Abwärts ging es mit den Ölpreisen. Der Preisrückgang lasse mehrere Erklärungen zu, hieß es von der Commerzbank. Zum einen sei ein Sieg Bidens wegen einer wahrscheinlichen Annäherung im Iran-Konflikt und einem stärkeren Fokus auf regenerative Energien längerfristig gesehen eher belastend für den Ölpreis. Gleichzeitig sei es unwahrscheinlich, dass das nächste Konjunkturpaket noch in diesem Jahr vom alten Senat abgenickt werde. Zudem werfe auch die Covid-19-Pandemie ihren Schatten auf den Ölmarkt, weil nun im Tagestakt in vielen Ländern Rekordzahlen an Neuinfizierten und Toten vermeldet würden. WTI fiel um 4,3 Prozent auf 37,14 Dollar, 3,6 Prozent auf 39,45 Dollar nach unten.

Der Goldpreis gab nach dem überraschend gut ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht den Großteil seiner Gewinne wieder ab. Dennoch verzeichnete das Edelmetall den stärksten Wochengewinn seit Juli. Marktteilnehmer verweisen auch auf den weiter schwachen Dollar. Der Preis für die Feinunze zeigte sich 0,2 Prozent höher bei 1.953 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Wer aus einem internationalen Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich ab Sonntag vor der Einreise digital anmelden. Dann ersetzt die neue Web-Anwendung "Digitale Einreiseanmeldung" (DEA) die bisherigen Aussteigekarten in Papierform, wie das Bundesinnenministerium am Freitag mitteilte.

Weltweit sind bereits mehr als 50 Millionen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Von den 50.010.400 registrierten Corona-Infektionen endeten 1.251.980 tödlich, wie eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben ergab.

In Deutschland sind mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter diese Daten übermitteln, liegen die neuen Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als die an anderen Wochentagen von dem Institut mitgeteilten Werte. Am Sonntag hatte das RKI 16.017 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages bekanntgegeben, am Samstag hatte das Institut hingegen einen neuen Rekordwert von 23.399 Fällen errechnet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht davon aus, dass nach Zulassung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus zunächst Pflegekräfte, Ärzte und Menschen aus Risikogruppen geimpft werden.

Auf spürbare Einschränkungen wegen Corona bis weit über das geplante Auslaufen des Lockdowns Ende November hinaus müssen sich die Deutschen nach Einschätzung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einstellen.

GLOBALES WACHSTUM

Goldman Sachs senkte ihre Wachstumsprognose für die USA für das erste Quartal von 7 auf 3,5 Prozent und die Schätzung für Europa für das vierte Quartal drastisch von 9,1 Prozent Wachstum auf 8,7 Prozent Rückgang.

BONITÄT DEUTSCHLAND

Deutschland genießt unverändert den Status eines erstklassigen Schuldners. Die Ratingagentur Fitch bestätigte die deutsche Top-Bonitätsnote "AAA" mit stabilem Ausblick.

BONITÄT SLOWAKEI

Fitch revidierte den Ausblick für die Slowakei auf Negativ von Stabil. Das Rating "A" bekräftigten die Analysten.

CORONAHILFEN DEUTSCHLAND

Die fünf norddeutschen Ministerpräsidenten fordern die Bundesregierung auf, bei den Lockdown-Corona-Hilfen nachzubessern. Sollte der Bund an seinem Plan für außerordentliche Wirtschaftshilfen festhalten, drohten bis zu 90 Prozent der Unternehmen, die von den Hilfen profitieren sollten, leer auszugehen, sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

INTERNET DEUTSCHLAND

Elon Musk hat nach Informationen der WamS in Frankfurt am Main einen Stützpunkt für sein Internet-aus-dem-All-Angebot Starlink gegründet. Laut einem entsprechenden Handelsregistereintrag soll die Starlink Germany GmbH Dienstleistungen für Internetverbindungen sowie den Verkauf oder die Vermietung des benötigten Zubehörs anbieten.

EU-Haushalt

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat in einem Schreiben an EU-Vertreter wegen des geplanten Rechtsstaatsmechanismus mit einem Veto gegen den EU-Haushalt gedroht. In dem Brief führe Orban ins Feld, dass der Plan zum Rechtsstaatsmechanismus nicht den Vereinbarungen vom Juli zum EU-Haushalt entspreche, erfuhr AFP.

