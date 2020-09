Für den Goldpreis ging es um 0,7 Prozent auf 1.942 Dollar nach unten. Auf Wochensicht stand allerdings vor dem Hintergrund der Turbulenzen an den Aktienmärkten ein Plus zu Buche. "Gold sieht immer noch bullisch aus, aber es wird Mühe haben, die 2.000er-Marke wieder zu durchbrechen, bis der Dollar seinen Abwärtstrend fortsetzt", so Marktanalyst Edward Moya von Oanda.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 260.355 angegeben - ein Plus von 927 seit dem Vortag.

- Die griechische Regierung hat ihre Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft in der Corona-Krise ausgeweitet. Wie Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis am Sonntag mitteilte, hat das neue Maßnahmenbündel ein Volumen von 6,8 Milliarden Euro.

- Angesichts der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen will Frankreich alles tun, um einen neuen landesweiten Lockdown zu vermeiden. Premierminister Jean Castex sagte am Freitag nach einer Krisensitzung unter Leitung von Präsident Emmanuel Macron in Paris, es werde vorerst keine "allgemeinen Ausgangsbeschränkungen" geben.

AUTOMOBIL-BRANCHE

Auch nach dem Autogipfel mit Bundes- und Landesregierungen, der ohne konkrete Ergebnisse endete, hält die Branche an ihrer Forderung nach Staatshilfe fest. "Vor allem für die vielen kleineren und mittleren Zulieferer muss rasch etwas getan werden", sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

BELARUS

S&P Global Ratings hat den Ausblick für Belarus auf negativ gesenkt. Die Kreditanalysten sprechen angesichts der politisch unsicheren Lage von steigenden ökonomischen Risiken und solchen der Finanzstabilität. Die Bonität wurde mit B bestätigt.

BREXIT

Premierminister Boris Johnson hat der EU vorgeworfen, sein Land in den Verhandlungen über die gegenseitigen Beziehungen nach dem Brexit durch eine "Lebensmittelblockade" unter Druck setzen zu wollen. Mit diesem Druckmittel wolle die EU ihre "extreme Interpretation" der Vereinbarungen zu Nordirland durchsetzen, schrieb Johnson in einem Meinungsbeitrag für die Samstagsausgabe des Daily Telegraph.

CHINA / DEUTSCHLAND

Nach dem Auftreten eines ersten Falls von Schweinepest in Deutschland hat China ein Importverbot für deutsches Schweinefleisch verhängt.

KONFLIKT GRIECHENLAND / TÜRKEI

Das türkische Forschungsschiff, das im Mittelpunkt des Gasstreits zwischen Ankara und Athen steht, hat die umstrittenen Gewässer im östlichen Mittelmeer einem Medienbericht zufolge wieder verlassen. Die regierungsnahe türkische Zeitung Yeni Safak berichtete am Sonntag, die "Oruc Reis" sei nach dem planmäßigen Ende ihrer Mission am Samstag zurück in den Hafen von Antalya gefahren.

EU / CO2-WERTE

Die EU-Kommission will im kommenden Jahr entscheiden, ob die CO2-Grenzwerte für Neuwagen verschärft werden müssen. Eine Überprüfung sei nötig, um das geplante neue EU-Klimaziel einer Treibhausgasreduzierung bis 2030 um 55 Prozent zu erreichen, hieß es am Samstag aus EU-Kreisen. Eine EU-Folgenabschätzung hält demnach derzeit eine Verringerung des CO2-Ausstoßes bei neuen Autos um durchschnittlich 50 Prozent im Zeitraum von 2021 bis 2030 für nötig.

EZB

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die wachsame Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) gegenüber dem starken Euro bekräftigt. Bei einer Konferenz arabischer Zentralbanken sagte Lagarde am Sonntag laut veröffentlichtem Redetext: "Im aktuellen Umfeld erhöhter Unsicherheit wird der Rat die hereinkommenden Informationen, darunter die Entwicklung des Wechselkurses und seine Implikationen für den mittelfristigen Inflationsausblick, genau prüfen."

TÜRKEI

Die Ratingagentur Moody's Investors Service hat die Kreditwürdigkeit der Türkei auf B2 von zuvor B1 gesenkt. Der Ausblick wurde mit negativ bestätigt, damit könnten dem Land weitere Abstufungen drohen.

ADIDAS

arbeitet mit der schnell wachsenden Fitnessfirma Peloton zusammen. "Wir haben eine Kooperation mit Peloton vereinbart: Wir werden Kleidung für Peloton entwickeln", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. In dem Interview bestätigter der Manager zudem abermals die Prognose für das dritte Quartal und bedankte sich für die Staatshilfe während der Corona-Krise.

BMW

Bei BMW sind weitere Stellenstreichungen nicht ausgeschlossen. "Wenn der Absatz einbricht, entsteht natürlich zusätzlicher Kostendruck", sagte Personalvorständin Ilka Horstmeier der Rheinischen Post. Gleichzeitig wolle BMW in Zukunftstechnologien wie den Ausbau der Elektromobilität investieren.

