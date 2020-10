indizes in diesem Artikel SDAX 12.633,7

als erwartet. Morgan Stanley schnitt klar besser ab als vorausgesagt. Die Aktie legte um 1,3 Prozent zu. Alcoa konnte das Quartalsminus zwar verringern, schrieb aber noch immer rote Zahlen. Die Aktie sauste 5,4 Prozent abwärts. United Airlines sanken um 3,8 Prozent. Die Fluggesellschaft hatte von einem Einbruch des Geschäfts berichtet.

Anleihen profitierten zunächst von der konjunkturellen Unsicherheit. Im späten Geschäft drehten die Notierungen mit dem sich erholenden Aktienmarkt knapp ins Minus.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1706 -0,04% 1,1710 1,1698 +4,4%

EUR/JPY 123,19 -0,21% 123,44 123,15 +1,1%

EUR/CHF 1,0710 +0,02% 1,0708 1,0690 -1,4%

EUR/GBP 0,9080 +0,07% 0,9073 0,9052 +7,3%

USD/JPY 105,24 -0,18% 105,43 105,26 -3,3%

GBP/USD 1,2891 -0,10% 1,2904 1,2924 -2,7%

USD/CNH 6,7141 +0,01% 6,7132 6,7166 -3,6%

Bitcoin

BTC/USD 11.323,14 -1,600 11.507,30 11.400,54 +57,0%

Der Dollar spielte seinen Status als sicherer Hafen aus, der ICE-Dollarindex kletterte um 0,4 Prozent. Der Euro kämpfte mit der Marke von 1,17 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,55 40,96 -1,0% -0,41 -28,7%

Brent/ICE 42,76 43,16 -0,9% -0,40 -30,2%

Der Ölpreis litt unter den Corona-Sorgen. Sollte es neue Abriegelungen und wirtschaftliche Einschränkungen geben, dürfte die Erdölnachfrage leiden - diese ist rezessionsbedingt ohnehin schwach. Gestützt wurden Rohölpreise von den US-Lagerbeständen, die stärker als gedacht gesunken waren. Im Anschluss an die Daten erholten sich die Preise deutlich. WTI verbilligte sich um 0,2 Prozent auf 40,96 Dollar, für Brent ging es um 0,4 Prozent abwärts auf 43,16 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.907,82 1.907,80 +0,0% +0,02 +25,7%

Silber (Spot) 24,27 24,28 -0,0% -0,00 +36,0%

Platin (Spot) 866,95 868,50 -0,2% -1,55 -10,2%

Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,1% +0,00 +9,2%

Der Goldpreis stieg trotz der Dollar-Aufschläge und lag wieder oberhalb der 1.900er Marke. Zuletzt verteuerte sich die Feinunze um 0,3 Prozent auf 1.907 Dollar. Ähnlich wie beim Dollar sprachen Händler von Käufen bedingt durch das Bedürfnis nach Sicherheit wegen der Corona-Krise in Europa.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland ist erneut eine Rekordzahl bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom frühen Freitagmorgen wurden binnen eines Tages 7.334 neue Ansteckungsfälle von den Gesundheitsämtern gemeldet. Dies waren nochmal knapp 700 Fälle mehr als am Tag davor.

- Frankreich hat mit mehr als 30.000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages erneut eine Höchstzahl gemeldet. Bei den französischen Gesundheitsbehörden wurden am Donnerstag 30.621 neue Fälle registriert.

BREXIT

- Die EU-Staats- und Regierungschefs haben von Großbritannien Bewegung im Brexit-Streit verlangt. Der EU-Gipfel forderte die britische Regierung am Donnerstag auf, "die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ein Abkommen möglich zu machen". In ihren Schlussfolgerungen stellen die Staats- und Regierungschefs "mit Besorgnis" fest, dass es zweieinhalb Monate vor Ende der Brexit-Übergangsphase noch immer keine ausreichenden Fortschritte bei Schlüsselfragen gibt. Eine Frist für ein Ende der Gespräche mit London setzten die Staats- und Regierungschefs nicht.

- Die britische Regierung hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zu den Gesprächen über ein Handelsabkommen nach dem Brexit negativ bewertet. Er sei "enttäuscht" über die Erklärung der Staats- und Regierungschefs, teilte der britische Verhandlungsführer David Frost mit. Er ließ offen, ob die britische Seite zu weiteren Gesprächen bereit ist. Premierminister Boris Johnson werde sich dazu am Freitag äußern, erklärte Frost.

