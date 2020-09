Der Goldpreis kam mit dem stärkeren Dollar zurück, der das Edelemetall im internationalen Handel verteuert. Die Feinunze ermäßigte sich um 2,0 Prozent auf 1.911 Dollar, war im Tagesverlauf aber bis auf 1.882 Dollar abgesackt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 274.158 angegeben - ein Plus von 1.821 seit dem Vortag.

- Tschechiens Regierungschef Andrej Babis hat Versäumnisse bei der Bekämpfung des neuartigen Coronavirus eingeräumt. Seine Regierung habe falsch gehandelt, als sie die Corona-Maßnahmen vor den Sommerferien gelockert habe. Er habe sich von der Sommerzeit und der "allgemeinen Stimmung mitreißen" lassen.

- In Großbritannien droht nach Einschätzung von Experten ein massiver Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen, sollte sich die Bevölkerung nicht konsequent an strenge Abstandsregeln halten. Bis Mitte Oktober könnten die täglichen Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus ein Niveau von 50.000 erreichen, warnte der Chefarzt der Regierung. Die Regierung in London erhöhte die Corona-Alarmstufe von drei auf vier.

CHINA/USA

Chinas Regierung hat die Erstellung einer Schwarzen Liste forciert, die zur Bestrafung amerikanischer Technologiefirmen genutzt werden könnte. Die Führung in Peking zögere jedoch, sie einzusetzen, sagen Beamte. Einige argumentierten dafür, erst die Präsidentschaftswahlen in den USA abzuwarten. Die Debatte verdeutlicht, dass Peking weiter damit ringt, wie es auf die Trump-Administration reagieren soll, ohne die Beziehung zwischen beiden Ländern dem Zusammenbruch näherzubringen.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im August angesichts der Corona-Pandemie gesunken, wie im Juli allerdings erneut in deutlich geringerem Ausmaß als in den Monaten zuvor. Im August nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,3 Prozent ab und damit stärker als im Vormonat. Im Juli waren sie nur noch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, im Juni dagegen um 19,0 Prozent, im Mai um 19,9 Prozent und im April um 25,3 Prozent. Der Bund verbuchte im August 14,1 Prozent weniger an Steuereinnahmen und erreichte ein Aufkommen von 20,1 Milliarden Euro. Die Länder nahmen mit 26,5 Milliarden Euro dagegen um 14,1 Prozent mehr an Steuern ein.

ADIDAS/LEGO

Adidas hat sich für die neueste Version seines Schuhs ZX8000 mit dem Spielzeughersteller Lego zusammengetan.

FRESENIUS

hat Anleihen im Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro platziert. Eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im September 2026 hat einen Kupon von 0,375 Prozent. Die andere Anleihe über ebenfalls 500 Millionen Euro mit Fälligkeit im Januar 2033 ist mit 1,125 Prozent verzinst.

HEIDELCEMENT

kommt in Norwegen mit seinem vorgeschlagenen Großprojekt zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture and Storage, CCS) in einem Zementwerk zum Zuge. Norwegens Regierung will das Vorhaben Longship, an dem auch die Ölkonzerne Equinor, Shell und Total beteiligt sind, mit 16,8 Milliarden Kronen (1,54 Milliarden Euro) unterstützen.

1&1 DRILLISCH

hat angesichts stockender Verhandlungen mit Vodafone und Deutscher Telekom über eine Mitnutzung ihrer 5G-Netze nun die Bundesnetzagentur um Hilfe gebeten. Der kleinste der künftigen 5G-Mobilfunknetzanbieter rief den Regulierer auf, seine Schiedsrichterfunktion gegenüber den beiden Platzhirschen wahrzunehmen. 1&1 Drillisch beißt bei beiden Konzernen offenbar auf Granit beim Versuch, ein Deutschland-Roaming mit ihnen auszuhandeln.

ASTRAZENECA / MERCK & CO

stehen vor einem Erfolg bei ihrem gemeinsamen Krebsmedikament Lynparza. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelagentur empfahl am Montag die Zulassung von zwei zusätzlichen Indikationen für Lynparza.

LVMH

Über die Übernahme des US-Juweliers Tiffany durch LVMH wird ab Anfang nächsten Jahres verhandelt. Tiffany hat LVMH verklagt, um die 16,2 Milliarden Dollar teure Übernahme gerichtlich durchzusetzen. Zuvor hatte LVMH den Deal faktisch platzen lassen.

OMV

hat seine mittelfristigen Planungsannahmen für den Brent-Ölpreis reduziert. Dies werde zu nicht zahlungswirksamen Netto-Wertminderungen in Höhe von rund 600 Millionen Euro nach Steuern führen, die das Ergebnis im dritten Quartal belasten, einschließlich geringfügiger Wertaufholungen, teilte OMV mit.

SANTANDER

will für 2020 eine Bardividende von 0,10 Euro pro Aktie und für 2019 eine Aktiendividende in gleicher Höhe vorschlagen. Die Bardividende für dieses Jahr, die 2021 ausgezahlt werden soll, ist an Bedingungen geknüpft, darunter eine Genehmigung durch die EZB und abhängig von einem bestimmten Eigenkapitalniveau der Bank. Die Dividende für 2019 soll in neuen Aktien ausgezahlt werden und erhöht die Gesamtauszahlung für dieses Jahr auf 0,20 Euro.

