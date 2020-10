Die Ölpreise bewegten sich auf Dreiwochentiefs. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI sank zum Settlement um 3,2 Prozent auf 38,56 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent notierte im späten Geschäft ebenfalls um 3,2 Prozent tiefer bei 40,42 Dollar. Die erneute Abriegelung ganzer Volkswirtschaften in der Corona-Pandemie oder auch in Teilen dürfte die Nachfrage massiv drücken, hieß es im Handel. Ein Waffenstillstand in Libyen dürfte zudem zu steigenden Förderquoten dort führen.

Der Goldpreis legte mit den düsteren Konjunkturaussichten trotz steigender Dollarkurse zu. Der Preis für die Feinunze zog um 0,5 Prozent auf 1.902 Dollar an.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Frankreich haben sich innerhalb eines Tages mehr als 26.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

- Wegen steigender Infektionszahlen hat die Regierung in Slowenien die Corona-Regeln weiter verschärft. Ab Dienstag dürfen die Bürger ihre Wohnorte nicht mehr verlassen, wie die Regierung von Ministerpräsident Janez Jansa am Montag bekanntgab.

- In Dänemark sind zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als tausend Neuinfektionen binnen eines Tages verzeichnet worden.

- Tausende Italiener haben am Montagabend in mehreren Städten gegen die verschärften Auflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie protestiert.

- Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die tschechische Regierung eine nächtliche Ausgangssperre angekündigt. Der erhoffte Rückgang der Neuinfektionen sei nicht eingetreten, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula am Montag in Prag. Die vergangene Woche erlassenen strengen Ausgangsbeschränkungen hätten nur "geringfügige Auswirkungen" gehabt.

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eindringlich davor gewarnt, die Bemühungen im Kampf gegen das Coronavirus einzustellen. Es sei "gefährlich", jetzt bei der Virusbekämpfung "aufzugeben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag.

USA

Gut eine Woche vor der Präsidentschaftswahl hat der US-Senat am Montag die konservative Juristin Amy Coney Barrett als neue Verfassungsrichterin bestätigt. Mit der umstrittenen Ernennung seiner Kandidatin feiert der Präsident im Wahlkampf-Endspurt einen wichtigen Erfolg.

HANDELSKONFLIKT CHINA / USA

Die US-Regierung erhebt Einspruch gegen eine Entscheidung der Welthandelsorganisation (WTO), wonach die gegen China verhängten Strafzölle nicht im Einklang mit internationalen Handelsregeln stehen. Nach Angaben der WTO kündigten US-Vertreter am Montag bei einer Sitzung des Streitbeilegungsgremiums der Organisation an, die Entscheidung anzufechten.

Ungeachtet des Widerstands Chinas haben die USA ein weiteres Rüstungsgeschäft mit Taiwan angekündigt. Die US-Regierung genehmigte den Verkauf von 100 Harpoon-Raketensystemen im Wert von insgesamt 2,4 Milliarden Dollar an Taipeh, wie das Außenministerium in Washington am Montag mitteilte.

LOCKDOWN DEUTSCHLAND

Nur zwei Wochen nach dem Bund-Länder-Gipfel am 14. Oktober soll das öffentliche Leben in Deutschland spürbar eingeschränkt werden. Das berichtet Bild unter Berufung auf informierte Kreise. Demnach könnten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs bereits am Mittwoch auf einen "Lockdown Light" einigen.

FRANKREICH

In Frankreich haben Hacker dutzende Internetseiten angegriffen und mit islamistischer Propaganda überzogen. Botschaften wie "Sieg für Mohammed, Sieg für den Islam und Tod für Frankreich" wurden am Montag auf Websites von Rentnervereinigungen, Unternehmen oder kleinen Rathäusern angezeigt. Zudem wurde eine Bild-Montage von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gepostet, die diesen als Schwein zeigt.

