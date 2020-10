indizes in diesem Artikel MDAX 26.604,8

Uneinheitlich - Nach dem heftigsten Ausverkauf seit über einem Monat am Vortag gelang der Wall Street am Dienstag nur eine wacklige Stabilisierung. Gestützt wurde die Stimmung zwar von der Hoffnung auf einen klaren Sieg der Demokraten bei den US-Wahlen. Doch verhinderte steigende Covid-19-Infektionsraten eine Erholung. Advanced Micro Devices (AMD) will Wettbewerber Xilinx für Aktien im Wert von 35 Milliarden US-Dollar übernehmen. Während AMD 4,1 Prozent fielen, schossen Xilinx um 8,6 Prozent in die Höhe. Caterpillar gaben 3,2 Prozent ab. Der Konzern leidet unter der pandemiebedingt schwachen Nachfrage nach Baumaschinen. 3M sanken um 3,1 Prozent. Der Mischkonzern ist im dritten Quartal dank eines hohen Umsatzes im Geschäft mit Produkten für die Gesundheitsindustrie stärker als erwartet gewachsen. Der Gewinn ging aber zurück. T-Mobile US will in den USA neue Kunden mit Bezahlfernsehen gewinnen. Die Aktie stieg um 1 Prozent. Merck & Co verloren 1 Prozent. Der Pharmakonzern hat im dritten Quartal dank guter Nachfrage Umsatz und Gewinn gesteigert. Für das laufende Jahr rechnet er aber auch mit Belastungen durch die Corona-Pandemie. Pfizer verbilligten sich um 1,3 Prozent. Der Konzern hat in seinem Drittquartal unter einem geringeren Absatz bei den Medikamenten Prevnar und Enbrel gelitten und weniger umgesetzt als erwartet. Mit den Corona-Sorgen stießen auch US-Rentenpapiere auf Kaufinteresse. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank im Gegenzug um weitere 2,8 Basispunkte auf 0,78 Prozent.

Am Devisenmarkt gab der Dollar etwas von seinen Vortagesaufschlägen ab. Der Euro fiel auf gut 1,08 Dollat zurück. Im Blick stand die türkische Lira, die von einem Allzeittief zum nächsten rauscht. Knackte der Dollar am Vortag erstmals überhaupt die Marke von 8,00 Lira, kostet er am Dienstag bereits 8,18. Am Montag war er von 7,97 auf 8,09 Lira gestiegen. Händler machten die Untätigkeit der türkischen Zentralbank im Kampf gegen die ausufernde Inflation in der Türkei verantwortlich für die Talfahrt der Lira. Aktuell belasten die zunehmenden geopolitischen Spannungen und Sanktionsdrohungen aus den USA die Lira zusätzlich.

Die Ölpreise erholten sich von den Dreiwochentiefs des Vortages. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 2,3 Prozent auf 39,45 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent notierte 1,7 Prozent höher bei 41,14 Dollar. Vor allem der Tropensturm "Zeta" im Golf von Mexiko sorgte für Preisauftrieb, rund die Hälfte des Energieausstoßes fiel durch ihn flach. Auch die guten Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter entfachten etwas Nachfragefantasie. Unter Druck stehen im asiatischen Handel die Ölpreise. In den USA sind die Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche deutlich gestiegen, wie aus Daten eines Brancheverbands am späten Dienstag hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich ebenfalls deutlicher.

Der Goldpreis legte mit der grassierenden Corona-Pandemie um 0,3 Prozent auf 1.908 US-Dollar zu. Auch der leicht fallende Dollar half etwas.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die italienische Regierung hat Wirtschaftshilfen in Höhe von über fünf Milliarden Euro für die von der Pandemie am stärksten betroffenen Bereiche angekündigt. Die Mittel würden in einem "einfachen und schnellen Verfahren" ausgezahlt, versprach Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri am Dienstagabend.

- Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Frankreich wird Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend neue Maßnahmen verkünden. Wie der Elysée-Palast mitteilte, will sich der Präsident um 20.00 Uhr in einer Fernsehansprache äußern. Die neuen Maßnahmen sollen demnach am Vormittag vom Kabinett beschlossen werden. Im Gespräch sind eine Ausweitung der nächtlichen Ausgangssperre oder ein neuer Lockdown - zumindest in stark betroffenen Regionen.

