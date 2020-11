An den Devisenmärkten tut sich am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft bei den wichtigen Währungspaaren wenig. Marktakteure sehen aber mittelfristig Potenzial für das britische Pfund. Ein Impfstoff könnte der lahmenden britischen Wirtschaft auf die Sprünge helfen. Zugleich dürfte eine konjunkturelle Erholung Gedanken an negative Zinsen vertreiben. Sollten Impfstoffe nachhaltig Wirkung zeigen und die EU mit Großbritannien einen Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen erzielen, könnte der Euro kurzfristig bis auf 0.86 Pfund fallen, heißt es im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,80 41,36 +1,1% 0,44 -25,9%

Brent/ICE 43,99 43,61 +0,9% 0,38 -28,3%

Weiter aufwärts, wenn auch nicht mehr so rasant wie am Vortag, ging es mit den Ölpreisen. Es dominierten die Hoffnungen, dass sich bei Verfügbarkeit eines Impfstoffes die Konjunktur und damit auch die Ölnachfrage erholen werden. Allerdings hat das US-Energieministerium seine Ölpreisschätzungen für 2021 und 2022 gesenkt. WTI kletterte um 2,7 Prozent auf 41,37 Dollar, Brent gewann 2,9 Prozent auf 43,63 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.882,17 1.877,80 +0,2% +4,37 +24,0%

Silber (Spot) 24,37 24,23 +0,6% +0,14 +36,5%

Platin (Spot) 890,60 888,15 +0,3% +2,45 -7,7%

Kupfer-Future 3,16 3,16 +0,1% +0,00 +11,8%

Beim Goldpreis kam es nach dem Ausverkauf des Vortags und dem größten Tagesverlust seit sieben Jahren zu einer Gegenbewegung. Der Preis für die Feinunze legte um 0,6 Prozent auf 1.873 Dollar zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind mehr als 18.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Morgen mitteilte, wurden 18.487 neue Ansteckungsfälle erfasst. Dies war deutlich weniger als der Rekordwert von 23.399 Fällen, den das Institut am Samstag gezählt hatte.

- Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den USA hat ein neues Rekordhoch erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 201.961 neue Ansteckungsfälle gezählt.

- In Spanien ist eine Rekordzahl bei den täglich gezählten Todesopfern durch die Corona-Pandemie verzeichnet worden. Innerhalb eines Tages wurden 411 Todesfälle registriert.

- Mit genereller Kritik an der Gesetzeslage hat das Hamburger Verwaltungsgericht einem Eilantrag gegen die Schließung mehrerer Fitnessstudios stattgegeben. Die den aktuellen Corona-Maßnahmen zugrunde liegende Generalklausel in Paragraf 28 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes genüge "für einen derart schwerwiegenden Grundrechtseingriff" nicht mehr, befand die zuständige Kammer.

- Nach der Aufhebung einer stadtweiten Maskenpflicht infolge eines Eilantrags hat die Stadt Düsseldorf eine Regelung für Teile der Innenstadt erlassen. Ab Mittwoch soll "in stark frequentierten Teilen der Stadt" zu bestimmten Zeiten eine Maskenpflicht gelten, wie die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt mitteilte.

US-WAHL

- Der neugewählte US-Präsident Joe Biden hat die Weigerung von Amtsinhaber Donald Trump, seine Wahlniederlage anzuerkennen, als "Peinlichkeit" bezeichnet. "Ich denke ganz ehrlich, dass es eine Peinlichkeit ist", sagte Biden.

- US-Außenminister Mike Pompeo wurde bei einer Pressekonferenz gefragt, ob sein Ministerium nach der Wahlniederlage von Präsident Donald Trump gegen Joe Biden eine Zusammenarbeit mit dem Übergangsteam des Demokraten vorbereite. "Es wird einen reibungslosen Übergang hin zu einer zweiten Trump-Regierung geben", sagte Pompeo daraufhin - und lachte kurz auf.

- Im Kampf um die künftige Mehrheit im mächtigen US-Senat haben die Republikaner einen wichtigen Teilerfolg errungen. Nach engem Rennen um einen im Bundesstaat North Carolina zu vergebenen Senatssitz konnte sich der bisherige republikanische Mandatsinhaber Thom Tillis durchsetzen.

- Deutsche Unternehmen setzen große Hoffnungen in den neugewählten US-Präsidenten Joe Biden. Dies geht aus einer Umfrage der SZ unter Managern und Unternehmern hervor.

