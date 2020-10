Der Dollar, in Krisenzeiten als Fluchtwährung gesucht, wurde verkauft. Der Dollar-Index sank um 0,2 Prozent. Der Euro notierte im späten US-Handel bei 1,1749 Dollar. Weiter unter Druck stand das Pfund. Wegen der geplanten einseitigen Änderung am Brexit-Vertrag hat die EU nun ein rechtliches Verfahren gegen Großbritannien gestartet, was die Stimmung für die britische Währung zusätzlich belastete. Zum Dollar fiel das Pfund von rund 1,2950 Dollar auf 1,2892.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 37,74 38,72 -2,5% -0,98 -33,6%

Brent/ICE 40,15 40,93 -1,9% -0,78 -34,5%

Die Ölpreise fielen auf den tiefsten Stand seit zwei Wochen. Erneut belastete das Überangebot. Dazu kamen wieder steigende Sorgen in Bezug auf die globale Erholung der Konjunktur. Beobachter verwiesen auch auf eine Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters, wonach die Opec-Staaten ihre Ölförderung im September um 160.000 Barrel pro Tag erhöht haben. Ursächlich dafür seien Libyen und Iran, die von den vereinbarten Fördermengenkürzungen ausgenommen seien. Ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 3,9 Prozent auf 38,67 Dollar. Brent gab um 3,3 Prozent auf 40,90 Dollar nach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,56 1.906,15 -0,2% -3,59 +25,4%

Silber (Spot) 23,79 23,93 -0,6% -0,14 +33,3%

Platin (Spot) 891,43 900,50 -1,0% -9,08 -7,6%

Kupfer-Future 2,85 2,86 -0,6% -0,02 +0,8%

Der Goldpreis wurde gestützt vom leicht nachgebenden Dollar. Die Feinunze eroberte die Marke von 1.900 Dollar zurück und notierte 1,0 Prozent höher bei 1.905 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wegen der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen droht in Paris ab Montag die Ausrufung der höchsten Warnstufe. In ganz Frankreich wurden nach seinen Angaben erneut mehr als 15.000 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden registriert - knapp unter dem Höchststand von mehr als 16.000 aus der vergangenen Woche.

- Nach der Infektion einer engen Mitarbeiterin mit dem Coronavirus begibt sich US-Präsident Donald Trump in Quarantäne. Wegen der Ansteckung der Beraterin Hope Hicks würden er und First Lady Melania Trump "den Quarantäne-Prozess beginnen", schrieb der Präsident am Donnerstagabend (Ortszeit) via Twitter. Wie lange sie voraussichtlich in Isolation sein werden, teilte er nicht mit. Ärzte empfehlen im Allgemeinen eine Dauer von bis zu 14 Tagen.

EU-GIPFEL

Der EU-Gipfel hat sich auf die Verhängung der seit Wochen blockierten Sanktionen zu Belarus und eine gemeinsame Position im Konflikt mit der Türkei um Erdgas-Bohrungen im Ost-Mittelmeer geeinigt. Zypern gab in der Nacht zum Freitag sein Veto gegen die Belarus-Strafmaßnahmen auf. Die Staats- und Regierungschefs akzeptierten dafür eine Drohung mit Sanktionen gegen die Türkei. Zudem wurde der Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny verurteilt.

US-HILFSPAKET

Die Demokraten im amerikanischen Repräsentantenhaus haben ein 2,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm durch das Repräsentantenhaus geboxt. Allerdings wird das Stimuluspaket im US-Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben, nicht einmal beraten werden, Mehrheitsführer Mitch McConnell hat es bereits als zu teuer abgelehnt. Für die Demokraten könnte das Paket aber als Grundlage dienen im Schlussspurt der Abgeordneten für die bevorstehende Wahl im November.

US-FLÜCHTLINGSPOLITIK

US-Präsident Donald Trump hat die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen auf ein Rekordtief gesenkt. Wie das Außenministerium in Washington mitteilte, sollen im am Donnerstag begonnenen Haushaltsjahr 2021 nur noch 15.000 Flüchtlinge über ein spezielles Aufnahmeprogramm in die USA kommen dürfen. Unter Ex-Präsident Barack Obama waren noch mehr als 100.000 Menschen aufgenommen worden.

US-WAHLKAMPF

US-Präsident Donald Trump sträubt sich nach dem chaotischen ersten Fernsehduell mit seinem Wahl-Herausforderer Joe Biden gegen Regeländerungen bei den Debatten. "Warum sollte ich der Debatten-Kommission erlauben, die Regeln für die zweite und dritte Debatte zu ändern, wenn ich die erste so leicht gewonnen habe?", schrieb der Republikaner am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

US-WAHLKAMPF / FACEBOOK

Facebook hat Wahlwerbung von US-Präsident Donald Trump mit kritischen Äußerungen gegen Flüchtlinge entfernt. Facebook erklärte am Donnerstag zur Begründung, die Plattform erlaube nicht, dass Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Einwanderungsstatus als Bedrohung für "Sicherheit, Gesundheit und Leben" anderer dargestellt würden.