DEUTSCHE POST

denkt darüber nach, Briefe an private Adressen nur noch an fünf statt sechs Wochentagen zuzustellen. Für das Unternehmen stelle sich die Frage, "ob wir in Deutschland am Montag eine flächendeckende Briefzustellung brauchen", sagte Vorstandsmitglied Tobias Meyer der Zeitung "Die Welt" (Montagsausgabe). Die Zustellung von Firmenpost auch am Montag sei sicherlich sinnvoll, doch bei privater Post sei dies fraglich, konstatierte Meyer, der im Vorstand für das Brief- und Paketgeschäft zuständig ist.

CORESTATE

erhöht das Kapital. Das Grundkapital wird um 4,2 Millionen neue Aktien und damit um 19,5 Prozent erhöht. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien zum Freitagsschlusskurs von 17,82 je Aktie an ausgewählte Anleger platziert. Der Emissionserlös in Höhe von 74,6 Millionen Euro soll vorrangig zur kurzfristigen Reduzierung der Nettofinanzverschuldung genutzt werden.

PUMA

Der Sportartikelhersteller hat sich den Fußballer Neymar Jr. als Markenbotschafter gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es einen langjährigen Vertrag mit dem Brasilianer geschlossen.

SCHAEFFLER

Der Automobilzulieferer will trotz seines angekündigten Sparprogramms in den kommenden Monaten Konkurrenten übernehmen. "In der Krise ergeben sich jede Menge Chancen, auch für Übernahmen", sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld der Welt am Sonntag. "Da wo es Sinn macht, sich technologisch zu verstärken, werden wir uns diese Möglichkeiten genau ansehen." Das gelte für die Autosparte und im Industriebereich.

TUI

Der Kreuzfahrtanbieter Tui Cruises will im kommenden Frühjahr wieder Reisen auf allen sieben Schiffen seiner Flotte anbieten. "Wir hoffen, spätestens im Frühjahr 2021 wieder mit allen sieben Schiffen unterwegs zu sein, mit etwas weniger Auslastung und den passenden Gesundheitskonzepten", sagte Tui-Cruises-Chefin der Welt am Sonntag.

ASTRAZENECA

Der britische Pharmakonzern hat die klinischen Studien für seinen experimentellen Corona-Impfstoff in Großbritannien fortgesetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Behörden dies nach einer Prüfung genehmigt. Astrazeneca hatte die Studien pausieren müssen, nachdem ein Proband aus unerklärlichen Gründen krank geworden war. In anderen Ländern wie den USA bleiben die Studien ausgesetzt.

BOEING

hat einen weiteren Schritt in Richtung einer Wiederzulassung seines Problemfliegers 737 Max gemacht. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat bereits am Freitag signalisiert, mit den von Boeing vorgenommenen Änderungen an Hard- und Software zufrieden zu sein.

GILEAD SCIENCES

Der US-Pharmakonzern bestätigt die Übernahme der Biotechfirma Immunomedics für 21 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte das Wall Street Journal von mit den Vorgängen vertrauten Personen erfahren, dass Gilead kurz davor sei, einen Deal über die Akquisition von Immunomedics Inc und deren Krebsmedikament Trodelvy abzuschließen. Gilead Sciences will 88 Dollar je Aktie in bar zahlen, Immunomedics gingen am Freitag bei 42,25 Dollar aus dem Handel.

MICROSOFT / TIKTOK

ist mit seinen Bestrebungen zur Übernahme der politisch umstrittenen Videoplattform Tiktok abgeblitzt. Der chinesische Mutterkonzern Bytedance habe am Sonntag mitgeteilt, den US-Zweig von Tiktok nicht an Microsoft verkaufen zu wollen, erklärte das US-Technologieunternehmen.

PFIZER / BIONTECH

Biontech SE und der US-Pharmakonzern Pfizer wollen ihre Impfstoffstudie in den USA ausweiten. Wie die Unternehmen gemeinsam mitteilten, haben sie bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt, die Phase-3-Studie ihres experimentellen Covid-19-Impfstoffs auf 44.000 Probanden von bisher 30.000 auszudehnen. Das breitere Feld an Probanden soll auch jüngere Menschen ab 16 Jahren umfassen.

SOFTBANK / NVIDIA

Der japanische Technologiekonzern Softbank hat einen Verkauf des britischen Chipdesigners Arm Holdings im Wert von rund 40 Milliarden US-Dollar an Nvidia bestätigt. Zuvor hatte Dow Jones Newswires bereits von informierten Personen erfahren, dass Arm und der Chiphersteller Nvidia schon seit Wochen exklusive Gespräche über einen Deal führen.

SOFTBANK

Der japanische Konzern liebäugelt nach einem Pressebericht erneut mit der Privatisierung des Konzerns. Wie die Zeitung Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, herrscht bei den Führungskräften Frustration darüber, dass die Gesellschaft an der Börse mit einem anhaltenden Abschlag bewertet wird, im Vergleich zu den Bewertungen ihrer einzelnen Beteiligungen.

