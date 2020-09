+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1850 +0,01% 1,1849 1,1847 +5,7%

EUR/JPY 124,76 -0,13% 124,92 125,01 +2,3%

EUR/CHF 1,0758 -0,04% 1,0761 1,0762 -0,9%

EUR/GBP 0,9186 -0,05% 0,9191 0,9216 +8,5%

USD/JPY 105,27 -0,15% 105,43 105,51 -3,2%

GBP/USD 1,2900 +0,07% 1,2891 1,2858 -2,7%

USD/CNH 6,7713 -0,11% 6,7787 6,7806 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 10.792,76 -0,539 10.851,26 10.778,51 +49,7%

Der Dollar zeigte sich nach den Verlusten am Vortag stabilisiert, der Dollarindex legte leicht um 0,1 Prozent zu. Der Euro notierte bei 1,1848 Dollar nach 1,1873 am Montagabend. Die Gemeinschaftswährung kam dabei mit den US-Konjunkturdaten von ihrem Tageshoch von knapp 1,19 Dollar zurück. Im Blick stand bereits die Sitzung der US-Notenbank, die am Mittwoch ihr Ergebnis mitteilen wird. Viele Teilnehmer gehen davon aus, dass die Fed in nächster Zeit taubenhafter auftreten wird als die EZB.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 38,98 38,28 +1,8% 0,70 -32,0%

Brent/ICE 41,14 40,53 +1,5% 0,61 -33,3%

Die Ölpreise legten zu, was Teilnehmer einerseits als eine Erholungsbewegung nach den jüngsten Verlusten ansahen, zum anderen als Reaktion auf Hurrikan Sally, der sich der US-Golfküste nähert. Die IEA hat in ihrem Monatsbericht die Nachfrageprognosen gesenkt, damit aber nur wiederholt, was die Opec bereits am Vortag thematisiert hatte. Am Abend folgen nach Handelsschluss die Daten des privaten Dienstleisters API zu den Lagerbeständen in den USA. Das Barrel der Sorte WTI gewann 2,8 Prozent auf 38,32 Dollar, Brent stieg um 2,4 Prozent auf 40,57 Dollar. In Asien bauen die Ölpreise ihre Gewinne nach deutlich gesunkenen wöchentlichen US-Lagerdaten noch weiter aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.961,34 1.955,38 +0,3% +5,97 +29,3%

Silber (Spot) 27,32 27,23 +0,3% +0,09 +53,0%

Platin (Spot) 974,95 977,95 -0,3% -3,00 +1,0%

Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,1% +0,00 +8,5%

Der Goldpreis schwankte mit dem stabilen Dollar um das Vortagesniveau und blieb damit in der Spanne zwischen 1.920 und 1.980 Dollar je Feinunze. Zuletzt hatte das Edelmetall vor allem von einem schwächeren Dollar profitiert. Daneben stützten die geläufigen Unsicherheiten um Corona, Konjunktur und US-Wahlen. Die Feinunze gab 0,1 Prozent nach auf 1.954 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 263.663 angegeben - ein Plus von 1.901 seit dem Vortag.

- Die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut erwartet, dass es in Deutschland mehrere unterschiedliche Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus geben wird. Dies sei angesichts der großen Zahl von Impfstoffkandidaten "wahrscheinlich", sagte die Stiko-Vizevorsitzende Sabine Wicker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei könne es sein, dass einzelne Impfstoffe besonders für bestimmte Bevölkerungsgruppen wie etwa ältere Menschen geeignet seien.

POLITIK JAPAN

Das japanische Parlament hat den bisherigen Kabinettschef Yoshihide Suga zum neuen Ministerpräsidenten gewählt. Suga tritt die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Shinzo Abe an, der Ende August aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte.

KONJUNKTUR JAPAN

Japans Exporte haben zwar auch im August unter der schwachen weltweiten Nachfrage gelitten, allerdings fiel der Rückgang schwächer aus als befürchtet. Im Jahresvergleich rutschten die Exporte um 14,8 Prozent ab, während im Juli noch ein Einbruch von 19,2 Prozent berichtet wurde. Volkswirte hatten für den August mit einem Rückgang von 15,3 Prozent gerechnet. Für einen Lichtblick sorgten die Ausfuhren nach China, die um 5,1 Prozent zulegten.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 9,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 3,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,8 Millionen Barrel nach minus 6,9 Millionen eine Woche zuvor.

BRENNTAG

rechnet für 2020 mit einem weitestgehend stabilen operativen Ergebnis, bestenfalls mit einem leichten Anstieg. Brenntag geht für 2020 nun von einem EBITDA von 1 bis 1,04 Milliarden Euro nach 1 Milliarde im Vorjahr aus. Der aktuelle Geschäftsverlauf liege im Rahmen der Erwartungen des Vorstands, teilte das Unternehmen weiter mit. Im Juli und August habe das wechselkursbereinigte operative EBITDA knapp über dem Vorjahreswert gelegen.

