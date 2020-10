Etwas leichter - Steigende Corona-Neuinfektionen - auch in den USA - belasteten das Sentiment. Unter den Marktteilnehmern ging die Angst um, dass es auf lokaler Ebene zu neuen Beschränkungen für die Wirtschaft kommen könnte. Sorgen bereitet, dass sowohl Johnson & Johnson als auch Eli Lilly die Tests ihrer Corona-Impfstoffe ausgesetzt haben. Dieser Umstand hatte bereits am Vortag belastet. Am Berichtstag haben nochmals drei Bank-Giganten Geschäftszahlen vorgelegt. Die Banken-Chefs hätten sich dabei mit ihren Aussagen zur Zukunft etwas vorsichtger gezeigt als vom Markt erwartet, hieß es. Bank of America lag beim Gewinn zwar über den Prognosen, verfehlte aber bei den Einnahmen die Erwartungen. Die Aktie verlor 5,3 Prozent. Goldman Sachs hat dagegen den Gewinn im dritten Quartal fast verdoppelt und die Erwartungen der Analysten weit übertroffen. Die Aktie stieg um 0,2 Prozent.Der Bank Wells Fargo hat die Corona-Krise schwer zu schaffen gemacht. Die Aktie fiel um 6 Prozent.

US-Staatsanleihen stießen auf moderates Kaufinteresse. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys verlor 0,6 Basispunkte auf 0,72 Prozent. Die Aussicht, dass ein US-Konjunkturpaket frühestens nach der Wahl verabschiedet werde, stützte den US-Rentenmarkt, hieß es.

Am Devisenmarkt neigte der Dollar leicht zur Schwäche, nachdem er am Dienstag seine Muskeln hat spielen lassen. Der Dollarindex gab 0,2 Prozent nach.

Der Ölpreis tendierte zunächst wechselhaft, zog dann aber deutlich an. Berichten zufolge haben sich Saudi-Arabien und Russland darüber verständigt, an den vereinbarten Produktionsbeschränkungen der Opec+ festzuhalten. Die Teilnehmer warteten im Übrigen auf die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten des Branchenverbandes API am späten Mittwoch. Öl der US-Sorte WTI gewann 2 Prozent auf 41,02 Dollar je Fass, Brent stieg um 2,1 Prozent auf 43,33 Dollar.

Der Goldpreis erholte sich von seinem starken Rücksetzer am Vortag und gewann 0,6 Prozent auf 1.902 Dollar je Feinunze.

- In Deutschland ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus auf Rekordhöhe gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagfrüh unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen eines Tages 6.638 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die bis dahin höchste Zahl von Neuinfektionen war nach Angaben des RKI am 2. April mit 6.554 Fällen registriert worden.

- Wegen der massiv steigenden Corona-Zahlen verhängt Frankreich erstmals seit dem Frühjahr wieder Ausgangssperren in großen Städten. In Paris und acht weiteren Hotspots dürfen die Bürger ab diesem Wochenende das Haus zwischen 21 Uhr abends und sechs Uhr morgens nur noch in Ausnahmefällen verlassen, wie Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend im Fernsehen ankündigte. Auf Reisebeschränkungen innerhalb des Landes, wie sie in Deutschland für heftigen Streit gesorgt hatten, verzichtet Frankreich dagegen.

Die Verbraucherpreisinflation hat sich im September abgeschwächt. Der Verbraucherpreisindex legte im vergangenen Monat um 1,7 Prozent zu, nach einem Plus von 2,4 Prozent im August, wie das Nationale Statistikbüro mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg von 1,8 Prozent prognostiziert. Die Nahrungsmittelpreise kletterten dabei um 7,9 Prozent nach 11,2 Prozent im Vormonat. Chinas Kerninflationsrate, die die Lebensmittel- und Energiepreise nicht berücksichtigt, betrug 0,5 Prozent.