COVESTRO

hat im dritten Quartal von gesenkten Kosten und steigender Nachfrage in China profitiert und deutlich mehr verdient als im vergangenen Jahr. Der Nettogewinn stieg zwischen Juli und September um mehr als ein Fünftel auf 179 Millionen Euro, wie der Kunststoffhersteller bei der Vorlage der vollständigen Bilanz mitteilte. Das Unternehmen gab für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

VORAB*

. BERICHTET BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz 2.760 -13% 2.760 2.847 -10% 3.162

EBITDA 456 +7% 456 373 -12% 425

Ergebnis nach Steuern/Dritten 179 +22% -- 112 -24% 147

Ergebnis je Aktie 0,98 +23% -- 0,61 -24% 0,80

Free Operating Cash Flow 361 +49% -- -- --

-* Das Unternehmen hatte am 9.10. vorläufige Zahlen berichtet

LINDE

Der Gasekonzern übergibt Sanjiv Lamba die Verantwortung für das operative Tagesgeschäft. Der Manager werde die Rolle des Chief Operating Officer (COO) ab Jahresbeginn 2021 übernehmen, teilte der DAX-Konzern mit.

BRENNTAG

Der Chemikalienhändler dreht an der Kostenschraube. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, soll das Restrukturierungsprogramm "Project Brenntag" mit Beginn des Jahres 2023 einen zusätzlichen Beitrag zum bereinigten operativen Gewinn von 220 Millionen Euro leisten. Der Plan sieht die Schließung von rund 100 Standorten weltweit vor, was zu einem Abbau von 1.300 der rund 17.500 Stellen führen dürfte.

RATIONAL

Den Großküchenausstatter haben die Auswirkungen der Corona-Krise zwar noch immer fest im Griff, aber zumindest im dritten Quartal zeigen sich erste Hoffnungsschimmer. Dank der gelockerten Corona-Einschränkungen in vielen Märkten, der positiven Entwicklung des Sommergeschäfts bei vielen Rational-Kunden und durch die Einführung einer neuen Produktlinie ging es bei dem MDAX-Konzern im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten Quartal aufwärts und er schnitt besser ab als erwartet. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz 168 -21% 157 -26% 213

EBIT 37 -40% 23 -63% 61

Ergebnis nach Steuern 29 -40% 17 -63% 48

Ergebnis je Aktie 2,50 -40% 1,76 -58% 4,18

SCHAEFFLER

hat im dritten Quartal zwar erneut weniger Umsatz als im Vorjahreszeitraum gemacht. Der Autozulieferer schrumpft aber nicht mehr so schnell wie im Vorquartal, und beim Ergebnis zeigen sich deutlich positive Tendenzen. Laut Schaeffler liegen die Zahlen über den Markterwartungen. Der Umsatz der Schaeffler Gruppe lag im dritten Quartal mit 3,396 Milliarden Euro währungsbereinigt 2,6 Prozent unter Vorjahr und zeigte damit gegenüber dem ersten Halbjahr eine deutliche Erholung.

GETNOW

Der Lebensmittellieferdienst ist zahlungsunfähig. Die Getnow New GmbH aus München hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt, nachdem eine Finanzierungsrunde gescheitert war.

EASYJET

Der Billigflieger hat eine Einigung mit den Arbeitnehmervertretern über den Abbau von 418 Stellen in Deutschland erzielt. Mit Hilfe eines Programms zum freiwilligen Ausscheiden solle die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen verringert werden, hieß es.

HSBC

hat im dritten Quartal einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Belastet wurde das Geschäft von dem weltweit niedrigen Zinsumfeld aufgrund der Corona-Pandemie. Wie die britische Bank mitteilte, fiel der Nettogewinn um 54 Prozent auf 1,36 Milliarden Dollar. Analysten hatten laut Factset mit einem Gewinn von 2,21 Milliarden Dollar deutlich mehr erwartet. Die Erträge gingen um 11 Prozent auf 11,93 Milliarden Dollar zurück, vor allem aufgrund des niedrigen Zinsniveaus.