DEUTSCHLAND / USA

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der designierte US-Präsident Joe Biden haben in einem Telefonat die Bedeutung der transatlantischen Zusammenarbeit betont. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert gratulierte Merkel sowohl Biden sowie der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris zum Wahlsieg. Merkel brachte auch den Wunsch nach einer engen und vertrauensvollen künftigen Zusammenarbeit zum Ausdruck, so Seibert.

PFLEGEVERSICHERUNG DEUTSCHLAND

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Kinderlose mit einem um 0,1 Prozentpunkte höheren Beitrag für die Pflegeversicherung belasten. Dies geht aus einem Eckpunktepapier zur geplanten Pflegereform 2021 hervor, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Das Geld soll in den sogenannten Pflegevorsorgefonds fließen.

TÜRKEI / USA

Nach langem Schweigen hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan dem künftigen US-Präsidenten Joe Biden zum Wahlsieg gratuliert.

PERU

Einen Tag nach der Absetzung von Präsident Martín Vizcarra hat der Chef des Parlaments das höchste Staatsamt kommissarisch übernommen. Der 59-jährige Manuel Merino legte den Amtseid ab. Vizcarra war am Montag vom Parlament abgesetzt worden; seine Amtsperiode geht offiziell noch bis Juli 2021. Bis dahin übernimmt Merino nun den Posten.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,1 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Bereits in der Vorwoche war ein Rückgang von 8,0 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände reduzierten sich um 3,3 Millionen Barrel nach plus 2,5 Millionen eine Woche zuvor.

LEONI

Der Autozulieferer hat im dritten Quartal trotz Erholung in seinem Geschäft erneut Verlust geschrieben. Der Nettoverlust verringerte sich jedoch um knapp 36 Millionen auf 52,3 Millionen Euro. Dank stärkerer Nachfrage von Autoherstellern hat sich der Umsatz gegenüber dem massiven Rückgang zum Halbjahr spürbar erholt. Die Erlöse sanken in den Monaten Juli bis September dennoch um 8 Prozent auf 1,064 Milliarden Euro.

LUFTHANSA

hat den Kupon ihrer angekündigten Wandelanleihe im Volumen von 600 Millionen Euro mit 2 Prozent festgesetzt. Die Verzinsung liegt damit am unteren Ende der avisierten Spanne, die bis 2,25 Prozent und anfänglich sogar bis 2,75 Prozent gereicht hatte, wie die Lufthansa mitteilte.

HOME24

Der Online-Versandhändler nimmt den Ausblick für das Jahr 2020 nach oben. Dies basiere auf den Finanzergebnissen für das dritte Quartal und dem Auftragseingang im Oktober 2020, teilte das Unternehmen mit.

EASY SOFTWARE / DELTUS 36

Der IT-Konzern Easy Software hat einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Deltus 36 vereinbart. Die Investmentgesellschaft Battery Ventures, die hinter dem Übernahmevehikel Deltus 36 steht, kann bei der Gesellschaft aus Mülheim an der Ruhr damit durchregieren, sollte die Hauptversammlung dem Vorhaben auch zustimmen.

ALCON

Der Augenheilkundekonzern wurde auch im dritten Quartal von den Auswirkungen der Coronavirus-Krise belastet, allerdings verbesserte sich die Entwicklung zum Vorquartal dank der Produkte Panoptix and Precision deutlich. Sonderfaktoren belasteten die ehemalige Novartis-Tochter allerdings unter dem Strich und führten zu einem höheren Verlust als im Vorjahr.

ALSTOM

hat zwar im ersten Geschäftshalbjahr weniger verdient und umgesetzt, dabei jedoch die Analystenschätzungen deutlich übertroffen.

TELECOM ITALIA

hat im dritten Quartal trotz fallender Erlöse mehr verdient. Das Nettoergebnis stieg auf 500 Millionen Euro von 301 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der Konzern mitteilte. Das EBIT fiel allerdings auf 585 von 825 Millionen Euro. Der Umsatz verringerte sich auf 3,90 von 4,43 Milliarden Euro. Telecom Italia bestätigte die im August ausgegebene Jahresprognose.

BOEING

Die US-Luftfahrtbehörde FAA wolle die Zulassung der 737 Max, die im März vergangenen Jahres mit einem weltweiten Flugverbot belegt worden war, am 18. November offiziell verkünden, sagten informierte Personen aus Industrie und Politik. Allerdings prüfe die Behörde Strafen und andere Maßnahmen gegen Boeing im Zusammenhang mit Sicherheitsaspekten.

