussierten um 40,8 Prozent. Boeing gaben um 5,8 Prozent nach. Der Flugzeugbauer hatte ein weiteres Problem bei der Produktion des 787 Dreamliners entdeckt. Mit dem Ölpreiseinbruch sanken die Ölwerte Exxon Mobil und Chevron um bis zu 3,6 Prozent. Applied Materials stürzten um 8,7 Prozent ab, Lam Research um 9,1 Prozent. Beide Halbleiterkonzerne machen 30 Prozent ihrer Erlöse im Geschäft mit China und dürften unter neuen Restriktionen der US-Regierung leiden.

Die Notierungen am US-Rentenmarkt zogen mit der schwachen Entwicklung am Aktienmarkt an, im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen um 4 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1780 +0,07% 1,1772 1,1798 +5,0%

EUR/JPY 124,79 +0,02% 124,77 124,97 +2,4%

EUR/CHF 1,0815 +0,07% 1,0808 1,0814 -0,4%

EUR/GBP 0,9083 +0,13% 0,9072 0,9049 +7,3%

USD/JPY 105,94 -0,04% 105,98 105,92 -2,6%

GBP/USD 1,2968 -0,06% 1,2977 1,3036 -2,1%

USD/CNH 6,8513 -0,05% 6,8545 6,8505 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.109,26 0,891 10.020,01 10.136,01 +40,2%

Der ICE-Dollarindex zog um 0,8 Prozent an. Laut Teilnehmern stützten die gestiegenen Daten des NFIB Small Business Optimism Index im August. In den USA sind Kleinunternehmen verantwortlich für über die Hälfte der Arbeitsplätze.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 36,65 36,76 -0,3% -0,11 -36,0%

Die Ölpreise stürzten auf den tiefsten Stand seit Juni ab. Dabei gab die US-Sorte WTI stärker nach als die europäische Referenzsorte Brent. Händler sprachen von Nachholbedarf. Brent war zu Beginn der Woche schon gefallen, nachdem der saudische Ölgigant Saudi Aramco die Preise für mehrere Abnehmer gesenkt hatte. Insbesondere die Nachfrage aus China gehe seit Mitte Juli zurück, während das Erdölkartell Opec die Förderung hochfahre, hieß es. Auch der sehr feste Dollar belastete. Zudem lag der US-Benzinverbrauch deutlich unter Vorjahresniveau. WTI fiel um 7,6 Prozent auf 36,76 Dollar, Brent verbilligte sich um 5,3 Prozent auf 39,78 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,77 1.932,02 +0,1% +1,75 +27,4%

Silber (Spot) 26,79 26,73 +0,2% +0,07 +50,1%

Platin (Spot) 907,00 906,45 +0,1% +0,55 -6,0%

Kupfer-Future 3,02 3,01 +0,2% +0,01 +6,9%

Der Preis für die Feinunze Gold stieg trotz der Dollarstärke um 0,2 Prozent auf 1.934 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit rund einer Woche. Der sich anheizende Konflikt zwischen China und den USA stütze das Edelmetall, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- DEUTSCHLAND

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) hat die Erprobung eines möglichen Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus an einer größeren Zahl von Probanden in Deutschland genehmigt. Wie das Institut mitteilte, erlaubte es der Firma Janssen-Cilag aus Neuss bei Düsseldorf den Start von Tests der sogenannten zweiten Phase.

- QIAGEN

Das Biotechnologie-Unternehmen hat Pläne zur Einführung eines portablen Corona-Schnelltests bekannt gegeben. Dieser soll der mittels eines kleinen digitalen Testsystems SARS-CoV-2-Antigene bei Menschen mit aktiven Infektionen innerhalb von 15 Minuten nachweisen und durchschnittlich rund 30 Abstriche pro Stunde verarbeiten können. Der Antigentest, der spätestens im vierten Quartal 2020 eingeführt werden soll, sei für den Einsatz in Umgebungen gedacht, die eine hohe Zahl an schnellen und präzisen Ergebnissen erforderten.

- GROSSBRITANNIEN

Angesichts steigender Coronavirus-Infektionsraten verschärft Großbritannien seine Regeln für soziale Kontakte. Wie Premierminister Boris Johnson ankündigte, sind ab Montag nur noch Gruppen von bis zu sechs Menschen erlaubt. Das Verbot gilt sowohl für Außen- als auch Innenräume. Derzeit liegt die Obergrenze bei 30 Menschen.

