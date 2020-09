Die Schweizer haben mit großer Mehrheit eine Begrenzung der Personenfreizügigkeit zwischen ihrem Land und der EU abgelehnt. Nach offiziellen Angaben stimmten in einer Volksabstimmung am Sonntag 61,7 Prozent der Wähler gegen eine entsprechende Initiative der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP). EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte das klare Ergebnis als "positives Signal". Eine Mehrheit für die Initiative hätte schwerwiegende Folgen für die Beziehungen mit der EU gehabt.

USA

In den USA sind inzwischen mehr als sieben Millionen Corona-Fälle bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit.

FLÜCHTLINGSKRISE

Die Bundesregierung stellt für die kommenden vier Jahre offenbar 64,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um die Folgen des Flüchtlingszustroms seit 2015 zu bewältigen. Das geht aus einer Aufstellung des Bundesfinanzministeriums hervor, wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet. Für 2021 sieht Bundesfinanzminister Olaf Scholz demnach 20,1 Milliarden Euro vor, für das Jahr darauf 16,4 Milliarden Euro. 2023 seien noch einmal 16,2 Milliarden Euro eingeplant, bevor die Ausgaben für Asylbewerber 2024 auf 11,8 Milliarden Euro sinken würden.

ARMENIEN / ASERBAIDSCHAN

Angesichts der neu entflammten Gefechte in der Unruheregion Berg-Karabach hat nach Armenien auch Aserbaidschan das Kriegsrecht verhängt. "Das Kriegsrecht tritt um Mitternacht in Kraft", erklärte Präsidentensprecher Hikmet Hadschijew am Sonntagabend in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Außerdem wurde nach seinen Angaben für mehrere große Städte, darunter Baku, sowie Gebiete in der Nähe der Frontlinie in Berg-Karabach eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

BELARUS

Die Polizei in Belarus hat bei erneuten Protesten gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko rund 200 Demonstranten festgenommen. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums in Minsk am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Am Samstag hatte es bei Demonstrationen, an denen hauptsächlich Frauen teilnahmen, bereits 150 Festnahmen gegeben.

BELARUS SANKTIONEN

Die drei baltischen Staaten haben ihre Sanktionen gegen Belarus am Freitag erweitert. Wegen der gefälschten Präsidentschaftswahl und der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste von Regierungsgegnern verhängten Litauen, Lettland und Estland Einreiseverbote gegen rund hundert weitere Menschen aus Belarus. Darunter seien Richter, Staatsanwälte, Polizisten und Vertreter der Regierung, erklärte das litauische Außenministerium.

INNENPOLITIK ISRAEL

In Israel sind trotz des zweiten landesweiten Lockdowns wieder tausende Gegner von Regierungschef Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. Mehrere tausend Menschen versammelten sich am Samstagabend vor Netanjahus Residenz in Jerusalem und forderten seinen Rücktritt. Landesweit gab es noch hunderte kleinere Protestaktionen. Netanjahu steht wegen Korruptionsvorwürfen und seines Managements der Coronavirus-Krise in der Kritik.

INNENPOLITIK LIBANON

Im Libanon ist der jüngste Versuch zur Bildung einer Regierung gescheitert. Der designierte Ministerpräsident Mustapha Adib gab am Samstag den Auftrag zur Regierungsbildung zurück. Es sei ihm nicht möglich gewesen, die Hoffnungen der Bevölkerung auf die Bildung einer reformorientierten Regierung zu erfüllen, sagte Adib in einer Fernsehansprache.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat die erzkonservative Bundesrichterin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin nominiert. Barrett soll den durch den Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg frei gewordenen Platz am Obersten Gerichtshof einnehmen, wie Trump am Samstag in Washington bekanntgab. Er bezeichnete die 48-jährige Katholikin und Mutter von sieben Kindern als "einen der brillantesten und talentiertesten juristischen Köpfe" des Landes.

SCHWEIZ / EU

Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung am Sonntag einer Prognose zufolge mit großer Mehrheit eine Initiative abgelehnt, die eine Einschränkung der Personenfreizügigkeit zwischen ihrem Land und der EU vorgesehen hatte. Nach einer Berechnung des Instituts gfs.bern stimmten 63 Prozent der Teilnehmer mit "Nein". Eine Mehrheit für die von der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP) eingebrachten Initiative hätte schwerwiegende Folgen für die Beziehungen mit der EU gehabt.

TERRORANSCHLAG FRANKREICH

Nach dem islamistischen Angriff vor dem früheren Sitz der Satirezeitung "Charlie Hebdo" in Paris hat der Hauptverdächtige die Tat gestanden. Der nach dem Angriff festgenommene Mann übernehme "die Verantwortung für seine Tat", hieß es am Samstag aus Ermittlerkreisen. Als Motiv habe er die erneute Veröffentlichung umstrittener Mohammed-Karikaturen durch "Charlie Hebdo" genannt, die er "nicht ertragen" habe.

