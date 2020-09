Der Dollar gab einen Teil seiner Vortagesgewinne wieder ab, der Dollarindex reduzierte sich um 0,2 Prozent. Die Analysten von MUFG sahen aber viele Gründe für einen steigenden Greenback. Ohne Einigung der Parteien in den USA auf ein weiteres Stimulierungspaket dürften Anleger am Devisenmarkt eher sichere Häfen wie Dollar oder Yen ansteuern. Daher belastete der Vorstoß der Republikaner den Dollar leicht.

Die Ölpreise machten einen Teil der Vortagesverluste wett. Da waren die Notierungen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten abgerutscht. Das US-Energieministerium hatte seine Preisprojektionen für 2020 für die Ölsorten WTI und Brent angehoben. Allerdings warnten Skeptiker angesichts wieder steigender Fördermengen des Erdölkartells Opec und seiner Verbündeten bei einer aktuell weiterhin gedämpften Nachfrage vor weiteren Preisrutschen. WTI stieg um 3,5 Prozent auf 38,05 Dollar. Für Brent geht es um 2,5 Prozent auf 40,79 Dollar nach oben.

Der Goldpreis baute mit der leichten Dollar-Schwäche seine Vortagesgewinne aus. Die Feinunze gewann weitere 0,8 Prozent auf 1.948 Dollar - auch gestützt durch enttäuschte Hoffnungen bei einem Coronavirus-Impfstoffkandidaten von Astrazeneca.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

Ab sofort gelten weitere Regionen in Europa aus deutscher Sicht als Corona-Risikogebiete. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte am Mittwochabend unter anderem die tschechische Hauptstadt Prag sowie vier neue Regionen in Frankreich entsprechend ein, darunter die Mittelmeerinsel Korsika. Auch die Schweizer Kantone Genf und Waadt gelten nun als Risikogebiete.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Ein Vorstoß von Grünen und Linkspartei, eine Kommission zur Geschlechterparität im Bundestag einzusetzen, ist im zuständigen Bundestags-Innenausschuss am Widerstand der Koalition gescheitert. Der gemeinsame Gruppenantrag von Abgeordneten der beiden Fraktionen wurde mit den Stimmen von Union und SPD sowie der AfD von der Tagesordnung abgesetzt, wie die Grünen-Frauenpolitikerin Ulle Schauws nach der Sitzung mitteilte.

EU / BELARUS

Die geplanten EU-Sanktionen gegen Verantwortliche für Wahlmanipulation und Gewalt gegen Demonstranten in Belarus verzögern sich. Zypern habe einen Vorbehalt gegen die Strafmaßnahmen eingelegt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch aus EU-Kreisen. Das Land fordert demnach, das die EU zunächst verschärfte Sanktionen gegen die Türkei wegen des Streits um Erdgasbohrungen im östlichen Mittelmeer beschließt.

FLÜCHTLINGSKRISE GRIECHENLAND

Im durch eine Brandkatastrophe großteils zerstörten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist am Mittwochabend ein neues Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten laut dem Bericht eines AFP-Fotografen in einem Teil des Lagers, das von der vorangegangen Brandkatastrophe nur wenig betroffen war.

SCHWEINEPEST

In Deutschland gibt es einen amtlichen Verdachtsfall der Afrikanischen Schweinepest: Dieser sei in Brandenburg bei einem Wildschwein-Kadaver festgestellt worden, teilte das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in Berlin mit. Der Kadaver sei wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt im Spree-Neiße-Kreis gefunden worden.

ROHÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 3,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 6,9 Millionen Barre. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Donnerstag veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,9 Millionen Barrel.

DEUTSCHE BANK

hat Vorwürfe wegen Sanktionsverstößen in den USA gegen eine Vergleichssumme von insgesamt 583.100 US-Dollar beigelegt. Wie die Abteilung des US-Finanzministeriums zur Kontrolle ausländischer Vermögen mitteilte, ging es dabei um Verstöße gegen Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine.

DEUTSCHE POST

Im Tarifstreit zwischen der Deutschen Post und Verdi setzt die Dienstleistungsgewerkschaft ihre Streiks fort. Am Donnerstag sollen punktuelle Warnstreiks in Nordrhein-Westfalen folgen.

KNORR-BREMSE

hat im zweiten Quartal einen deutlich geringeren Auftragseingang verzeichnet. Den Ausblick auf das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern gleichwohl.

Die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET VORAB

2. QUARTAL 2Q20 ggVj BERICHTET* 2Q19

Auftragseingang 1.139 -32% -- 1.668

Umsatz 1.428 -23% rd. 1.400 1.846

EBITDA 245 -27% operat. Marge rd. 17% 335

EBIT 174 -33% -- 259

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -36% -- 161

Ergebnis je Aktie 0,64 -36% -- 1,00

Free Cashflow 48 -70% -- 158

CASINO

Der französische Einzelhandelskonzern erwägt eine Abspaltung des brasilianischen Cash-and-Carry-Geschäfts. Dadurch würden die Unternehmen mehr Eigenständigkeit erlangen und könnten sich auf ihre jeweiligen Absatzmöglichkeiten konzentrieren, teilte Casino mit. Assai ist Teil der brasilianischen Companhia Brasileira de Distribuicao, an der Casino 41,3 Prozent hält.

HEINEKEN

Der Brauereikonzern hat die peruanische Biermarke Tres Cruces gekauft und eine lokale Vertriebspartnerschaft geschlossen. Die Übernahme von Tres Cruces werde mit der Eingliederung ihres lokalen Betriebsteams in Lima gekoppelt, teilte die Heineken Holding N.V. mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

FACEBOOK

Die irische Datenschutzbehörde hat Facebook laut Kreisen einstweilig angewiesen, den Transfer von Daten über seine EU-Nutzer in die USA auszusetzen. Für den US-Konzern, der seinen Firmensitz in Europa in Irland hat, ist das eine operative und rechtliche Herausforderung, die einen Präzedenzfall für andere Technologiegiganten schaffen könnte.

TIKTOK

Die beliebte chinesische Videoplattform Tiktok will einen erzwungenen Verkauf ihres US-Geschäfts vermeiden. Wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichten, führt der Mutterkonzern Bytedance nun Gespräche mit der US-Regierung, um einen Weg zu finden, wie er um den Verkauf des kompletten US-Geschäfts herumkommt.

AIR NEW ZEALAND

wegen einer langsameren Erholung der Luftfahrtbranche als gedacht lässt Air New Zealand seine 777-Flotte mindestens bis September 2021 am Boden.