BREXIT

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat die britische Regierung vor Änderungen an dem im Januar beschlossenen Brexit-Abkommen gewarnt. "Jeder Versuch, das Abkommen zu ändern, würde ernsthafte Konsequenzen haben", sagte Sassoli am Dienstag. "Vertrauen und Glaubwürdigkeit" seien in den derzeitigen Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien entscheidend.

BELARUS / RUSSLAND

Sollte der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko durch die aktuellen Proteste gestürzt werden, dann ist nach Ansicht des umstrittenen Staatschefs "Russland als nächstes dran". Dies sagte Lukaschenko nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti am Dienstag in einem Gespräch mit mehreren russischen Medien.

POLITIK G7 / RUSSLAND

Die G7-Staaten fordern von Russland schnellstmögliche Aufklärung des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny. Moskau müsse "dringend" die Täter hinter der "bestätigten Vergiftung" der Justiz übergeben, hieß es am Dienstag in einer in Washington veröffentlichten gemeinsamen Erklärung der Außenminister der G7-Staaten. Russland müsse "volle Transparenz schaffen, wer verantwortlich ist". Jede Nutzung chemischer Waffen sei "inakzeptabel", betonten die Minister.

FLÜCHTLINGSKRISE GRIECHENLAND

Griechenlands größtes Flüchtlingslager ist in Flammen aufgegangen. Das Lager Moria auf der Ägäis-Insel Lesbos wurde nach Ausbruch mehrerer Brände in der Nacht zum Mittwoch teilweise evakuiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben eines Fotografen der Nachrichtenagentur AFP brannte fast das gesamte Lager. Die Ursache der Feuer war zunächst unklar.

ERZEUGERPREISE CHINA

Der Erzeugerpreisindex sank im August um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nach einem Rückgang von 2,4 Prozent im Juli. Ökonomen hatten im Konsens mit einem Minus von 2,0 Prozent gerechnet. Der Verbraucherpreisindex legte um 2,4 Prozent zu nach einem Plus von 2,7 Prozent im Vormonat. Hier hatten die Ökonomen einen Anstieg von 2,5 Prozent prognostiziert.

ERDÖLINDUSTRIE USA

US-Präsident Donald Trump hat ein Moratorium für Ölbohrungen vor der Küste des Bundesstaats Florida um zehn Jahre bis 2032 verlängert. Das Verbot von Ölbohrungen wurde nach seinen Angaben damit zudem auf die Küstengewässer der anderen südöstlichen Bundesstaaten Georgia und South Carolina ausgeweitet.

WALDBRÄNDE KALIFORNIEN

Wegen der andauernden Waldbrände in Kalifornien sind am Dienstag erneut dutzende Menschen mit Helikoptern evakuiert worden, zudem hatten zehntausende Bewohner des US-Bundesstaates keinen Zugang zu Strom. Insgesamt waren nach Behördenangaben 14.000 Feuerwehrleute bei der Bekämpfung der verheerenden Brände im Einsatz. Durch die Waldbrände in Kalifornien ist bereits eine Rekordfläche von mehr als 8.000 Quadratkilometern zerstört worden.

DEUTSCHE POST

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Post am Mittwoch zu Warnstreiks auf. "Wir haben in der zweiten Runde der Tarifverhandlungen den Eindruck gewonnen, dass die DP AG ihre Beschäftigten mit einer Entgelterhöhung von nur 1,5 Prozent für zwölf Monate abspeisen will", sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Die Gewerkschaft fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten eine lineare Erhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Zudem verlangt Verdi für die Auszubildenden und Dual-Studierenden eine monatliche Erhöhung um 90 Euro, darüber hinaus soll die Postzulage für die verbeamteten Postbeschäftigten fortgeschrieben werden.

ANHEUSER-BUSCH

sucht einen Nachfolger für den langjährigen CEO Carlos Brito. Der Manager, der den Konzern seit über einem Jahrzehnt führt, dürfte nächstes Jahr in das Board von AB Inbev wechseln, sagten informierte Personen. Beste Chancen für eine interne Nachbesetzung habe Michel Doukeris, der das US-Geschäft leitet. Der Konzern suche aber auch extern nach einem Nachfolger.

