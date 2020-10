Die Ölpreise zogen an: US-Leichtöl der Sorte WTI um 3,4 Prozent auf 41,29 Dollar pro Fass und europäisches Referenzöl der Sorte Brent ebenfalls um 3,4 Prozent auf 43,40 Dollar. Das Erdölkartell Opec sprach von einer langfristig widerstandsfähigen Nachfrage. Die Konkurrenz durch erneuerbare Energien werde nicht so dramatisch ausfallen, wie einige Beobachter dies wünschten. Bis 2045 werde die Nachfrage weiter steigen, so die Opec. Der Nachfragehöhepunkt werde in den nächsten 20 Jahren nicht erreicht werden. Zudem stützten Meldungen, denen zufolge Saudi-Arabien bereit sein könnte, sich von den Plänen zur Ausweitung der Produktion Anfang kommenden Jahres zu verabschieden.

Der Goldpreis stieg um 0,3 Prozent auf 1.894 Dollar je Feinunze. Tendenziell stützt die Aussicht auf eine lange Phase niedriger Zinsen das Edelmetall, das angesichts der Liquiditätsflut durch Regierung und Notenbank als Inflationsschutz geschätzt wird.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Freitag mit 314.660 angegeben - ein Plus von 4.516 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 315.536 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.589 Todesfälle und damit elf mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.584 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 271.800.

- In Frankreich gilt ab Samstag in weiteren Städten die höchste Corona-Warnstufe - damit treten dort strengere Schutzmaßnahmen in Kraft. Die unter anderem bereits für die Hauptstadt Paris ausgerufene Höchstwarnstufe gelte dann auch für Lille, Lyon, Grenoble und Saint-Etienne, kündigte Gesundheitsminister Olivier Véran an. Zudem sei die Situation in Toulouse und Montpellier besorgniserregend.

Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dringt die Europäische Kommission auf eine EU-weit einheitliche Definition von Risikogebieten sowie auf einen Verzicht auf Grenzschließungen. "Ich fordere die Mitgliedstaaten dringend auf, in den kommenden Tagen schnell zu einer Vereinbarung zu kommen", sagte die zuständige Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, der Zeitung "Die Welt".

US-KONJUNKTURPAKET

Die US-Demokraten haben einen Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zu Corona-Hilfen für die Luftfahrtbranche ohne ein Gesamtkonjunkturpaket zurückgewiesen. Oppositionsführerin Nancy Pelosi sagte, ein einzelnes Gesetz ohne ein umfassenderes Gesetz werde es nicht geben.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Aktivitäten im Dienstleistungssektor haben im September dank der starken Inlandsnachfrage inmitten einer andauernden wirtschaftlichen Erholung am Ende des dritten Quartal angezogen. Der private Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor Caixin stieg im September auf 54,8 Punkte von 54 Punkten im August.

US-GELDPOLITIK

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, äußerste sich erneut besorgt, dass lange Phasen mit sehr niedrigen Zinssätzen die wirtschaftlichen Probleme verschärfen können, wenn ein Abschwung eintritt. Rosengrens Äußerungen scheinen keine direkte Kritik an der Politik zu sein, die die Fed zurzeit verfolgt, um der Wirtschaft bei der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie zu helfen. Die US-Notenbank hat ihren kurzfristigen Leitzins auf nahe Null festgelegt und rechnet damit, dass er voraussichtlich mindestens bis 2023 auf diesen Niveau bleiben werde.

SANKTIONEN USA / IRAN

Die USA haben ihre Sanktionen gegen den Iran ein weiteres Mal verschärft und Strafmaßnahmen gegen 18 iranische Großbanken verhängt. Mit dem Schritt solle verhindert werden, dass Teheran "unrechtmäßigen Zugang zu US-Dollar" erhalte, sagte Finanzminister Steven Mnuchin.

OPEC / SAUDI-ARABIEN

Saudi-Arabien denkt offenbar darüber nach, nicht wie geplant die Ölförderung der Opec Anfang kommenden Jahres hochzufahren. Das sagten hochrangige Berater der Saudis und verwiesen darauf, dass die Pandemie sich in vielen Teilen der Welt wieder ausbreitet und mehr Öl aus Libyen auf den Weltmarkt kommen wird.

EU-INNENPOLITIK

Das EU-Parlament hat sich besorgt über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in Bulgarien gezeigt. Bei der Achtung demokratischer Grundsätze habe es in dem EU-Land "erhebliche Verschlechterungen" gegeben, heißt es in einer Entschließung.

CO2-BEPREISUNG DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will pünktlich mit dem Start des CO2-Preises auf Brennstoffe im kommenden Jahr auch eine Schutzregelung für die Wirtschaft einführen. "Sie geht als Verordnung raus und wird bis spätestens Jahresende erlassen", erklärte der zuständige Sprecher des Bundesumweltministeriums, Andreas Kübler.

