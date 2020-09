Nach dem deutlichen Preisrückgang am Vortag legten die Ölpreise im Windschatten der Aktienmärkte nun wieder etwas zu. Vor allem gestiegene Konjunktursorgen hatten am Montag die Preise unter Druck gesetzt. Ein Barrel der Sorte WTI kostete zum Settlement 39,60 Dollar, ein Anstieg um 0,7 Prozent. Brent legte um 0,7 Prozent zu auf 41,72 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.888,08 1.900,20 -0,6% -12,12 +24,4%

Silber (Spot) 23,63 24,43 -3,2% -0,79 +32,4%

Platin (Spot) 869,20 870,93 -0,2% -1,73 -9,9%

Kupfer-Future 3,03 3,06 -1,1% -0,03 +7,2%

Der feste Dollar belastete erneut den Goldpreis. Zudem dämpfte die Erholung der Aktienmärkte das Interesse am vermeintlich sicheren Hafen Gold. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,5 Prozent auf 1.903 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 275.927 angegeben - ein Plus von 1.769 seit dem Vortag.

- In der EU ist kein schnelles Ende des Flickenteppichs durch die unterschiedlichen Corona-Reisebeschränkungen der Mitgliedstaaten in Sicht. Die EU-Europaminister billigten einen "Fortschrittsbericht" der deutschen Ratspräsidentschaft zu den Verhandlungen über besser abgestimmte Maßnahmen. Demnach gibt es zwar vereinzelt eine Annäherung der Positionen. Wenig Aussicht auf Erfolg scheint aber eine gemeinsame Bewertung von Risikogebieten zu haben.

- Angesichts der Corona-Pandemie haben die G20-Staaten ihr Bekenntnis zu freiem Handel bekräftigt. Laut der 43-seitigen Erklärung vereinbarten die Handelsminister, internationale Kooperation zu stärken und auch die Belange der am wenigsten entwickelten Staaten in den Blick zu nehmen.

BREXIT

Im Streit um die von Großbritanniens Premierminister Boris Johnson geplante einseitige Änderung des Brexit-Vertrags haben die Abgeordneten des Londoner Unterhauses ein Vetorecht erwirkt. In einer Abstimmung unterstützte eine Mehrheit der Parlamentarier Anpassungen im Entwurf für ein umstrittenes Binnenmarktgesetz, das eine Zustimmungspflicht der Abgeordneten vorsieht. Zuvor hatten mehrere Parlamentarier - auch aus den Reihen von Johnsons Tories - damit gedroht, das Vorhaben zu blockieren.

KONJUNKTUR USA

US-Notenbankchef Jerome Powell hat den US-Kongress davor gewarnt, die Folgen einer ausbleibenden fiskalischen Unterstützung für die Wirtschaft zu unterschätzen. Ein großer Teil der positiven Nachrichten von konjunktureller Seite habe auf der bisherigen finanziellen Unterstützung des Staats beruht. Die meisten Konjunkturprognosen basierten auf der Annahme, dass es in den nächsten Monaten ein weiteres Stützungspaket geben werde.

TÜRKEI / GRIECHENLAND

Wegen der Spannungen um Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer hat die Türkei angekündigt, mit dem Streitpartner Griechenland Gespräche führen zu wollen. Die griechische Regierung bestätigte die bevorstehenden Gespräche.

FLEISCHBRANCHE DEUTSCHLAND

Wegen mutmaßlicher umfassender illegaler Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischbranche führt die Bundespolizei eine Großrazzia in mehreren Bundesländern durch.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 9,5 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 7,7 Millionen Barrel nach plus 3,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,6 Millionen Barrel.

RUSSSLAND/IRAN

Russland will nach dem Auslaufen des UN-Waffenembargos gegen den Iran seine militärische Kooperation mit Teheran ausbauen. Nach dem Ende des Embargos ergäben sich "neue Möglichkeiten in unserer Zusammenarbeit mit dem Iran", sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Riabkow.

DAX - SIEMENS-SPIN-OFF

Mit der Abspaltung der Siemens Energy AG von der Siemens AG ist auch eine Anpassung im DAX-Index notwendig. Siemens Energy wird deshalb am 28. September für einen Tag in den DAX-Index aufgenommen. Dies gewährleiste die Abbildbarkeit des Index für Investoren, teilte der Indexbetreiber Stoxx mit.

MEDIGENE

wird sich von etwa einem Viertel seiner Mitarbeiter trennen und die Forschungsausgaben um 2 bis 3 Millionen Euro kürzen, um den Mittelverbrauch zu reduzieren. Ziel ist es, die Finanzierung bis ins dritte Quartal 2022 sicherzustellen.

AHLERS

Der Herrenbekleidungshersteller hat umfangreiche Sparmaßnahmen beschlossen, um die Folgen des Corona-Lockdown abzufedern. Rund 80 Stellen sollen gestrichen werden, davon etwa 65 in Herford. Für das Maßnahmenpaket sollen im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 Rückstellungen von etwa 3,5 Millionen Euro notwendig werden.

KNAUS TABBERT

Die Aktie des Wohnmobil-Herstellers wird am Mittwoch mit einem Ausgabekurs von 58 Euro ihr Börsendebüt im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse geben. Er liegt damit am unteren Ende der Bookbuildingspanne von 58 bis 74 Euro. Platziert werden einschließlich Mehrzuteilungsoption 4 Millionen Stammaktien.

GLAXOSMITHKLINE / SANOFI

haben mit der kanadischen Regierung die Lieferung von bis zu 72 Millionen Dosen eines adjuvantierten Covid-19-Impfstoffes vereinbart, die im nächsten Jahr beginnen soll.

NIKE

hat im ersten Geschäftsquartal 2020/2021 weiterhin die Folgen der Corona-Krise gespürt und einen Umsatzrückgang verzeichnet, den Gewinn aber gleichwohl gesteigert. Dabei übertraf Nike die Erwartungen des Marktes, was der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Sprung von rund 13 Prozent verhalf.

TESLA

Politiker und IG Metall haben Tesla-Chef Elon Musk zur Einhaltung deutscher Tarifstandards und Arbeitnehmerrechte bei seiner künftigen Riesenfabrik bei Berlin aufgefordert. Tesla dürfe nicht "zu einem zweiten Amazon in Deutschland werden" und übliche Systeme von Mitbestimmung und Betriebsrat ignorieren.

TESLA

Tesla will den Preis für Elektrowagen dank deutlich geringerer Kosten für Batterien in den kommenden Jahren spürbar senken. CEO Elon Musk stellte während einer Firmenveranstaltung einen Preis von 25.000 Dollar für einen Elektrowagen in Aussicht. Mit einem Stromer in dieser Preisklasse und entsprechender Reichweite könnte Tesla zum weltgrößten Autokonzern aufsteigen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2020 01:31 ET (05:31 GMT)