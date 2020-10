Schwach - Nach einem richtungarmen Start sind die Kurse an der Wall Street am Dienstag im späten Verlauf nach unten abgedreht. Grund war die Twitter-Mitteilung von US-Präsident Donald Trump, dass die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket gescheitert sind. Boeing drehten nach Gewinnen von über 3 Prozent nach unten ab und verloren schließlich 6,8 Prozent. Hier belasteten Aussagen des Konzerns, dass er wegen der Corona-Pandemie in der kommenden Dekade einen Einbruch der Nachfrage nach Jetlinern um 2.000 erwartet. Hinzu kamen Medienberichte, denen zufolge American Airlines das Training ihrer Piloten für die Boeing-Problemmaschine 737 MAX verschieben wird. Die Aktie von General Electric sackte um 3,7 Prozent ab. Dem Industriekonzern droht Ungemach. Die US-Börsenaufsicht SEC erwägt eine Zivilklage wegen möglicher Verstöße gegen die Wertpapiergesetze. Die Aktien der großen Tech-Unternehmen Amazon (-3,1 Prozent), Alphabet (-2,1 Prozent), Facebook (-2,3 Prozent) und Apple (-2,9 Prozent) litten unter Berichten, wonach ein Unterausschuss des Repräsentantenhauses nach einer mehr als einjährigen Untersuchung eine Aufspaltung der Konzerne empfehlen und das Ausmaß künftiger Akquisitionen begrenzen will.

Der US-Rentenmarkt erholte sich von seinem Schwächeanfall des Vortages, als die positiven Trump-Schlagzeilen die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit Juni hievten. Nun half das gescheiterte Corona-Paket den Notierungen aufwärts. Die Rendite ging um 4 Basispunkte auf 0,75 Prozent zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1732 -0,01% 1,1733 1,1784 +4,6%

EUR/JPY 124,03 +0,08% 123,93 124,44 +1,7%

EUR/CHF 1,0771 -0,03% 1,0775 1,0778 -0,8%

EUR/GBP 0,9103 -0,08% 0,9111 0,9096 +7,6%

USD/JPY 105,72 +0,08% 105,63 105,61 -2,8%

GBP/USD 1,2888 +0,10% 1,2874 1,2956 -2,8%

USD/CNH 6,7421 -0,10% 6,7488 6,7338 -3,2%

Bitcoin

BTC/USD 10.607,76 0,376 10.568,01 10.682,01 +47,1%

Am Devisenmarkt zog der Dollar als sicherer Hafen an, nachdem Trump das Scheitern eines Corona-Hilfspakets mitgeteilt hatte. Gegen den Euro legte er um 0,3 Prozent zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,93 40,67 -1,8% -0,74 -29,8%

Brent/ICE 42,04 42,65 -1,4% -0,61 -31,4%

Die Hoffnung auf das Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes hatte dem Öl am Vortag die höchsten Tagesgewinne seit Mai beschert, unterstützt von nachlassender politischer Unsicherheit. Rückenwind kam nun vor allem vom Tropensturm Delta, der die Ölproduktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte, und von Streiks bei norwegischen Erdölförderanlagen. Am Dienstag stiegen die Preise zunächst weiter. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 2,4 Prozent und europäisches Referenzöl der Sorte Brent um 2,0 Prozent. Nachdem der Branchenverband API aber einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hatte, geraten die Preise unter Druck.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.884,55 1.877,79 +0,4% +6,76 +24,2%

Silber (Spot) 23,52 23,10 +1,8% +0,42 +31,8%

Platin (Spot) 867,88 852,00 +1,9% +15,88 -10,1%

Kupfer-Future 2,94 2,96 -0,8% -0,02 +4,0%

Die Feinunze Gold gab nach der Montagsrally um 1,4 Prozent ab, der Preis des Edelmetalls sank wieder unter die Marke von 1.900 US-Dollar. Gold hatte am Vortag von der Dollarschwäche profitiert, nun lastete der feste Dollar auf dem Preis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 306.086 angegeben - ein Plus von 2828 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 307.127 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9562 Todesfälle und damit 16 mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9550 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 267.700.

- Wegen rasant steigender Corona-Infektionszahlen in der Hauptstadt hat der Berliner Senat neue Beschränkungen beschlossen. Ab Samstag müssten zwischen 23.00 und 06.00 Uhr alle Stellen geschlossen bleiben, "wo man Alkohol kaufen könnte", sagte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Dienstag nach einer Sondersitzung des Senats. Das gelte etwa für Bars und Restaurants, Supermärkte und die in Berlin Spätis genannten Kioske. Tankstellen dürften im fraglichen Zeitraum nur Benzin und Ersatzteile verkaufen.