FED

Das US-Bankensystem habe die Coronavirus-Pandemie und den daraus resultierenden wirtschaftlichen Schaden bisher gut überstanden, sagte die Präsidentin der Federal Reserve von Kansas City, Esther George. Das bedeute jedoch nicht, dass die Branche in den kommenden Monaten keine Probleme haben werde.

RATING UNGARN

Die Ratingagentur Moody's ist optimistischer, was die Aussichten der ungarischen Wirtschaft angeht. Die Analysten haben daher den Ausblick für Ungarn auf Positiv von Stabil angehoben und die Bonitätsnote Baa3 bekräftigt. Das Land habe seine öffentliche und externe Schuldenposition verbessert.

RATING GROSSBRITANNIEN

Die Ratingagentur Fitch hat das Rating AA- mit negativem Ausblick für Großbritannien bekräftigt. Die britische Wirtschaft sei zwar breit aufgestellt und hoch entwickelt, dem stehe aber eine hohe und wachsende öffentliche Verschuldung gegenüber. Das Haushaltsdefizit werde sich wegen Corona in diesem Jahr deutlich vergrößern und in den kommenden Jahren auf über 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts wachsen. Wenn sich die Wirtschaftsbeziehungen zur EU änderten, werde dies die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie erschweren.

RATINGS POLEN / SERBIEN

Fitch bestätigte die Bonitätsnote A- mit stabilem Ausblick für Polen. Am Rating BB+ für Serbien mit stabilem Ausblick hielt Fitch ebenfalls fest.

HANDELSKONFLIKT USA / CHINA

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China verschärft sich weiter. Das US-Handelsministerium hat US-Chipunternehmen mitgeteilt, dass sie Lizenzen einholen müssen, bevor sie bestimmte Technologien an Chinas größten Hersteller von Halbleitern, SMIC, exportieren dürfen. Das Handelsministerium legte diese Anforderung in einem Brief an die Computerchip-Industrie am Freitag dar. In dem Schreiben heißt es, dass Exporte an die Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) oder Tochtergesellschaften Gefahr laufen, für chinesische militärische Aktivitäten genutzt zu werden.

JUSTIZ DEUTSCHLAND / EU

Die EU-Kommission kritisiert in ihrem für Mittwoch erwarteten Rechtsstaatsbericht auch Entwicklungen in Deutschland. Eines der Mängel sei das Weisungsrecht von Landesjustizministern gegenüber Staatsanwälten, sagte die zuständige Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova dem Spiegel. "Justizminister sind nun mal Politiker, deshalb ist die Versuchung für sie groß, politischen Einfluss auszuüben." Daher könnten deutsche Staatsanwälte keine europäischen Haftbefehle ausstellen.

KOHLEBERGBAU POLEN

Polen will bis zum Jahr 2049 den Kohlebergbau einstellen. Darauf einigten sich die nationalkonservative Regierung und Arbeitnehmervertreter am Freitag, wie Dominik Kolorz, Regionalpräsident der Gewerkschaft Solidarnosc, vor Journalisten verkündete. Bis zur Schließung der letzten Grube soll der für die polnische Wirtschaft wichtige Industriezweig weiter staatlich gefördert werden.

KONJUNKTUR CHINA

Die Gewinne in der chinesischen Industrie sind im August mit einem etwas langsameren Tempo gestiegen. Sie legten um 19,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu nach einem Plus von 19,6 Prozent im Juli, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Belastet hätten niedrigere Exporte, aufgrund von Schwierigkeiten bei der Wiedereröffnung von Produktionsstätten im Ausland, hieß es. Für die ersten acht Monate steht ein Minus von 4,4 Prozent zu Buche.

DAIMLER

Der frühere Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche will nun doch nicht den Vorsitz des Aufsichtsrats bei dem Autokonzern übernehmen. "Ich habe mich gefragt, ob ich dem Unternehmen einen Dienst tue. Und ob ich mir einen Gefallen tue, wenn ich diese Aufgabe jetzt übernehme", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" laut Vorabmeldung vom Samstag. "In letzter Konsequenz habe ich mich entschieden, dass ich das nicht will, dass ich darauf verzichte."

BAYER

unterstützt den "Green Deal" der EU-Kommission. Die geplante Erhöhung des europäischen CO2-Einsparziels auf minus 55 Prozent bis 2030 sei richtig, sagte der für die Sparte Crop Science zuständige Bayer-Vorstand Liam Condon in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt. "Wir haben uns bei Bayer ohnehin vorgenommen, bis 2030 klimaneutral zu produzieren."

SIEMENS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)