DELIVERY HERO

Der Essenslieferdienst plant in seiner Konzernzentrale in Berlin einen deutlichen Mitarbeiteraufbau. "Wir haben rund 2.000 Mitarbeiter in Berlin, bis Ende kommenden Jahres werden es etwa 3.000 sein", sagte der Vorstandsvorsitzende von Delivery Hero, Niklas Östberg, der Süddeutschen Zeitung (Mittwochausgabe).

THYSSENKRUPP

prüft für seine Werkstoffsparte Materials Services Übernahmemöglichkeiten. Das hat Spartenchef Martin Stillger im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung angekündigt. Die größten Wachstumschancen sieht er in den Vereinigten Staaten, auf die zuletzt gut ein Fünftel des Gesamtumsatzes von knapp 14 Milliarden Euro entfiel.

ZURICH INSURANCE

Zurich Insurance rechnet mit nur geringfügigen Auswirkungen aus dem Urteil in Großbritannien zur Gültigkeit sogenannter Betriebsunterbrechungs-Versicherungen während der Corona-Pandemie. Die aus dem Urteil resultierende Erhöhung der Covid-19-bezogenen Schadensersatzforderungen in der Schaden- und Unfallversicherung von geschätzten 750 Millionen US-Dollar für 2020 werde sich "nicht wesentlich auf das Ergebnis" der Gruppe auswirken, teilte der Konzern mit.

HENSOLDT

Der angekündigte Börsengang der Rüstungsfirma nimmt Gestalt an. Wie der Radar-Spezialist mitteilte, sollen die neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie aus dem Bestand des Eigentümers KKR für 12 bis 16 Euro das Stück angeboten werden. Hensoldt peilt im Basisangebot für sich einen Emissionserlös von 300 Millionen Euro an, KKR dürfte 100 Millionen Euro erlösen. Die Angebotsfrist soll vom 16. bis zum 23. September laufen, der erste Handelstag ist für den 25. September vorgesehen.

APPLE

hat neue Versionen seiner Smartwatches und iPads vorgestellt. Neben der Apple Watch 6, die als Neuerung beispielsweise die Sauerstoffsättigung im Blut messen kann, wird es eine günstigere Apple Watch SE geben. Hinzu kommen das iPad der achten Generation und ein neues iPad Air.

ADOBE

hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres die Erwartungen von Analysten übertroffen. Der Nettogewinn stieg auf 955 (Vorjahr: 793) Millionen US-Dollar bzw. 1,97 (1,61) Dollar je Aktie. Auf bereinigter Basis wurde ein Gewinn von 2,57 (2,05) Dollar je Titel verbucht. Analysten hatten laut Factset mit 1,93 Dollar je Anteilsschein bzw. 2,41 Dollar auf bereinigt Basis erwartet. Der Gesamtumsatz stieg von 2,83 Milliarden Dollar auf 3,23 Milliarden. Erwartet wurden von Analysten 3,16 Milliarden Dollar.

FEDEX

Der boomende Onlinehandel hat dem US-Logistikkonzern ein hervorragendes Quartal beschert und Gewinn und Umsatz stärker steigen lassen als erwartet. In dem Dreimonatszeitraum bis Ende August konnte Fedex ein Sendungsaufkommen verzeichnen, dass normalerweise in der Weihnachtszeit erreicht wird.

KRAFT HEINZ

Der US-Nahrungsmittelkonzern trennt sich von einem Großteil seines Käsegeschäfts. Das Unternehmen veräußert die Geschäftsbereiche an die französische Groupe Lactalis SA, teilte der Konzern mit. Die verkauften Assets werden mit rund 3,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Zuvor hatten informierte Personen von dem bevorstehenden Deal und dem Volumen berichtet.

MICROSOFT

Der US-Konzern will seine Dividende um rund 10 Prozent anheben. Investoren sollen künftig pro Quartal 56 Cent je Aktie erhalten, statt zuletzt 51 Cent, wie die Microsoft Corp mitteilte.

SNOWFLAKE

Die Aktien des Cloud-Software-Anbieters werden am Mittwoch bei einem Ausgabepreis von 120 US-Dollar ihr Börsendebüt an der New York Stock Exchange feiern. Der Preis liegt wegen der hohen Nachfrage deutlich über der erhöhten Preisspanne, die Snowflake nach Aussage von informierten Personen am Dienstag auf 100 bis 110 Dollar hochgenommen haben soll.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2020 01:32 ET (05:32 GMT)