Der Euro zeigte gegen den Dollar wieder Stärke und legte den vierten Tag in Folge zu, nachdem er seit Anfang September etwas nachgegeben hatte. Im Blick steht bereits die Fed-Entscheidung am Mittwoch, hieß es. Die ING sieht aber die lockere Politik der US-Notenbank als eingepreist an, so dass die Fed-Aussagen kaum eine weitere Schwächung des Greenback nach sich ziehen dürften. Der Dollar-Index gab 0,3 Prozent nach. Das Pfund zeigte sich stabilisiert. Stützend wirkten laut Kit Juckes von der Societe Generale Berichte, wonach der Widerstand gegen die Pläne von Premier Boris Johnson im Parlament wächst, Teile der Brexit-Vereinbarung mit der EU zu brechen. Gegen den Dollar stieg die britische Devise um 0,5 Prozent.

Der Ölpreis notierte niedriger. Der Ölkonzern BP kommt in zwei von drei Szenarien zu der Schlussfolgerung, dass sich langfristig die Nachfrage nach Öl nie mehr auf das Niveau vor der Corona-Pandemie erholen werde. Nach Ansicht der Opec wird der dramatische Wirtschaftseinbruch durch die Pandemie die globale Energienachfrage schlimmer und länger beeinträchtigen als bisher befürchtet. In ihrem Monatsbericht erhöhte die Opec ihre Schätzung für den Wegfall des weltweiten Ölbedarfs in diesem Jahr auf 9,5 Millionen Barrel pro Tag - ein Rückgang um 9,5 Prozent gegenüber dem Bedarf des vergangenen Jahres. Der Preis für das Barrel der Sorte Brent gab 0,5 Prozent nach auf 39,63 Dollar.

Der Goldpreis legte mit dem schwächelnden Dollar auf 1.959 Dollar je Feinunze zu gegenüber 1.940 Dollar am Vortag. Damit bewegte er sich weiter in einer Spanne zwischen 1.920 und 1.980 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 261.762 angegeben - ein Plus von 1.407 seit dem Vortag.

BREXIT

Im Streit um den Brexit-Vertrag und ein umstrittenes Gesetzesvorhaben seiner Regierung hat der britische Premierminister Boris Johnson der EU vorgeworfen, die territoriale Integrität des Vereinigten Königreichs zu gefährden. Die EU drohe damit, "Zollgrenzen durch unser eigenes Land" zu ziehen und "unser eigenes Land zu zerteilen", sagte Johnson am Montag im Parlament.

Premierminister Johnson ist mit seinem hochumstrittenen Plan für Änderungen am Brexit-Vertrag einen Schritt vorangekommen. Das Unterhaus in London votierte am Montagabend mit großer Mehrheit in erster Lesung für den entsprechenden Gesetzentwurf.

KONJUNKTUR CHINA

Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Gradmesser für Chinas Konsum, zogen erstmals in diesem Jahr wieder an und stiegen im August um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die vom Nationalen Statistikamt veröffentlichten Daten zeigen. Im Juli waren die Umsätze um 1,1 Prozent gesunken im Juli. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Die Industrieproduktion stieg im vergangenen Monat um 5,6 Prozent, gegenüber einem Anstieg von 4,8 Prozent im Juli, wie das Statistikamt mitteilte. Die befragten Ökonomen erwarteten ein Wachstum von 5,2 Prozent.

RUSSLAND / BELARUS

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem unter Druck stehenden belarussischen Kollegen Alexander Lukaschenko einen Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zugesagt. Bei einem Treffen im russischen Sotschi sprach Putin sich am Montag zudem für stärkere Handelsbeziehungen mit Belarus aus. Klare politische Zusagen machte er allerdings nicht. Der russische Präsident sprach sich lediglich für eine Verfassungsreform zur Lösung der Krise in Belarus aus.

PANDEMIE

Während die Welt gegen das Coronavirus kämpft, tut sie nach Ansicht eines internationalen Expertengremiums zu wenig, um sich auf die nächste Pandemie vorzubereiten. Die nächste Pandemie werde "auf jeden Fall" kommen und womöglich noch gefährlicher sein, heißt es in dem Bericht des Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) - einem von Weltgesundheitsorganisation (WHO) und Weltbank ins Leben gerufenen internationalen Expertengremium.

POLEN

Die EU-Kommission schaut mit wachsender Sorge auf die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Polen. "Ich bedaure es sagen zu müssen, aber jüngste Entwicklungen haben gezeigt, dass die Situation nicht besser geworden ist", sagte Kommissionsvize Vera Jourova am Montag im EU-Parlament.

AIRBUS

Ein Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen wird offenbar immer unwahrscheinlicher. Die Antwort auf die von der Pandemie verursachte Luftfahrt-Krise könnte andere Maßnahmen als einen Stellenabbau auf freiwilliger Basis erfordern, geht aus einem Schreiben von CEO Guillaume Faury hervor, das dieser bereits am Freitag den Mitarbeitern geschickt hatte. Der Konzern müsse sich für eine Krise wappnen, die wahrscheinlich tiefgreifender und langwieriger ausfallen werde als frühere Szenarien dies signalisiert hätten, heißt es.

AMADEUS FIRE

Der Personaldienstleister baut sein Geschäft im Bildungsbereich mit einer Übernahme aus. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde ein Vertrag zum Kauf der GFN AG abgeschlossen. GFN werde im Jahr 2020 voraussichtlich einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro bei einem neutralen operativen Ergebnis erreichen. Der Kaufpreis liege bei rund 6 Millionen Euro.

FIATCHRYSLER / PSA

haben die Bedingungen ihrer Fusion geändert, um ihre Liquidität zu schützen, nachdem beide Konzerne ihre Finanzposition nach den negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie gestärkt haben. Fiat Chrysler wird nun vor dem Abschluss der Fusion eine Bardividende von 2,9 Milliarden Euro an seine Aktionäre zahlen, statt der zuvor vereinbarten 5,5 Milliarden Euro, wie Fiat und PSA am Montag gemeinsam mitteilten. Die PSA Group erklärte sich bereit, eine Vereinbarung über die Ausgliederung ihrer 46-prozentigen Beteiligung an Faurecia vor dem Abschluss der Transaktion zu streichen. Stattdessen wird die Beteiligung im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro erst nach dem Closing ausgegliedert.

