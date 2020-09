+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1769 -0,39% 1,1815 1,1837 +4,9%

EUR/JPY 123,62 -0,31% 124,01 124,16 +1,4%

EUR/CHF 1,0736 -0,10% 1,0747 1,0749 -1,1%

EUR/GBP 0,9102 -0,11% 0,9112 0,9111 +7,6%

USD/JPY 105,07 +0,09% 104,98 104,90 -3,4%

GBP/USD 1,2930 -0,30% 1,2968 1,2992 -2,4%

USD/CNH 6,7775 +0,45% 6,7472 6,7534 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 10.912,51 -0,919 11.013,76 10.985,51 +51,4%

Am Devisenmarkt waren auf den Aussagen der US-Notenbank zunächst nur verhaltene Reaktionen zu spüren. Der Dollar hatte sich vor den Aussagen etwas schwächer gezeigt, konnte schließlich jedoch Boden gut machen, was sich in einem Anstieg des Dollarindex um 0,2 Prozent ausrückte. Der Euro fiel auf ein Tagestief von 1,1786 Dollar und notierte zu Handelsschluss schließlich bei 1,1803 Dollar gegenüber 1,1847 am Dienstagabend.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,63 40,16 -1,3% -0,53 -30,8%

Brent/ICE 41,74 42,22 -1,1% -0,48 -32,3%

Der Ölpreis verbucht den zweiten Tag in Folge deutliche Aufschläge. Die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen haben entgegen den Erwartungen einen Rückgang um 4,4 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche verzeichnet, was auf eine höhere Nachfrage hindeutet. Die Benzinbestände nahmen um rund 0,4 Millionen Barrel ab. Aber auch die Hurrikan-Saison treibt die Preise. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI stieg um 5,0 Prozent auf 40,21 Dollar, Brent gewann 4,3 Prozent auf 42,26 Dollar. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise einen Teil der Gewinne wieder ab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,64 1.963,20 -1,2% -23,56 +27,8%

Silber (Spot) 26,81 27,33 -1,9% -0,52 +50,2%

Platin (Spot) 950,80 974,00 -2,4% -23,20 -1,5%

Kupfer-Future 3,02 3,06 -1,2% -0,04 +7,0%

Der Goldpreis stieg nach den Fed-Aussagen zunächst auf 1.969 Dollar von zuvor 1.961 Dollar, kam im weiteren Verlauf jedoch wieder zurück und notierte schließlich 0,1 Prozent höher bei 1.958 Dollar. Im asiatischen Handel kommt der Preis für das Edelmetall deutlicher zurück.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

BANK OF JAPAN

Die Bank of Japan (BoJ) hat ihre Einschätzung der Wirtschaftslage nach oben korrigiert: die japanische Wirtschaft ziehe nach einer schwierigen Phase, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht wurde, wieder an, teilte die Notenbank mit. Zuvor hatte die BoJ erklärt, die Wirtschaft befinde sich in einer äußerst ernsten Lage. Die Notenbank beließ ihre Geldpolitik unverändert und bestätigte, dass ihre ultralockere Haltung, die vom ehemaligen Premierminister Abe unterstützt wurde, auch unter seinem Nachfolger Suga bestehen bleibt.

BELARUS

Die in Belarus inhaftierte Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist am Mittwoch wegen "Gefährdung der nationalen Sicherheit" angeklagt worden. Sie werde bis auf Weiteres in Polizeigewahrsam bleiben, teilte die belarussische Ermittlungsbehörde mit.

DELIVERY HERO

verstärkt sein Geschäft in Lateinamerika und übernimmt das gesamte Geschäft der Lieferplattform Glovo in der Region. Inklusive einer erfolgsabhängigen Komponente von 60 Millionen Euro beläuft sich der Kaufpreis auf bis zu 230 Millionen Euro. Delivery Hero expandiert mit der Übernahme nach Peru, Ecuador, Costa Rica, Honduras und Guatemala.

CECONOMY

Der Aufsichtsrat hat Vorstandschef Bernhard Düttmann für weitere zwölf Monate bestellt. Dies sorge weiter für Stabilität bei der eingeleiteten Neuausrichtung des Konzerns, teilte Ceconomy mit. Der Prozess für die langfriste Besetzung des CEO-Posten sei bereits eingeleitet worden.

MAHLE

Der Automobilzulieferer will weltweit tausende Stellen abbauen: Der Konzern habe "globale Überkapazitäten von 7.600 Stellen ermittelt", teilte er am Mittwoch mit. Davon entfallen demnach rund 2.000 Stellen auf Deutschland sowie 1.700 weitere auf das europäische Ausland.

WALLSTREET:ONLINE

Das Aktionärsportal wird dank eines besser als erwarteten Geschäfts im zweiten Halbjahr zuversichtlicher. Die Wallstreet Online AG hob die Prognose für das laufende Jahr an. Der Vorstand erwartet im Gesamtjahr nun einen Gesamtumsatz von 24,5 bis 29,9 Millionen Euro und ein EBITDA von 4,1 bis 5,0 Millionen Euro. Bisher hatte das Unternehmen Erlöse von 22 bis 26 Millionen und ein EBITDA von 3,0 bis 3,6 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

ABN AMRO / ODDO BHF

Die niederländische ABN Amro macht beim Aktien-Brokerage-Geschäft in Benelux gemeinsame Sache mit der deutsch-französischen Oddo BHF. Wie die Banken mitteilten, legen sie ihre jeweiligen führenden Geschäfte in diesen Märkten im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammen. Darüber hinaus planen sie, ihre Partnerschaft auf den deutschen Markt auszuweiten.

INTESA SANPAOLO

will die von ihr übernommene Unione di Banche Italiane (Ubi Banca) am 5. Oktober von der Börse nehmen. Intesa hat sich im Rahmen ihrer Übernahmeofferte und dem anschließenden Sqeeze-out fast 100 Prozent des Kapitals der kleineren Konkurrentin gesichert und hatte vor wenigen Tagen angekündigt, ein Delisting zu planen.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

wird doch keine Dividende für das vergangene Jahr ausschütten. Der Empfehlung der Europäischen Zentralbank zu Dividendenausschüttungen folgend hat der Vorstand beschlossen, dass der gesamte Bilanzgewinn für 2019 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, wie das österreichische Institut mitteilte. Im Februar hatte die Bank eine Dividende von 1,00 Euro für 2019 angekündigt.

ROLLS-ROYCE

Der britische Triebwerkshersteller prüft weiterhin eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten zur Stärkung der Bilanz. Erwogen werde eine Kombination aus Schulden und Eigenkapital, teilte der Konzern mit. Eine endgültige Entscheidung sei noch nicht getroffen worden.

