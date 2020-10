Der schwächelnde Dollar stützte den Goldpreis, der das Edelmetall für Anleger außerhalb des Dollarraums günstiger macht. Außerdem zeigten Daten, dass sich die Chinesen in der "Goldenen Woche" ausgabefreudig gezeigt haben. Im Handel ging man davon aus, dass auch der in China beliebte Goldschmuck auf den Einkaufszetteln gestanden hat. Die Feinunze verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 1.928 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Angesichts der weiter steigenden Corona-Zahlen haben Ministerpräsidenten der Länder schärfere Sanktionen und mehr Disziplin der Bevölkerung angemahnt. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) plädierte in der "Bild am Sonntag" für ein bundesweit einheitliches Bußgeld von 250 Euro für Maskenverweigerer. Sein baden-württembergischer Kollege Winfried Kretschmann (Grüne) forderte die Menschen auf, nicht mehr alles zu machen, "was sie noch dürfen". Mit Stuttgart und Essen wurden zwei weitere Großstädte zu Risikogebieten.

- Indien hat die Schwelle von sieben Millionen Corona-Fällen überschritten.

- Am Sonntag lag sie nach Angaben der Behörden bei mehr als 16.000 binnen 24 Stunden. Die Zahl der Coronavirus-Patienten auf den Intensivstationen wuchs auf 1.483 und damit den höchsten Stand seit Mai.

- Neun Tage nach seinem positiven Corona-Test ist US-Präsident Donald Trump nach Angaben seines Arztes nicht mehr ansteckend. Der Präsident erfülle alle Anforderungen für die komplette Aufhebung der Isolationsregeln, erklärte am Samstagabend Leibarzt Sean Conley. Es bestehe "nach den aktuellen Erkenntnissen" kein Risiko mehr, dass Trump das Coronavirus an andere Menschen übertrage.

- Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Eric Schweitzer, hat die Reisebeschränkungen und Beherbergungsverbote innerhalb Deutschlands als "unkoordinierte Regelungen" kritisiert. "Die Ausweisung von Risikogebieten in Deutschland mit unterschiedlichen Folgeregelungen schafft zugleich branchenübergreifend für viele bundesweit aktive Unternehmen neue Rechtsunsicherheit", sagte Schweitzer den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag.

- Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die EU-Mitgliedstaaten auf erste Leitlinien gegen den europäischen Flickenteppich bei den Corona-Reisebeschränkungen geeinigt. Sie gaben grünes Licht für Empfehlungen des deutschen EU-Vorsitzes, die ein einheitliches Ampelsystem zur farblichen Kennzeichnung von Risikogebieten vorsehen.

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

Die Europäische Zentralbank (EZB) würde ein Überschreiten ihres Inflationsziels hinnehmen, das geht aus einem Interview des Wall Street Journals mit dem Chef-Volkswirt der Notenbank, Philip Lane, hervor. Lane ist der Ansicht, dass die EZB bereits eine Inflationsstrategie verfolgt, die dem neuen Ansatz der Fed ähnlich ist. "Ich sehe nicht, dass die EZB eine strukturell straffere Ausrichtung der Geldpolitik verfolgt" als die Fed, so der Chef-Volkswirt. Seine Anmerkungen lassen darauf schließen, dass weniger interne Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Notwendigkeit weiterer geldpolitischer Maßnahmen bestehen, als Investoren annehmen.

US-WAHL

- Ein US-Bundesrichter hat ein Dekret des Gouverneurs von Texas zur Beschränkung der Annahmestellen für die Briefwahl aufgehoben. Die Anfang Oktober vom republikanischen Gouverneur Greg Abbott erlassene Anordnung sah eine Beschränkung der Annahmestellen für die Briefwahl auf eine pro Landkreis vor.

- Das für kommende Woche geplante zweite TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden findet nicht statt. Diese Entscheidung verkündete am Freitagabend die für die Organisation der Präsidentschaftsdebatten zuständige Kommission nach einem Streit um mögliche Formatänderungen wegen der Corona-Infektion von Trump.

- Der Kurzbotschaften-Dienst Twitter hat neue Maßnahmen ergriffen, um Falschmeldungen in Bezug auf den Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen zu verhindern. Kein Nutzer könne einen Wahlsieg verkünden, solange dieser nicht offiziell bestätigt oder durch die Prognosen von zwei unabhängigen überregionalen Medien belegt worden sei, teilte die Plattform am Freitag mit.

