Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent und markierte den tiefsten Stand seit einem Monat. Der Euro notierte bei 1,1860 Dollar auf einem Einmonatshoch. Im Handel verwies man auf gestiegene Hoffnungen auf ein Zustandekommen eines US-Konjunkturpaketes noch vor den US-Wahlen. Damit verlor der Greenback als vermeintlich sicherer Devisenhafen in unsicheren Zeiten an Zuspruch. Außerdem dürfte ein Konjunkturpaket die Schulden in den USA weiter in die Höhe treiben, was sich ebenfalls negativ auf die Dollar-Wechselkurse auswirkte.

Der Dollar erholt sich am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel etwas. Neben den explodierenden Fallzahlen bei Corona-Neuinfektionen in Europa sprechen Händler von wachsenden Sorgen rund um die US-Wahl. Die offensichtlich im Ausland wie Russland und Iran gesteuerte Einflussnahme auf die Wahl lasse Anleger nervös werden und verstärkt den vermeintlich sicheren Devisenhafen ansteuern, heißt es. Die Risikoneigung schwinde ganz allgemein. Die Analysten der Societe Generale verweisen zudem auf die Perspektive eines großen US-Leistungsbilanzdefizits ohne schnellere ökonomische Wachstumsraten bei höheren Anleiherenditen gegenüber anderen wichtigen Volkswirtschaften. Diese Entwicklung stufen sie langfristig als klar negativ für den Greenback ein.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,73 40,03 -0,7% -0,30 -29,6%

Brent/ICE 41,49 41,73 -0,6% -0,24 -32,3%

Die Ölpreise gaben deutlich nach, nachdem die Notierungen am Vortag auf den höchsten Stand seit sieben Wochen geklettert waren. Die offiziellen Daten zu den US-Rohöllagerbeständen hatten einen Rückgang gegenüber der Vorwoche verzeichnet. Die Benzinbestände stiegen jedoch entgegen den Erwartungen deutlich. WTI fiel um 4,0 Prozent auf 40,02 Dollar, für Brent ging es 3,2 Prozent auf 41,76 Dollar nach unten.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.913,82 1.924,51 -0,6% -10,69 +26,1%

Silber (Spot) 24,78 25,06 -1,1% -0,28 +38,8%

Platin (Spot) 887,20 889,53 -0,3% -2,33 -8,1%

Kupfer-Future 3,18 3,19 -0,4% -0,01 +12,6%

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 1.924 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf den unter Druck stehenden Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Deutschland

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat nach dem positiven Corona-Test bei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehr regelmäßige Tests bei allen Mitgliedern der Bundesregierung gefordert.

- Italien

In der italienischen Region Lazio, zu der auch die Hauptstadt Rom gehört, wird wegen der erneuten starken Ausbreitung des Coronavirus eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Ausgangssperre tritt am Freitagabend in Kraft und gilt für 30 Tage.

- Spanien

hat als erstes EU-Land die Schwelle von einer Million Corona-Infektionen überschritten. Mit 16.973 Neuinfektionen binnen 24 Stunden stieg die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen am Mittwoch auf 1.005.295 Fälle.

- Brasilien

Ein Teilnehmer an den Testreihen der britischen Oxford-Universität für einen Impfstoff gegen das Coronavirus ist gestorben. Dem Mann soll bei den Tests in Brasilien jedoch nicht das potenzielle Serum, sondern lediglich ein Placebo verabreicht worden sein, wie brasilianische Medien berichten. Die Universität erklärte, eine Prüfung durch unabhängige Experten sei zu dem Schluss gekommen, dass es keine Sicherheitsprobleme gebe und die Tests fortgesetzt werden könnten.

US-WAHL

Russland und der Iran haben nach Geheimdienst-Erkenntnissen vor der US-Präsidentschaftswahl am 3. November Daten von Wählern abgegriffen. Diese Daten wollten beide Staaten nutzen, um Falschinformationen an eingetragene Wähler zu schicken, sagte der US-Geheimdienstkoordinator John Ratcliffe. Ziel dieser Wahleinmischung sei es, "Verwirrung zu stiften, Chaos zu säen und das Vertrauen in die amerikanische Demokratie zu untergraben".

US-KONJUNKTUR/BEIGE BOOK

Die US-Wirtschaft ist einer Erhebung der US-Notenbank zufolge im Herbst bisher leicht bis moderat gewachsen. Das deutet daraufhin, dass die wirtschaftliche Erholung von der Corona-Pandamie zumindest noch nicht spürbar an Fahrt aufgenommen hat. Auffälig ist, dass die Entwicklung in den Wirtschaftsbereichen teils unterschiedlich verläuft, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der Federal Reserve hervorgeht.

BREXIT

Die britische Regierung hat sich zu einer Fortsetzung der festgefahrenen Gespräche über die künftigen Beziehungen zur EU nach dem Brexit bereiterklärt. Die Verhandlungen könnten am Donnerstag in London wieder aufgenommen werden, erklärte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson.

FINANZEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im September angesichts der Corona-Pandemie wieder wesentlich kräftiger gesunken als in den beiden vorangegangenen Monaten. Ohne reine Gemeindesteuern nahmen sie gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,8 Prozent ab. Im August waren die Steuereinnahmen um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, im Juli nur um 0,3 Prozent, im Juni dagegen um 19,0 Prozent und im Mai um 19,9 Prozent.

BANKENSEKTOR

Deutschlands Top-Bankenstandort Frankfurt am Main könnte einer Studie zufolge zahlreiche Arbeitsplätze im Finanzbereich im Verlauf der Corona-Pandemie verlieren. Wie die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) mitteilte, rechnet sie für Ende 2022 noch mit 62.700 Bankmitarbeitern in Frankfurt - das wären rund 2.000 oder 3 Prozent weniger als zum Jahresbeginn vor Ausbruch der Pandemie.

ADVA OPTICAL

hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient und eine neue Jahresprognose abgegeben. Der Umsatz stieg um 1,6 Prozent auf 146,7 Millionen Euro. Das Proforma-Betriebsergebnis verbesserte sich um 49,5 Prozent auf 11,1 Millionen Euro. Die operative Proforma-Marge lag bei 7,5 Prozent gegenüber 5,1 Prozent im Vorjahr.

CONTINENTAL

hat von den guten Autoverkäufen vor allem gegen Ende des dritten Quartals profitiert und erzielte bereinigt eine höhere Rendite als erwartet. Besonders im lukrativen Reifengeschäft fuhr der DAX-Konzern eine deutlich zweistellige Marge ein. Mit der überraschenden Vorlage der Eckzahlen kündigte Continental aber auch erneut hohe Wertminderungen sowie Restrukturierungsaufwendungen an.

VORAB

BEKANNNTGABE PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj Zahl 3Q19

Umsatz 10.295 -7% 10.353 -7% 8 11.103

EBITDA k.A. -- 1.160 +10% 2 1.049

EBIT bereinigt k.A. -- 577 -6% 7 615

Erg nach Steuern/Dritten k.A. -- 265 -- 2 -1.986

Erg je Aktie unverwässert k.A. -- 1,09 -- 3 -9,93

EBIT-Marge 8,1 -- -- -- -- 5,6

Free Cashflow bereinigt 1.800 -- -- -- -- 343

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

HYPOPORT

Der Finanzdienstleister hat im dritten Quartal trotz höherer Einnahmen operativ einen Gewinneinbruch erlitten. Grund dafür sei vor allem der "strategisch beabsichtigte" Wegfall von Projektgeschäft in den Segmenten Immobilienplattform und Versicherungsplattform, so das Berliner Unternehmen. Der Umsatz stieg in den drei Monaten um 5 Prozent auf rund 95 Millionen Euro. Das EBIT sackte den vorläufigen Zahlen zufolge um ein Fünftel auf circa 7 Millionen Euro ab.

JUNGHEINRICH

hat den Ausblick für das laufende Jahr wegen einer besser als erwarteten Nachfrage erhöht. Sowohl für den Auftragseingang als auch den Umsatz und das EBIT rechnet der Gabelstaplerhersteller mit einer teils deutlich besseren Entwicklung. Mit den ersten neun Monaten, für die Jungheinrich überraschend Eckzahlen vorlegte, sei man angesichts des Umfelds im Zuge der Corona-Pandemie zufrieden. Seit mehreren Wochen habe sich die Kundennachfrage sukzessive belebt, so das Unternehmen.

SIXT

Der Autovermieter hat im dritten Quartal von der teilweisen Aufhebung von Reisebeschränkungen und Kostensenkungen profitiert. Aufgrund der Entwicklungen der Pandemie sieht sich das Unternehmen jedoch weiterhin nicht in der Lage, eine Jahresprognose abzugeben. Der Vorsteuergewinn aus fortgeführten Aktivitäten lag bei rund 66 Millionen Euro gegenüber bereinigten 146,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der operative Konzernumsatz lag bei rund 460 Millionen Euro nach zuvor 778,2 Millionen. Nicht berücksichtigt wurden die Beiträge aus dem nicht fortgeführten Bereich Leasing.

TRATON

hat im dritten Quartal von einer besseren Nachfrage sowie Kostensenkungen profitiert und operativ einen bereinigten Millionengewinn eingefahren. Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes operatives Ergebnis von rund 210 Millionen Euro. Die Umsatzrendite liegt bei rund 3,7 Prozent. Der Umsatz erreichte etwa 5,7 Milliarden Euro.

SIXT LEASING

Sixt Leasing wird die Ziele für den Umsatz und den Vertragsbestand dieses Jahr wegen den Belastungen aus der Corona-Pandemie wohl deutlich verfehlen. Das Unternehmen rechnet sowohl bei den operativen Erlösen als auch dem Konzernvertragsbestand mit einen deutlich Rückgang gegenüber 2019. Bisher sollte der operative Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau liegen, der Vertragsbestand leicht darüber.

WINDELN.DE

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 01:33 ET (05:33 GMT)