WAHLRECHT DEUTSCHLAND

Gegen heftigen Widerstand der gesamten Opposition hat der Bundestag den Gesetzentwurf der Koalition zur Reform des Wahlrechts beschlossen. Dieser sieht vor, dass drei Überhangmandate künftig nicht mehr ausgeglichen werden, was nach dem derzeitigen Stand der Umfragen einen Vorteil für CDU und CSU bedeutet. Zudem sollen weitere Überhangmandate in begrenztem Umfang mit Listenmandaten derselben Partei in anderen Bundesländern verrechnet werden.

ALLIANZ

will die Optionen prüfen, die sich aus einer Stellungnahme des Bundesfinanzministeriums zur steuerlichen Behandlung von bestimmten Eigenmitteln (sogenannte "Restricted Tier 1 Instrumente") ergeben. Es sei aber noch keine Entscheidung getroffen worden, weder was die Emission von Restricted Tier 1 Instrumenten angehe noch eine mögliche Kündigung von nachrangigen Anleihen inklusive von Altanleihen.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

Die am Donnerstag veröffentlichten Mittelfristziele von FMC sind der Finanzchefin zufolge ambitionierter als die Ziele für den vorherigen Fünfjahreszeitraum. Grund sei der hohe operative Cashflow, den der Konzern aus dem laufenden Geschäft in den kommenden fünf Jahren erwarte. Werde dieser in organisches oder anorganisches Wachstum investiert, könnte dies das angepeilte Wachstum bei Umsatz und Nettogewinn um je 200 Basispunkte - also 2 Prozentpunkte - erhöhen, sagte FMC-CFO Helen Giza.

1&1 DRILLISCH / TELEFONICA DEUTSCHLAND

1&1 Drillisch sieht sich in ihrem Streit um eine von Telefonica Deutschland vorgenommene Preiserhöhung durch den neuen Entwurf eines Schiedsgutachtens bestätigt. Telefonica hatte Vorleistungspreise des MBA MVNO-Vertrages im Dezember 2018 unter Bezugnahme auf die Frequenzauktion 2015 rückwirkend um einmalig rund 64 Millionen Euro erhöht. Telefonica entgegnete, dass der Gutachter die Beteiligung von 1&1 Drillisch an den Kosten für die Spektrumsauktion 2015 lediglich für den Zeitraum 2016 bis 2020 zurückgewiesen habe. Über den Anspruch in Folgejahren sei nicht entschieden worden. Nach Meinung von Telefonica hat der Gutachter festgestellt, dass Telefonica Deutschland ab 2021 berechtigt sei, entsprechende Überprüfungen einer Kostenbeteiligung auf Basis des Gutachtens zu beantragen.

GRENKE

stellt ihr Franchisemodell auf den Prüfstand und würde im Fall einer Aufgabe des bestehenden Gebildes auch Verluste übernehmen. "Würde das bisherige Franchisemodell zugunsten einer frühen Integration der Franchisefirmen aufgegeben, würde dies auch bedeuten, dass die AG Anfangsverluste der Start-ups zu tragen hätte", sagte CFO Sebastian Hirsch im Gespräch mit der Börsen-Zeitung.

GLOBAL FASHION GROUP

wird nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Der Bruttowarenwert soll nun um 23 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro steigen, teilte das zu Rocket Internet gehörende Unternehmen mit. Bislang hatte das Unternehmen hier nur ein Plus von 20 Prozent angekündigt. Der Umsatz soll 1,3 Milliarden Euro erreichen. Für das bereinigte EBITDA kündigte der Modehändler ein ausgeglichenes Ergebnis an. Das dritte Quartal habe Global Fashion Group mit einem positiven bereinigten EBITDA abgeschlossen. Auch der Cash-Flow sei positiv.

IPO / COMPLEO CHARGING SOLUTIONS

hat die Preisspanne für ihren geplanten Börsengang auf 44,00 bis 59,00 Euro pro Aktie festgelegt. Das Bookbuilding sowie die Angebotsfrist beginnen voraussichtlich am 9. Oktober 2020 und enden voraussichtlich am 19. Oktober 2020, teilte der Spezialanbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge mit.

ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) / XILINX

AMD befindet sich Kreisen zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Wettbewerbers Xilinx. Die Transaktion könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar haben, sagten informierte Personen.

FACEBOOK

hat Facebook hunderte Fake-Profile und dutzende Gruppen gelöscht, die in dem Online-Dienst Stimmung für Amtsinhaber Donald Trump oder gegen dessen Wahl-Herausforderer Joe Biden gemacht haben. Der Leiter der Abteilung für Cyber-Sicherheit bei Facebook, Nathanial Gleicher, sagte, das Unternehmen habe das Marketingunternehmen Rally Forge vollständig gesperrt, das im Auftrag Trump-naher Organisationen "unauthentisches Verhalten" auf Facebook koordiniert habe.

