Die Erdölpreise zeigten sich parallel zum Aktienmarkt mit Abgaben - US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 35,57 Dollar je Fass, zugleich ein Fünfmonatstief. Über die Woche war das ein Minus von 11 Prozent. Die schwache Nachfrage zwinge Raffinerien in den USA, die Auslastung weiter herunterzufahren, hieß es im Handel. Im asiatischen Handel am Montag stehen die Preise erneut unter Druck. Am Markt machen Spekulationen die Runde, Saudi Arabien könnte die Preise für Lieferungen nach Asien senken.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.883,04 1.878,99 +0,2% +4,05 +24,1%

Silber (Spot) 23,90 23,63 +1,2% +0,28 +33,9%

Platin (Spot) 856,95 847,45 +1,1% +9,50 -11,2%

Kupfer-Future 3,05 3,05 +0,1% +0,00 +8,0%

Der Goldpreis stieg im US-Handel um 0,6 Prozent auf 1.879 Dollar je Feinunze.

KONJUNKTUR CHINA

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Oktober minimal geunken und einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Der offzielle Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 51,4. Ökonomen hatten 51,3 Punkte prognostiziert. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex stieg zugleich von 53,0 auf 53,6, den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt. Im Gegensatz zum Caixin ist der offizielle Indikator stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

MITTELSTAND DEUTSCHLAND

Mittelstandpräsident Mario Ohoven ist tot. Der 74-Jährige kam am Samstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben, wie der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) am Sonntag in Berlin mitteilte.

USA/PRSIDENTSCHAFTSWAHLKAMPF

US-Präsident Trump liegt in den letzten Tagen seiner Wiederwahlkampagne landesweit um 10 Prozentpunkte bei den Wählern zurück und sieht sich mit erheblicher öffentlicher Besorgnis über die Coronavirus-Pandemie konfrontiert, aber mit breiter Zustimmung zu seiner Wirtschaftsführung. Das ergab eine neue Umfrage des Wall Street Journal/NBC News. Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden führt mit 52 zu 42 Prozent, im Wesentlichen unverändert gegenüber dem 11-Punkte-Vorsprung, den er bereits Mitte Oktober innehatte.

TÜRKEI

Die Türkei hat den Einsatz ihres Gas-Erkundungsschiffs in umstrittenen Seegebieten im östlichen Mittelmeer erneut verlängert. Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen in der Region gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Sowohl die EU-Mitglieder Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete.

INTERNETRIESEN

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hat der Forderung nach einer Zerschlagung der großen Technologieunternehmen eine klare Absage erteilt. Vestager will den Wettbewerb im Internet stattdessen durch neue Auflagen für Internet-Plattformen fördern.

SIEMENS HEALTHINEERS

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen(in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q19/20 ggVj 4Q19/20 ggVj 4Q18/19

Umsatz 3.876 -6% 3.901 -6% 4.142

EBIT 560 -23% -- -- 732

EBIT bereinigt 626 -20% 644 -18% 783

Ergebnis nach Steuern 432 -15% -- -- 507

Ergebnis nach Steuern/Dritten 428 -15% 402 -20% 502

Ergebnis je Aktie 0,42 -16% 0,40 -20% 0,50

Freier Cashflow 708 +12% -- -- 631

Für das neue Geschäftsjahr peilt Healthineers ein Wachstum zwischen 5 und 8 Prozent und ein bereinigtes Ergebnis zwischen 1,58 Euro und 1,72 Euro an. Verglichen mit dem angepassten Wert im abgelaufenen Jahr ist damit maximal ein Plus von 7 Prozent möglich, aber auch ein leichter Rückgang.

AUDI

Der Vorstandschef des Autobauers Audi, Markus Duesmann, sieht für den Verbrennermotor keine große Zukunft. "Ich erwarte, dass wir auch über 2030 hinaus Autos mit Verbrennungsmotor anbieten, doch der Anteil wird dann nur noch sehr klein sein", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Audi werde ansonsten ausschließlich auf E-Autos mit Batterie setzen, weil sich die Wasserstoff-Brennstoffzelle im Pkw-Bereich nicht durchsetzen werde.

IFA SYSTEMS

Ifa united i-tech, ein hundertprozentiges US-Tochterunternehmen der Ifa Systems AG, übernimmt 80 Prozent der Anteile an Sophrona Solutions, eine Portalplattform in den USA für die Online-Kommunikation zwischen Patienten und Ärzten. Der Kaufpreis belaufe sich auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag und werde mittels vorhandener Barmittel von Ifa Systems finanziert, teilte Ifa mit

KLM

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra hat Finanzhilfen für die Fluggesellschaft KLM vorerst auf Eis gelegt. "Leider musste ich der KLM und dem Unterhaus des Parlaments mitteilen, dass der Umstrukturierungsplan nicht genehmigt werden kann. Das Paket in seiner jetzigen Form reicht nicht aus", sagte der Minister am Samstag.

NESTLE

hat den Kockboxenversender Freshly Inc erworben. Die Transaktion bewertet das Unternehmen mit 950 Millionen Dollar. Bei Erreichen bestimmter Ziele kann der Kaufpreis noch um bis zu 550 Millionen Dollar steigen.

TESLA

soll in Deutschland ein Bußgeld über zwölf Millionen Euro zahlen. Das geht aus dem bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Bericht über das dritte Quartal des Geschäftsjahres hervor. Hintergrund ist offenbar das deutsche Batteriegesetz, das vorschreibt, dass Hersteller von E-Autos die von ihnen verkauften Batterien zurücknehmen oder einen Entsorgungspartner benennen müssen. Dagegen soll Tesla verstoßen haben.