- Russland

Russland hat bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine beschleunigte Registrierung seines umstrittenen Corona-Impfstoffs beantragt. Eine solche Zulassung würde eine schnellere weltweite Verfügbarkeit des russischen Impfstoffs "Sputnik V" ermöglichen, erklärte der russische Staatsfonds RDIF, der den Impfstoff finanziert.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,3 Millionen Barrel nach minus 1,6 Millionen eine Woche zuvor.

BASF

hat für das dritte Quartal folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

VORAB

. BERICHTET BEKANNTGABE PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz 13.811 -5% 13.812 -5% 13.208 -9% 14.556

EBIT vor Sondereffekten 581 -45% 581 -45% 396 -63% 1.056

EBIT -2.638 -- -2.637 -- 300 -78% 1.336

Erg vor Steuern -2.786 -- k.A. -- 0 -- 1.177

Erg n. Steuern/Drit.* -2.122 -- -2.121 -- 30 -97% 911

Erg je Aktie -2,31 -- k.A. -- 0,03 -97% 1,00

Erg je Aktie bereinigt 0,60 -33% k.A. -- 0,21 -- 0,89

BAYER

Die US-Umweltbehörde EPA hat dem Herbizid Xtendimax von Bayer eine neue Zulassung für fünf Jahre erteilt. Der Verkauf des Produktes, das auf der Chemikalie Dicamba basiert, war im Juni durch ein Gerichtsurteil blockiert worden, weil die EPA einzelne Risiken erheblich unterbewertet und andere völlig außer Acht gelassen habe.

DAIMLER

Mercedes-Benz baut seine Beteiligung an dem britischen Sportwagenhersteller Aston Martin Lagonda aus und will enger mit diesem zusammenarbeiten. Mercedes gewährt Aston Martin Zugang zu einer Reihe fortschrittlicher Technologien, darunter Hybrid- und Elektroantriebsstränge der nächsten Generation sowie andere Fahrzeugkomponenten und -systeme. Im Tausch dafür bekommen die Stuttgarter neue Aktien von Aston Martin.

DEUTSCHE BANK

hat das dritte Quartal in Folge einen Vorsteuergewinn erzielt. Im Zeitraum von Juli bis September schnitt sie deutlich besser ab als erwartet, was einem starken Investmentbanking und niedrigeren Aufwendungen zu verdanken war. Außerdem musste die Bank weniger Geld als in den Vorquartalen für ausfallgefährdete Kredite zurückstellen. Für das dritte Quartal wurden folgende Zahlen bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj 3Q20 ggVj 3Q19

Erträge 5.938 +13% 5.622 +7% 5.262

Erträge Sales & Trading (FIC) 1.802 +47% 1.455 +19% 1.227

Erträge Investmentbank 2.365 +43% 1.962 +18% 1.658

Zinsunabhängige Aufwendungen 5.183 -10% 5.089 -12% 5.774

Zinsüberschuss 2.621 -24% -- -- 3.455

Kosten bereinigt 4.921 -9% 4.870 -10% 5.426

Risikovorsorge 273 +56% 339 +94% 175

Ergebnis vor Steuern 482 -- 178 -- -687

Ergebnis nach Steuern 309 -- 12 -- -832

Ergebnis nach Steuern/Dritten 278 -- -26 -- -859

Ergebnis je Aktie verwässert 0,13 -- -0,08 -- -0,41

DEUTSCHE TELEKOM

T-Mobile US Inc will in den USA neue Kunden mit Bezahlfernsehen gewinnen. Der inzwischen zweitgrößte Mobilfunkanbieter des Landes startet kommende Woche mit drei Streaming-Paketen.

CANCOM

wird vorsichtiger für das Gesamtjahr. Zwar profitiert das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen von der hohen Nachfrage nach Lösungen für mobiles Arbeiten, kann die Umsatzsteigerungen aber nicht in eine höhere Profitabilität ummünzen. Im dritten Quartal sank das operative Ergebnis bei höheren Erlösen. So stieg der Umsatz in den drei Monaten nach vorläufigen Zahlen um 8,3 Prozent auf 393,2 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank auf 31,7 Millionen Euro von 33,6 Millionen im Vorjahr.

MORPHOSYS

