Der Dollar zeigte sich nach den Vortagesgewinnen schwächer, der Dollarindex gab 0,3 Prozent nach. Der Euro notierte bei 1,1846 Dollar gegenüber 1,1766 am Donnerstagmorgen, war aber auch schon bis unter 1,1740 gefallen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,26 40,97 +0,7% 0,29 -28,0%

Brent/ICE 43,57 43,30 +0,6% 0,27 -29,4%

Die Ölpreise legten nach einem kleinen Rücksetzer wieder zu. Stützend wirkte, dass die OPEC und ihre Verbündete an den vereinbarten Produktionskürzungen festhalten wollen. Zuletzt wurden die Preise auch von unerwartet niedrigen Lagerbeständen in den USA getragen sowie der Hurrikan-Saison im Golf von Mexiko. Der Preis für ein Fass der Sorte WTI gewann 2,3 Prozent auf 41,07 Dollar, Brent stieg um 2,6 Prozent auf 43,42 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.952,16 1.942,60 +0,5% +9,56 +28,7%

Silber (Spot) 27,07 27,08 -0,0% -0,01 +51,6%

Platin (Spot) 942,38 943,00 -0,1% -0,63 -2,3%

Kupfer-Future 3,09 3,07 +0,8% +0,02 +9,5%

Der Goldpreis gab etwas nach. Hier lastete auch die Wahrnehmung, dass die US-Notenbank nicht taubenhaft genug gewesen sei. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 1.948 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 267.773 angegeben - ein Plus von 1.916 seit dem Vortag.

BELARUS

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat eine Schließung der Grenzen zu Polen und Litauen angekündigt. Die beiden EU-Länder seien kurz davor, einen Krieg anzufangen, sagte Lukaschenko laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta am Donnerstag. "Darum sind wir gezwungen, die Armee von den Straßen abzuziehen, die Hälfte der Armee in Kampfbereitschaft zu versetzen und die Grenzen nach Westen zu schließen, vor allem nach Litauen und Polen", sagte er demnach.

US-PRÄSIDENTSCHAFTSWAHL

- Das FBI hat sich besorgt gezeigt, dass vor der US-Präsidentschaftswahl die gewalttätigen Konfrontationen zwischen verfeindeten politischen Gruppen zunehmen könnten. Der Direktor der Bundespolizei, Christopher Wray, sagte am Donnerstag in einer Kongressanhörung in Washington, seine Behörde sei beunruhigt über die gewachsenen Spannungen auf den Straßen und Gruppierungen, die Proteste "kapern", um zur Gewalt anzustacheln.

- Twitter verstärkt seinen Schutz der Nutzerkonten von Politikern und Journalisten. Die Konten sollten während der Wahl "ungefährdet und sicher" bleiben, erklärte das Sicherheitsteam des Unternehmens am Donnerstag. Der Kurzbotschaftendienst wird dazu den Angaben zufolge seine Systeme zur Entdeckung und Vereitelung von Hackerangriffen modernisieren.

DELIVERY HERO

baut seine Position in Asien aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wird der Lieferdienst Foodpanda auf dem japanischen Markt in anfangs sechs Städten - Kobe, Yokohama, Nagoya, Sapporo, Fukuoka und Hiroshima - starten. Seine Präsenz in Japan will Delivery Hero kontinuierlich ausbauen.

GRENKE

Gründer und -Großaktionär Wolfgang Grenke hat das von dem Short-Seller Viceroy Research kritisierte Franchisesystem des MDAX-Konzerns verteidigt. In seinen Anfang der Woche veröffentlichten Anschuldigungen gegen Grenke moniert Viceroy, hinter dem der britische Investor Fraser Parring steht, unter anderem die "intransparente" Praxis von Grenke, Franchisenehmer zu übernehmen.

S&P hat Grenke auf ihre Beobachtungsliste für eine mögliche Abstufung gesetzt. Die Analysten erklärten, sie seien zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht in der Lage, die Stichhaltigkeit der Vorwürfe zu beurteilen. "Wir sind uns jedoch bewusst, dass die Anschuldigungen, ob sie wahr sind oder nicht, das Potenzial haben, Grenkes kurzfristige Aktivitäten zu stören. Dazu gehören mögliche Auswirkungen auf seinen Ruf, seine Geschäfte und seine Liquiditäts- und Finanzierungslage", teilte S&P weiter mit.

QIAGEN

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden die verbliebenen 80,1 Prozent der Anteile an NeuMoDx Molecular, einem Entwickler von Diagnostikinstrumenten, für 248 Millionen US-Dollar in bar erworben. Mit der Übernahme will das Unternehmen sein Portfolio an automatisierten molekularen Testlösungen auf Basis der PCR-Technologie ausbauen.

TRATON

Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre beim Lkw-Bauer MAN ist für dieses Jahr vom Tisch. Wie die Traton SE mitteilte, will sie die vollständige Integration der MAN SE erst 2021 weiter vorantreiben. Zunächst soll sich MAN auf die kürzlich angekündigte Neuausrichtung und die Bewältigung der Folgen aus der Corona-Pandemie konzentrieren.

LVMH

Der Streit zwischen LVMH und Tiffany um die Übernahme des US-Schmuckhändlers zieht weitere Kreise. Der französische Luxusgüterkonzern beantragte am Donnerstag bei einem US-Gericht, die Forderung Tiffanys nach einer Beschleunigung des entscheidenden Verfahrens über die Durchsetzung der Übernahmevereinbarung abzulehnen.

PEUGEOT / FIAT CHRYSLER

Die beiden Autobauer haben sich im Rahmen ihrer Fusion mit Exor, EFP/FFP, Bpifrance und DFG auf ein vorläufiges Verkaufsverbot ihrer Faurecia-Anteile verständigt. Der sogenannte Lock-up soll bis zum Ende des Zeitraums von sechs Monaten nach Abschluss der angestrebten Transaktion der 46-prozentigen Faurecia-Beteiligung von PSA Group an Stellentis dauern.

OMV

bekommt einen neuen Chefkontrolleur. Wie das Unternehmen mitteilte, hat Wolfgang C. Berndt seinen Rückzug als Aufsichtsratsvorsitzender und als Mitglied des Gremiums zur Hauptversammlung 2020 angekündigt. An seiner Stelle soll Mark Garrett, ehemaliger CEO der Borealis AG, in den Aufsichtsrat gewählt werden. Er sei von der Österreichischen Beteiligungs AG (ÖBAG) nominiert worden.