TARGET2

Der mehrere Stunden dauernde Ausfall des europäischen Zahlungsverkehrssystems Target2 schlägt Wellen bis nach Berlin. Fraktionskreisen zufolge wird der Finanzausschuss des Bundestags über den Vorfall beraten. Der Vizefraktionsvorsitzende der Linken, Fabio De Masi, äußert sich in der Börsen-Zeitung äußerst besorgt: "Dies ist ein enormer Reputationsschaden für das Eurosystem, der sich nie wieder wiederholen darf!" Das Target2-System hatte Ende Oktober stillgestanden, weil offenkundig alle IT-Sicherheitssysteme versagten. Über elf Stunden konnten Banken keine Gelder transferieren.

HANDEL CHINA

China hat im Oktober deutlich mehr exportiert und deutlich weniger importiert als erwartet. Dadurch lag der Handelsbilanzüberschuss mit 58,44 Milliarden Dollar deutlich über den erwarteten 47,8 Milliarden Dollar. Während die Exporte im Jahresvergleich um 11,4 Prozent zunahmen, wuchsen die Importe lediglich um 4,7 Prozent. Erwartet worden war ein Plus bei den Exporten von 9 Prozent und bei den Importen von 8,3 Prozent.

INNENPOLITIK TÜRKEI

Überraschend hat der Schwiegersohn des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seinen Rücktritt als Finanzminister erklärt. Wegen gesundheitlicher Probleme und weil er mehr Zeit mit seiner "vernachlässigten" Familie verbringen wolle, trete er von seinem Amt zurück, gab Berat Albayrak. Die Türkei befindet sich inmitten einer schweren Währungskrise.

GELDPOLITIK TÜRKEI

Inmitten der Talfahrt der türkischen Lira ist der Chef der Zentralbank, Murat Uysal, entlassen worden. Laut einem Präsidialdekret wurde Uysal durch den ehemaligen Finanzminister Naci Agbal ersetzt. Uysal hatte das Amt erst im Juli 2019 angetreten. In den vergangenen Monaten fiel die türkische Lira gegenüber dem US-Dollar auf einen historischen Tiefstand.

BELARUS

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, sein Sohn Viktor sowie 13 andere Vertreter des osteuropäischen Landes sind auf die EU-Sanktionsliste gesetzt worden. Die EU-Mitgliedsstaaten gaben am Freitag ihre Zustimmung für die offizielle Mitteilung dieser Maßnahme.

Bei erneuten Protesten gegen den autoritär regierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko sind am Sonntag in Belarus mehr als 800 Demonstranten festgenommen worden.

ÖSTERREICH

Nach dem islamistischen Anschlag in Wien werden in Österreich zwei radikalislamische Moscheen geschlossen. Das gaben Innenminister Karl Nehammer und Kultusministerin Susanne Raab (beide ÖVP) am Freitag in Wien bekannt.

FISKALPOLITIK DEUTSCHLAND

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder macht sich in der Corona-Krise für eine umfassende Steuerreform stark. "Wir brauchen eine Corona-bedingte Steuerreform: eine sinnvolle Kombination von gesenkten Unternehmenssteuern, einem marktwirtschaftlichen Modell der CO2-Bepreisung und niedrigeren Energiesteuern. Es braucht eine Förderung der Eigeninitiative gepaart mit einer ökologischen Komponente. Denn die Klimakrise wird uns viel länger beschäftigen als Corona", sagte Söder der Zeitung Rheinische Post.

INSOVENZEN DEUTSCHLAND

Die Zahl der Privatinsolvenzen wird im kommenden Jahr nach Einschätzung der Experten von Creditreform signifikant steigen. "Wir gehen davon aus, dass wir schon im kommenden Jahr bis zu 110.000 Privatinsolvenzen verzeichnen könnten", sagte Creditreform-Geschäftsführer Volker Ulbricht im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zuletzt lag die Zahl zur Zeit der Finanzkrise so hoch.

WERKSVERTRÄGE DEUTSCHLAND

Der nordrheinweistfälische Arbeitsminister Karl-Josef Laumann hat die Regierungsparteien in Berlin dazu aufgerufen, den Streit um das Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie beizulegen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der CDU-Politiker: "Ich habe mir das jetzt lange genug angeguckt. Wir brauchen ein solches Verbot für Schlachthöfe ohne Ausnahme."

AAREAL

Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, kann seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Es kann für voraussichtlich drei bis vier Monate seinen Aufgaben als Mitglied und Vorsitzender des Vorstands nicht mehr nachkommen.

AIRBUS

hat im Oktober elf Aufträge für neue Flugzeuge verbucht. In den ersten zehn Monaten des Jahres per 31. Oktober summierten sich die Bestellungen damit brutto auf 381 und netto auf 308 Maschinen, wie der Konzern mitteilte.

NEMETSCHEK

