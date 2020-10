Der Dollar erholte sich kaum von seinem Rückschlag am Freitag, der Dollarindex stieg um knapp 0,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,76 39,43 +0,8% 0,33 -30,1%

Brent/ICE 41,86 41,72 +0,3% 0,14 -31,7%

WTI verlor 2,9 Prozent auf 39,43 Dollar je Fass, Brent 2,5 Prozent auf 41,72 Dollar. Bei einem Wahlsieg von Joe Biden sei mit keinem freundlichen Investitionsumfeld für fossile Energieträger zu rechnen, hieß es. Dazu spekulierten Analysten, dass Biden auch den Iran-Atom-Deal wieder in Kraft setzen könnte. Damit könne ein unliebsamer Konkurrent der US-Ölindustrie wieder an den Markt zurückkehren. Zudem stieg das Angebot, weil die Ölförderung im Golf von Mexiko nach Wirbelsturm Delta wieder angefahren wurde. Auch in Libyen wurden Produktionsstätten wieder in Betrieb genommen und in Norwegen endete ein Streik der Ölarbeiter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.912,11 1.923,00 -0,6% -10,90 +26,0%

Silber (Spot) 25,03 25,13 -0,4% -0,10 +40,2%

Platin (Spot) 878,38 876,50 +0,2% +1,88 -9,0%

Kupfer-Future 3,04 3,06 -0,5% -0,02 +7,7%

Der Goldpreis gab nach dem kräftigen Vormarsch am Freitag mit dem leichten Dollaranstieg nun etwas nach. Die Feinunze verlor 0,4 Prozent auf 1.923 Dollar. Händler sprachen von Umschichtungen in den Aktienmarkt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-WAHLKAMPF

Rund drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat bereits die Rekordzahl von mehr als zehn Millionen Bürgern ihre Stimmen abgegeben. Das geht aus am Montag veröffentlichten Zahlen des US Elections Project der Universität von Florida hervor, das auf die Observation der Wahl spezialisiert ist.

EU / TÜRKEI

Die EU hat die erneute Entsendung eines türkischen Gas-Erkundungsschiffs ins Mittelmeer verurteilt. Dies werde im Gasstreit mit Griechenland und Zypern zu "neuen Spannungen" statt zu einer Deeskalation führen, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Treffen der EU-Außenminister.

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird die Angemessenheit seiner Geldpolitik nach den Worten von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos im Dezember im Lichte der neuen makroökonomischen Prognosen des volkswirtschaftlichen Stabs der EZB überprüfen. "Wir werden im Dezember neue Projektionen haben, und dann werden wir einschätzen, wie angemessen das Paket gemessen an den neuen Projektionen ist", sagte de Guindos bei der Jahrestagung des Internationalen Bankenverbands IIF.

FRAPORT

Der Flughafen Frankfurt hat im September gut 1,1 Millionen Passagiere abgefertigt, ein Rückgang um 82,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Kumuliert über die ersten neun Monate des Jahres sank das Fluggastaufkommen um 70,2 Prozent auf 16,2 Millionen, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

GERRESHEIMER

hat nach profitablem Wachstum im Kerngeschäft im dritten Geschäftsquartal den Jahresausblick bekräftigt und ein starkes letztes Geschäftsjahresviertel in Aussicht gestellt. Für das dritte Quartal wurden folgende Zahlen veröffentlicht (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz 349 -3% 352 -2% 359

EBITDA bereinigt 75 +4% 74 +3% 72

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 31 0% 29 -5% 31

Erg je Aktie bereinigt 0,97 +1% 0,92 -4% 0,96

DIC ASSET

Der Immobilienkonzern sieht von seiner geplanten Unternehmensanleihe ab. Die ursprünglich geplante Emission sei aus wirtschaftlichen Gründen derzeit nicht ausreichend attraktiv, teilte der SDAX-Konzern mit. Dic Asset hatte Anfang September angekündigt, eine Anleihe im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro für die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und für mögliche zukünftige Akquisitionen begeben zu wollen.

UNILEVER

kann die teure Doppelstruktur mit zwei Aktiengesellschaften in Rotterdam und London beenden. Nach den Aktionären der niederländischen Unilever NV vor drei Wochen stimmten am Montag auch die Anteilseigner der britischen Unilever plc bei einer virtuellen Generalversammlung und vor Gericht der Zusammenführung unter dem Dach einer Muttergesellschaft zu.