KONFLIKT BERG-KARABACH

Nur wenige Stunden nach der Verkündung einer Waffenruhe im Konflikt um Berg-Karabach sind aus der Kaukasusregion mehrfach Verstöße gegen die Abmachung gemeldet worden. Sowohl Armenien als auch Aserbaidschan warfen sich in der Nacht zum Sonntag gegenseitig Kampfhandlungen vor.

NORDKOREA

Bei einer Militärparade anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung der regierenden Arbeiterpartei hat Nordkorea eine neue Interkontinentalrakete präsentiert.

RATING BULGARIEN

Die Ratingagentur Moody's zeigt sich zur Bonität Bulgariens optimistischer als bislang. Die Einstufung wird auf Baa1 von Baa2 angehoben. Der Ausblick ist nun Positive nach zuvor Stable.

RATING LETTLAND

Die Ratingagentur Fitch hat den Ausblick für Lettland auf Stable von Negative angehoben. Die Einstufung für die Langfristbonität bleibt unverändert A-.

TÜRKEI / GRIECHENLAND

Die Türkei entsendet das im Zentrum ihres Streits mit Griechenland um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer stehende Forschungsschiff "Oruc Reis" erneut in diese Gewässer.

BAYER / BASF

Die Chemiekonzerne drängen darauf, das umstrittene Unkrautbekämpfungsmittel Dicamba weiterhin in den USA verkaufen zu dürfen, nachdem ein US-Bundesgericht im Juni dessen Einsatz auf Soja- und Baumwollfeldern in den USA blockiert hat. Die Unternehmen bemühen sich bei der US-Umweltschutzbehörde Environmental Protection Agency um Genehmigungen, die es Farmern erlauben würden, weiterhin Dicamba zu sprühen, ein Herbizid, das widerstandsfähige Unkräuter abtöten kann, aber dafür verantwortlich gemacht wird, dass es von den Feldern abdriftet und Millionen Hektar benachbarter Nutzpflanzen schädigt.

BAUER GRUPPE

hat ihren Bereich Tiefbohrtechnik neu ausgerichtet und über eine Akquisition in den USA den Bereich Brunnenbohrtechnik verstärkt. Der Geschäftsbereich Water, Energy & Mining der Bauer Maschinen GmbH habe sämtliche Aktivitäten in der Tiefbohrtechnik gebündelt, teilte das Unternehmen mit. Um beim Brunnenbohrgeschäft den Eintritt in den US-Markt zu vollziehen, hat die amerikanische Tochterfirma der Bauer Maschinen GmbH, Bauer Equipment America Inc., im Oktober per Asset-Deal das in den USA etablierte Geschäft mit Brunnenbohrgeräten der Marke Gefco von Astec Industries, Inc. übernommen.

STABILUS

hat auf Basis vorläufiger Zahlen ein stärkeres viertes Quartal erzielt als erwartet. Im Geschäftsjahr per Ende September habe der Umsatz dank einer Erholung der weltweiten Fahrzeugproduktion 822 Millionen Euro erreicht, teilte der Autozulieferer mit. Angekündigt hatte Stabilus lediglich Einnahmen von 800 Millionen Euro. Das Unternehmen erzielte eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 11,7 Prozent, hier hatte die Prognose auf 11 Prozent gelautet.

AUDI

Audi-Chef Markus Duesmann erwartet trotz starker Absatzzahlen im Juli, August und September insgesamt einen Corona-bedingten Verlust im laufenden Jahr.

AIRBUS

hat im September 57 zivile Flugzeuge ausgeliefert, nachdem es im Vorjahreszeitraum 71 gewesen waren. Im Vergleich zu den Vormonaten erhöhten sich die Auslieferungen aber deutlich.

RENAULT

Fitch hat die Bonität des französischen Autoherstellers Renault SA auf 'BB' von 'BB+' abgestuft. Der Ausblick ist negativ.

APPLE / EPIC GAMES

Im Streit mit dem US-Technologiekonzern Apple hat der Videospielentwickler Epic Games vor Gericht erneut einen Rückschlag erlitten. Die kalifornische Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers wies in einem am Freitagabend (Ortszeit) veröffentlichten Entscheid einen Eilantrag des Entwicklers zurück, mit dem dieser die Wiederaufnahme seines beliebten "Fortnite"-Spiels in den App Store von Apple erzwingen wollte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