Premierminister Boris Johnson hat sich enttäuscht über den fehlenden Fortschritt in den Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen nach dem Brexit gezeigt. Eine Entscheidung über einen Abbruch der Gespräche werde er erst nach dem für Donnerstag und Freitag geplanten EU-Gipfel treffen, so Johnsons Sprecher nach einem Telefonat des Premiers mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am Mittwochabend. Von der Leyen und Michel betonten nach dem Gespräch, die EU strebe "nicht um jeden Preis" eine Einigung an.

Kurz vor dem EU-Gipfel zum Brexit hat die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon um Unterstützung der Europäischen Union für die Unabhängigkeit Schottlands geworben. "Die schottische Regierung glaubt, dass die beste Zukunft für unser Land als unabhängige Nation innerhalb der EU liegt", schrieb Sturgeon in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Die Welt" (Donnerstagsausgabe). Den Brexit bezeichnete sie als "verantwortungslos", "töricht" und "schädlich für die Wirtschaft".

Angesichts der Corona-Krise haben die G20-Staaten das Schuldenmoratorium für die ärmsten Länder der Welt um weitere sechs Monate verlängert. Die Aussetzung der Schuldenrückzahlung sei bis Juni kommenden Jahres veranlasst worden, "um die am stärksten gefährdeten Länder bei ihrem Kampf gegen die Covid-19-Pandemie zu unterstützen", teilten die G20-Staaten am Mittwoch mit.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 1,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,5 Millionen Barrel nach minus 0,9 Millionen eine Woche zuvor.

Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bank setzt Verdi erneut auf Arbeitsniederlegungen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, ruft sie die Beschäftigten der Deutschen Bank Direkt GmbH am Donnerstag und Freitag zu einem Warnstreik auf. Betroffen seien die Standorte Berlin und Essen.

haben eine langfristige Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Brennstoffzellen beschlossen. Wie Elringklinger mitteilte, beinhaltet die Partnerschaft die Gründung eines gemeinsamen Unternehmens, das in den nächsten Jahren luftfahrttaugliche Brennstoffzellenstacks entwickeln soll.

hat im vierten Geschäftsquartal, in dem coronabedingte Einschränkungen für Restaurants, Hotels, Catering und Geschäfte etwas gelockert wurden, den Umsatz nahezu stabil gehalten im Vergleich zum Vorjahr. Im Gesamtjahr ging der Umsatz nach vorläufigen Zahlen zurück, der Rückgang lag aber mit 3,9 Prozent eher am unteren Ende der Prognosespanne eines Rückgangs zwischen 3,5 Prozent und 5 Prozent. Im Schlussquartal Juli bis September erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 6,5 Milliarden Euro, währungs- und flächenbereinigt ein Minus von 0,5 Prozent.

profitiert im laufenden Jahr von der Nachfrage nach medizinischem Gerät in der Corona-Pandemie. Auftragseingang, Umsatz und operatives Ergebnis legten im dritten Quartal kräftig zu, wie das TecDAX-Unternehmen mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet die Drägerwerk AG & Co. KGaA damit, den mittleren bis oberen Bereich der Prognosespanne zu erreichen. Im kommenden Jahr dürfte die Entwicklung aber wieder etwas abflauen.

zahlt ihre Wandelanleihen mit Fälligkeit 2023 über ursprünglich 135 Millionen Euro vorzeitig zurück. Von dem Betrag sind aktuell noch 5,2 Millionen Euro ausstehend, wie die Online-Apotheke mitteilte.

Der Pharmakonzern hat seinen Jahresausblick nach einer Umsatzstabilisierung im dritten Quartal bekräftigt. Der Umsatz soll demnach in diesem Jahr zu konstanten Wechselkursen weiterhin im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich wachsen, der Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen in einem Maße zulegen, das weitgehend dem Verkaufswachstum entspricht, wie die Roche Holding AG mitteilte. Zudem peilt der Konzern weiterhin eine höhere Dividende an.

Die US-Fluggesellschaft hat in den vergangenen drei Monaten einen dramatischen Einbruch ihrer Geschäfte erlebt. Zwischen Juli und September fuhr das Unternehmen einen Nettoverlust von 1,8 Milliarden Dollar ein, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Quartalsbilanz hervorgeht. Der Umsatz lag bei 2,5 Milliarden Dollar und damit 78 Prozent niedriger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

