+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1654 -0,04% 1,1659 1,1678 +3,9%

EUR/JPY 122,86 -0,02% 122,88 123,05 +0,8%

EUR/CHF 1,0765 -0,08% 1,0774 1,0782 -0,8%

EUR/GBP 0,9174 +0,08% 0,9167 0,9158 +8,4%

USD/JPY 105,43 +0,07% 105,35 105,37 -3,1%

GBP/USD 1,2703 -0,16% 1,2724 1,2752 -4,1%

USD/CNH 6,8302 +0,04% 6,8277 6,8182 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 10.290,76 0,415 10.248,26 10.444,51 +42,7%

Der Dollar konnte mit den andauernden Unsicherheiten als vermeintlich sicherer Währungshafen weiter punkten. Der Dollarindex legte erneut um 0,4 Prozent zu. Der Euro notierte mit etwa 1,1660 Dollar deutlich unter der 1,17er-Marke. Belastet wurde die Gemeinschaftswährung vor allem von den steigenden Corona-Infektionszahlen in Europa, wie es hieß.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,66 39,93 -0,7% -0,27 -30,2%

Brent/ICE 41,50 41,77 -0,6% -0,27 -32,7%

Die Ölpreise legten nach der Veröffentlichung offizieller US-Rohöllagerbestände zunächst etwas zu, kamen aber im Sog der fallenden Aktienmärkte und des steigenden Dollar wieder zurück. Die Bestände waren stärker geschrumpft als erwartet, was auf eine höhere Nachfrage hindeutet. Verstärkte Lockdown-Maßnahmen dürften den Ölbedarf jedoch wieder mindern, hieß es. Das Barrel der Sorte WTI kostete zum Settlement 39,93 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr als am Vortag. Brent legte 0,1 Prozent zu auf 41,77 Dollar. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag liegen die Preise rund 1 Prozent im Minus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.852,61 1.863,42 -0,6% -10,81 +22,1%

Silber (Spot) 21,98 22,88 -3,9% -0,90 +23,1%

Platin (Spot) 836,28 842,50 -0,7% -6,23 -13,3%

Kupfer-Future 2,96 2,99 -1,1% -0,03 +4,8%

Der Goldpreis profitierte nicht von den Konjunktursorgen im Zusammenhang mit der Pandemie, sondern gab mit der andauernden Dollarstärke deutlich nach. Die Feinunze verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 1.862 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AUSTRALIEN

Die australische Regierung ändert wegen der Auswirkungen der Corona-Krise ihre Haushaltspolitik. Statt sich auf das Erwirtschaften von Haushaltsüberschüssen zu konzentrieren, liegt die Priorität nun darauf, die Arbeitslosenquote nachhaltig unter 6 Prozent zu drücken.

BAUKINDERGELD DEUTSCHLAND

Wegen der Corona-Krise hat die Bundesregierung die Frist für das Baukindergeld um drei Monate auf Ende März kommenden Jahres verlängert.

CORONA-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 278.070 angegeben - ein Plus von 2.143 seit dem Vortag.

- Ab Oktober wird die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen stärker kontrolliert. Darauf haben sich Vertreter von Bund, Ländern, Verkehrsbetrieben und Kommunen geeinigt.

EU-FLÜCHTLINGSPOLITIK

Die EU-Kommission hat ein Paket an Maßnahmen vorgeschlagen, das schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen und mehr Abschiebungen vorsieht. Bundesinnenminister Horst Seehofer sieht in dem vorgeschlagenen Migrationspakt eine "gute Grundlage" für Gespräche innerhalb der EU. Derwill nimmt Frankreich 500 Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos auf.

USA

US-Präsident Donald Trump hat es abgelehnt, eine friedliche Machtübergabe im Fall seiner Wahlniederlage im November zuzusagen. Auf eine entsprechende Reporterfrage sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus lediglich: "Nun, wir werden sehen, was passiert."

AUTOMARTKT USA

Kalifornien will ab dem Jahr 2035 den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren verbieten. Dann sollen im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat nur noch neue Pkw und kleinere Lastfahrzeuge verkauft werden dürfen, die emissionsfrei sind. Alle neuen mittelgroßen und großen Lkw sollen demnach ab 2045 keine Benzin- oder Dieselmotoren mehr haben.

VOLKSWAGEN

Die Tochter VW Brasilien hat sich im Rechtsstreit mit früheren Arbeitern wegen Kollaboration des Unternehmens mit der Militärdiktatur (1964-1985) auf einen Vergleich über 5,5 Millionen Euro geeinigt, wie Süddeutsche Zeitung, NDR und SWR berichten.

GRENKE

Der britische Spekulant und Leerverkäufer Fraser Perring wettet weiter gegen den Leasingspezialisten Grenke. "Ich kann nur Geld verdienen, wenn ich meine Positionen schließe, aber bei Grenke ist das noch nicht der Fall", sagte Perring der Wirtschaftswoche auf die Frage, wie viel Geld er durch den Kurssturz bei Grenke verdient habe. Er habe "keinen Zweifel" daran, dass der Kurs weiter falle, sagte Perring. Perrings Analysehaus Viceroy Research hatte Mitte September einen Bericht über Grenke veröffentlicht, in dem dem MDAX-Konzern unter anderem Bilanzbetrug vorgeworfen wurde. Grenke hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

HELLA

Nachfolgend die Zahlen für das erste Quartal 2020/21 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj 1Q20/21 ggVj 1Q19/20

Umsatz 1.344 -14% 1.376 -12% 1.570

EBIT bereinigt 56 -49% 54 -51% 111

EBIT -115 -- -59 -- 111

Ergebnis nach Steuern/Dritten -88 -- -- -- 77

Ergebnis je Aktie -0,79 -- 0,35 -49% 0,69

Der Ausblick auf die kommenden Monate stimme "verhältnismäßig positiv", sagte Hella-CEO Rolf Breidenbach. Die Anzeichen für eine gewisse Markterholung im Laufe des aktuellen Geschäftsjahres hätten sich zuletzt weiter verdichtet. Für das Geschäftsjahr plant die Hella GmbH & Co KGaA mit einem währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz von 5,6 Milliarden bis 6,1 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll 4,0 Prozent bis 6,0 Prozent erreichen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND

Das 5G-Netz von Telefonica Deutschland geht am 3. Oktober für die Kernmarke O2 an den Start. Es soll über rund 150 Stationen zunächst in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt und Köln verfügbar sein. In den kommenden Monaten will Telefonica Deutschland den 5G-Ausbau weiter vorantreiben.

IPO/HENSOLDT

Die Aktien der Rüstungsfirma kommen zum Preis von 12,00 Euro an den Markt. Das liegt am unteren Ende der zuvor genannten Spanne von 12 bis 16 Euro.

JP MORGAN

Die US-Großbank steht offenbar kurz vor einer Milliardenzahlung zur Beilegung von Manipulationsvorwürfen. In den Gesprächen mit der Justiz und den Regulierungsbehörden wegen der Manipulation von Preisen für Rohstoffe und Anleihen nähere sich die Bank einem Vergleich, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Einer der Informanten sagte, JP Morgan würde rund 1 Milliarde Dollar zahlen.