- Die Europäische Zentralbank (EZB) betrachtet die höheren Corona-Infektionszahlen im Euroraum nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane als eine "neue Herausforderung". "Der Wiederanstieg der Infektionszahlen und die damit verbundenen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen stellen neue Herausforderungen dar, vor allem die besonders stark von Abstandsregeln betroffenen Sektoren", sagte Lane.

- Die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA hat die Hoffnung auf die schnelle Zulassung eines Corona-Impfstoffs gedämpft. Die Behörde veröffentlichte ihre Richtlinien für die beschleunigte Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Demnach müssen die Hersteller, die einen Impfstoff in der dritten und letzten Testphase an tausenden Menschen erproben, eine Nachbeobachtungszeit von mindestens zwei Monaten nach der zweiten Impfdosis einplanen, um ausreichend Daten "zur Bewertung des Risiko-Nutzen-Profils eines Impfstoffs" zu erheben.

KONJUNKTUR SPANIEN

Die Corona-Krise trifft Spanien wirtschaftlich noch stärker als zunächst angenommen. Die Regierung senkte ihre Prognose für das Gesamtjahr weiter. Sie rechnet nun mit einem Minus von 11,2 Prozent. Im April war sie noch von einem Minus von 9,2 Prozent ausgegangen.

CO2-ZIELE EU

Die EU-Staaten könnten ihre Entscheidung über eine Erhöhung des Klimaziels für 2030 hinauszögern. Der EU-Gipfel "wird auf seiner Dezembertagung auf dieses Thema zurückkommen", heißt es in einem ersten Entwurf für eine gemeinsame Erklärung des nächsten Gipfels der Staat- und Regierungschefs nächste Woche, welcher der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag vorlag. Bis dahin soll demnach weiter an einer gemeinsamen Position aller Mitgliedstaaten gearbeitet werden.

EU / WESTBALKANSTAATEN

Die EU-Kommission hat einen neun Milliarden Euro schweren Investitionsplan für die Beitrittsländer auf dem westlichen Balkan beschlossen. Die Mittel sollten Projekte in den Bereichen Verkehrsverbindungen, Energie sowie beim ökologischen und digitalen Wandel fördern, erklärte EU-Erweiterungskommissar Oliver Várhelyi.

BEZIEHUNGEN TÜRKEI / EU

Die Türkei hat sich im vergangenen Jahr nach Einschätzung der EU-Kommission weiter vom Ziel einer Mitgliedschaft in der EU entfernt. Es gebe "schwerwiegende Rückschritte in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Grundrechte und bei der Unabhängigkeit der Justiz", erklärte die Behörde zu ihrem jährlichen Bericht zu den EU-Erweiterungskandidaten.

POLITIK DEUTSCHLAND

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) drohen nach dem Debakel um die Pkw-Maut bei einem weiteren Prestigeprojekt ernste Probleme, berichtet die SZ. Danach wird die vor zwei Jahren gegründete Autobahn GmbH, die vom 1. Januar an die gesamte Betreuung des Autobahnnetzes in Deutschland von den Ländern übernehmen soll, von einer Gehälter-Affäre erschüttert.

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Donald Trump hat die Verhandlungen mit den oppositionellen Demokraten für ein neues Corona-Hilfspaket abgebrochen. Trump schrieb am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter, er habe seine Unterhändler angewiesen, die Gespräche bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November einzustellen.

BERGKARABACH-KONFLIKT

In der Hauptstadt der selbst ernannten Republik Berg-Karabach hat es in der Nacht zum Mittwoch erneut schwere Angriffe gegeben. Fast stündlich heulten in Stepanakert die Alarmsirenen, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Kurz darauf waren jedes Mal schwere Explosionen zu hören. Unklar war zunächst, ob es sich um Raketen-, Artillerie- oder Luftangriffe handelte.

Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan macht derweil die Türkei für die Eskalation des Konflikts um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach verantwortlich. "Ohne das aktive Eingreifen der Türkei wäre es nicht so weit gekommen", sagte Paschinjan der Nachrichtenagentur AFP. Aserbaidschans Entschluss, "einen Krieg zu beginnen", sei durch die "volle Unterstützung der Türkei" motiviert gewesen.

INNENPOLITIK KIRGISTAN

Nach den Unruhen in Kirgistan ist der Ministerpräsident des zentralasiatischen Landes, Kubatbek Boronow, zurückgetreten. Wie der parlamentarische Pressedienst mitteilte, wurde der erst am Vortag von Demonstranten aus dem Gefängnis freigelassene Politiker Sadyr Schaparow vom Parlament zum neuen Regierungschef gewählt.

FED