US-WAHL

- Weniger als drei Wochen vor dem Termin der US-Präsidentschaftswahl hält der Ansturm auf die Wahllokale an. Inzwischen haben mehr als 17,8 Millionen US-Bürger von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihren Stimmzettel schon vor dem 3. November abzugeben, wie es am Donnerstag auf der spezialisierten Internetseite US Elections Project hieß.

- US-Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump vorgeworfen, auch nach seiner eigenen Coronavirus-Infektion weiterhin "nichts" gegen die Pandemie zu unternehmen. Mehr als 210.000 Menschen seien in den USA an den Folgen dieser Infektion gestorben - "und was tut er? Nichts", sagte Biden im Sender ABC über Trump. "Er trägt immer noch keine Masken".

KLIMA

Der EU-Gipfel will erst Mitte Dezember über ein verschärftes Klimaziel für das Jahr 2030 entscheiden. Wie die Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend in Brüssel beschlossen, werden sie sich dann erneut mit dem Thema befassen "mit dem Ziel, sich auf ein neues Ziel zur Emissionsreduzierung für 2030 zu einigen".

SIEMENS HEALTHINEERS

ist bei der geplanten Milliardenübernahme von Varian Medical Systems einen Schritt weiter. Die Aktionäre des Strahlentherapie-Spezialisten stimmten auf einer virtuellen Hauptversammlung der Anfang August von den Vorstandschefs ausgehandelten Transaktion zu. Damit sind dem Unternehmen aus Erlangen alle Varian-Aktien sicher.

THYSSENKRUPP

Bei einem möglichen Verkauf der Stahlsparte von Thyssenkrupp könnte es auf die Zielgeraden gehen. Wie das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, wird das britische Unternehmen Liberty Steel am Freitag ein Angebot für das Stahlgeschäft des MDAX-Konzerns vorlegen. Zu den Interessenten gehören laut Spiegel neben Liberty Steel auch die indische Tata-Gruppe und der schwedische SSAB-Konzern. Mit ihnen verhandele Thyssenkrupp auch über weitere Optionen wie Teilverkäufe und Partnerschaften mit der notleidenden Stahlsparte.

CENTROTEC

Der Heiz- und Klimatechnikspezialist Centrotec hat nach einem guten dritten Quartal dank der robusten Heimatmärkte Deutschland und Niederlande seine Jahresprognose angehoben. Für das laufende Jahr wird nun mit einem Umsatz zwischen 690 bis 710 Millionen Euro gerechnet bei einem operativen Ergebnis (EBIT) von voraussichtlich 43 bis 46 Millionen Euro. Im Juli hatte das Unternehmen noch seine ursprüngliche Prognose eines Umsatzes von 670 bis 690 Millionen Euro und eines EBIT von 34 bis 36 Millionen Euro bestätigt.

ZOOPLUS

ist nach einem guten dritten Quartal optimistischer für die Umsatz- und Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Der im SDAX notierte Online-Händler von Tiernahrung hob zum dritten Mal die Prognose für das laufende Jahr an.

ERSTE GROUP

strebt trotz Krise die Zahlung einer Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 an. Wie die österreichische Bank mitteilte, hat sie der Hauptversammlung die Ausschüttung von 75 Cent je Aktie vorgeschlagen, was etwa 22 Prozent des Nettogewinns und der Hälfte der ursprünglich geplanten Höhe entspricht. Diese ist allerdings an Bedingungen geknüpft. So soll die Dividende nur fließen, wenn die Regulierungsbehörden von ihrer bestehenden Empfehlung für Banken ändern, wonach die Institute auf Dividendenzahlungen verzichten sollen. Auch dürften der Ausschüttung keine rechtlichen Beschränkungen entgegenstehen.

LVMH

Der französische Luxusgüterkonzern hat auch im dritten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen Umsatzrückgang verzeichnet. Nach einem schwierigen ersten Halbjahr erzielten einige Geschäftsbereiche jedoch wieder ein Wachstum.

RIO TINTO

Der Rohstoffkonzern hat im dritten Quartal mit 24.800 Tonnen 18 Prozent weniger Kupfer als im Vorjahreszeitraum raffiniert, nachdem die Mine Kennecott in Utah Probleme mit einem Schmelzofen erlitten hatte. Rio Tinto hält aber an der Prognose fest, im laufenden Jahr 135.000 bis 175.000 Tonnen raffiniertes Kupfer herzustellen. Auch die Prognose für die Eisenerzproduktion bestätigte Rio Tinto.