POLITIK FRANKREICH / TÜRKEI

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat die Regierung in Ankara aufgefordert, Aufklärung über die mutmaßliche Verlegung von dschihadistischen Kämpfern aus Syrien nach Berg-Karabach zu schaffen. Damit sei "eine rote Linie überschritten worden", sagte Macron in der Nacht zum Freitag beim EU-Gipfel im Brüssel. Macron führte Geheimdienstberichte ins Feld, wonach 300 Kämpfer "dschihadistischer Gruppen" nach Berg-Karabach verlegt worden sein sollen.

POLITIK GRIECHENLAND / TÜRKEI

Vor dem Hintergrund des Konflikts um Gas-Erkundungen im Mittelmeer haben sich Griechenland und die Türkei auf einen Mechanismus zur militärischen Konfliktvermeidung verständigt. Wie die Nato mitteilte, trat die bilaterale Vereinbarung am Donnerstag in Kraft. Der Mechanismus solle "das Risiko von Zwischenfällen und Unfällen im östlichen Mittelmeer verringern".

POLITIK ISRAEL / LIBANON

Die sich formal noch im Kriegszustand befindenden Nachbarstaaten Israel und Libanon haben vereinbart, Gespräche über ihre umstrittenen Land- und Seegrenzen aufzunehmen. Die Einigung sei "das Ergebnis von fast drei Jahren intensiver diplomatischer Bemühungen" durch Washington, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Donnerstag.

RECHTEEXTREMISMUS DEUSCHLAND

Zu den drei Mitarbeitern des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, die des Rechtsextremismus verdächtigt werden, zählt auch eine ehemalige Führungskraft. Einer der Beschuldigten habe "eine teamleitende Funktion" ausgeübt, sagte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). Alle drei seien Beamte im gehobenen Dienst gewesen. Inzwischen seien sie aber versetzt worden. In einem Fall gebe es ein Dienstverbot.

PKW-MAUT DEUTSCHLAND

Im Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Maut haben sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die Betreiberfirmen in zentralen Fragen widersprochen. Firmenvertreter sagten in der bis tief in die Nacht zum Freitag fortdauernden Marathonsitzung aus, sie hätten Scheuer bei einem Treffen im November 2018 angeboten, die Unterzeichnung der Mautverträge bis zum Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu verschieben. Sie brachten Scheuer damit stark unter Druck. Der Minister wies die Darstellungen vehement zurück.

WIEDERVEREINIGUNG DEUTSCHLAND

30 Jahre nach der Wiedervereinigung hält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Zusammenhalt in Deutschland für eine weiterhin große Zukunftsaufgabe. "Wir werden sehr viel Kraft für einen solchen Zusammenhalt aufbringen müssen", sagte Merkel in einem Interview des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Freitagsausgaben).

5G FRANKREICH

Frankreich hat durch eine Frequenz-Versteigerung für den neuen Mobilfunkstandard 5G insgesamt rund 2,8 Millionen Euro eingenommen. Der größte französische Anbieter Orange - die ehemalige staatliche Telekom - sicherte sich demnach den größten Teil der verbleibenden 5G-Frequenzen. Der Erlös für den französischen Staat übertraf damit die erhofften Einnahmen von mindestens 2,2 Milliarden Euro.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Der Einzelhandelsumsatz fiel im August um 4,0 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 4,2 Prozent gerechnet.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Arbeitslosenquote lag im August bei 3,0 Prozent, was den Erwartungen der Analyten entsprach.

GRENKE

hat im dritten Quartal ein Neugeschäft von 517,6 Millionen Euro erzielt und damit 24,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Mit einem Niveau von 75,4 Prozent des Vorjahresquartals lag das Neugeschäftsvolumen aber über der vom Vorstand zuletzt kommunizierten Größenordnung von rund 70 Prozent des Vorjahresquartals, wie das Leasingunternehmen mitteilte. Beim Neugeschäftsvolumen handelt es sich um die Summe der Anschaffungskosten aller neu erworbenen Leasinggegenstände.

TUI

Der Reisekonzern hat noch keine Entscheidung über eine mögliche Kapitalerhöhung getroffen. Angesichts des volatilen Marktumfeldes infolge der COVID-19-Krise prüfe man verschiedene Maßnahmen, um Bilanzstruktur und Fälligkeitsprofil der Verbindlichkeiten zu optimieren, teilte der Konzern mit. Zu den erwogenen Maßnahmen gehöre auch eine kurz- oder mittelfristige Kapitalerhöhung, deren Volumen aber sehr deutlich geringer als die in der Presse bisweilen genannten 1 bis 1,5 Milliarden Euro ausfallen würde, hieß es weiter.

AMAZON

Der Internet-Versandhändler hat im Zuge seiner Tests von Mitarbeitern mehr als 19.000 Infizierte mit dem Coronavirus in den eigenen Reihen entdeckt. Das seien aber weniger als erwartet, teilte der US-Konzern mit. Amazon testet seine Mitarbeiter seit März und hat vor einem Monat damit begonnen, eigene Labore für die Tests hochzufahren, um bis November auf 50.000 Tests täglich zu kommen.

GOLDMAN SACHS

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 02, 2020 01:30 ET (05:30 GMT)